ทรัมป์ประกาศ Deals สหรัฐฯ-อาเซียน มูลค่ารวมกว่า 17 พันล้านดอลลาร์
โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศข้อตกลงการค้าและลงทุนเชิงยุทธศาสตร์มูลค่ารวมกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กับกลุ่มประเทศอาเซียน ครอบคลุมการบิน การทหาร และพลังงาน หลังเยือนฟิลิปปินส์
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศเปิดตัวข้อตกลงทางการค้าและการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์มูลค่าสูงถึง 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ระหว่างรัฐบาลวอชิงตันกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเป็นทางการ
การประกาศครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นภายหลังการเดินทางเยือนประเทศฟิลิปปินส์เป็นเวลา 2 วัน เพื่อร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน โดยทำเนียบขาวได้ยืนยันข้อมูลดังกล่าวผ่านแถลงการณ์เมื่อช่วงค่ำของวันพุธที่ 18 พฤศจิกายนAlso readDEFA ความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนเปลี่ยนโลกไร้พรมแดน
ข้อตกลงการบินและการทหารในฟิลิปปินส์
บริษัท Boeing และ GE Aerospaceบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายในการจัดหาเครื่องบินรุ่น Boeing 787 จำนวน 20 ลำ ให้กับสายการบิน Philippine Airlines มูลค่าการซื้อขายรวมสูงถึง 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ด้านความสัมพันธ์ทางการทหาร รัฐบาลวอชิงตันและรัฐบาลมะนิลาเตรียมเปิดแผนการจัดหาเงินทุนจากสหรัฐฯ มูลค่ากว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างด้านกลาโหมของฟิลิปปินส์อย่างเต็มที่
งบประมาณจำนวน 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จะถูกจัดสรรเฉพาะเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารในทะเลจีนใต้ ขณะที่บริษัท Subic Grain จะเริ่มก่อสร้างคลังน้ำมันเชื้อเพลิงมูลค่า 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่อ่าวซูบิก
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไทยและอาเซียน
ประเทศไทยเตรียมใช้งบประมาณสูงถึง 123 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อจัดซื้อระบบจรวดหลายลำกล้องอัตตาจร (HIMARS) ที่ผลิตในสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจถือเป็นการทำข้อตกลงทางทหารลักษณะนี้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ส่วนในอินโดนีเซีย บริษัท Latitude Energy และกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ Danantara กำลังอยู่ระหว่างเจรจาโครงการถ่านหินมูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยจะนำเทคโนโลยีจากสหรัฐฯ มาใช้ดำเนินการ
นอกจากนี้ บริษัท Navajo Transitional Energy Company ได้ลงนามในข้อตกลงระยะเวลา 3 ปี มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อจัดส่งถ่านหินให้แก่บริษัทในเครือของ Tenaga Nasional Berhad ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าแห่งชาติของมาเลเซีย
เทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ข้อมูลมาเลเซีย
หน่วยงานกำกับดูแลด้านการสื่อสารของมาเลเซียเปิดเผยว่า กลุ่มกิจการร่วมค้าของสหรัฐฯ จะเข้ามาช่วยรัฐบาลมาเลเซียพัฒนาระบบคลาวด์ AI แห่งชาติ โดยรัฐบาลวอชิงตันจะมอบเงินสนับสนุนจำนวน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับโครงการริเริ่มดังกล่าว
ขณะที่บริษัท Unified National Networks ของบรูไน มีแผนจะมอบสัญญาสัมปทานโครงการศูนย์ข้อมูล ให้แก่บริษัท Vertiv ของสหรัฐฯ ซึ่งมีมูลค่าการใช้จ่ายเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการจัดซื้ออุปกรณ์และบริการจากผู้ค้าสัญชาติอเมริกัน
การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานบาสโก
รัฐบาลฟิลิปปินส์จะดำเนินการปรับปรุงสนามบินบาสโกให้ทันสมัยเพื่อรองรับภารกิจหลากหลายด้าน โดยมุ่งเน้นการยกระดับการเข้าถึงทางทหาร การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ และการเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทาน
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