ทรัมป์หนุน 'เจนเซ่น หวง' กลับซีอีโอนิวิเดีย ชี้ความสัมพันธ์กับสายลับจีนไม่กระทบความมั่นคง
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่าไม่ขัดข้องหาก เจนเซ่น หวง กลับมาคุมเอ็นวิเดีย แม้มีข้อกล่าวหาเรื่องชู้สาวกับหญิงต้องสงสัยเป็นสายลับจีน ยืนยันไม่กระทบความมั่นคงและจะพูดคุยกับผู้นำจีน
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา ออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนอย่างเปิดเผย กรณีที่ เจนเซ่น หง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) ของบริษัท ไนวิเดีย สามารถกลับมาดำรงตำแหน่งผู้นำองค์กรได้อีกครั้ง โดยชี้ว่าเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวกับหญิงชาวจีนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศแต่อย่างใด
ผู้นำสหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน ระหว่างการเดินทางออกจากทำเนียบขาว เพื่อมุ่งหน้าสู่การเยือนฟิลิปปินส์และจีน โดยระบุว่าเขาไม่ขัดข้องหาก หง จะกลับเข้ามาบริหารบริษัทเซมิคอนดักเตอร์รายยักษ์ใหญ่อีกครั้ง พร้อมบอกว่าเขาเชื่อว่า หง ได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญจากเหตุการณ์ดังกล่าวไปแล้วAlso readอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องสารวัตรซัวในคดีพนันออนไลน์และอั้งยี่ ส่วนคดีแทนไทสุดอัยการชี้ขาดไม่ฟ้องเนื่องจากพยานหลักฐานไม่ชัดเจน
บทเรียนสำคัญและแรงสนับสนุนจากภาคธุรกิจ
ทรัมป์ ยอมรับว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวอาจถูกหยิบยกขึ้นมาหารือระหว่างการเดินทางเยือนจีนของเขาด้วย เขาเน้นย้ำว่า มีกลุ่มคนจำนวนมากในวงการธุรกิจที่ต้องการให้ หง กลับมาทำหน้าที่ซีอีโอตามเดิม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่ขาดไม่ได้ของบริษัทในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ความเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับรายงานของหนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียลไทมส์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน ที่ระบุว่า หง กำลังพิจารณาอย่างจริงจังในการกลับมาดำรงตำแหน่งเดิม และมีการพูดคุยกับผู้ใกล้ชิดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ดังกล่าวด้วย
รายชื่อผู้สนับสนุนและจุดยืนเรื่องความมั่นคง
มีหนังสือร้องเรียนฉบับหนึ่งที่เรียกร้องให้ หง กลับมาทำงานที่บริษัท โดยมีผู้ร่วมลงนามมากกว่า 177,000 คน ซึ่งในรายชื่อเหล่านี้มีบุคคลสำคัญอย่าง อีลอน มัสก์ ซีอีโอของสเปซเอ็กซ์และเทสลา, อัมจาด มาซาด จากรีพลิต, และ ทิม สวีนีย์ จากอีพิคเกมส์ รวมอยู่ด้วย
ทรัมป์ มองว่า หง เป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งในแวดวงธุรกิจ และยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขาและ หง ไม่ได้ทำให้ความมั่นคงแห่งชาติตกอยู่ในความเสี่ยงใดๆ ผู้นำสหรัฐฯ มองว่าประเทศของเขามีความเข้มแข็งมากกว่าช่วงก่อนหน้า และมองว่าจีนกำลังเล่นเกมกับเขาเช่นกัน
การสืบสวนสายลับและปฏิกิริยาต่อรัฐมนตรีพาณิชย์
ทรัมป์ ยอมรับว่าไม่ทราบว่า อลิซ หง หญิงชาวจีนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เป็นสายลับจีนจริงหรือไม่ แต่ระบุว่ามักมีการกล่าวหาหญิงสาวหน้าตาสวยงามจากจีนว่ามาเป็นสายลับเมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศ และเขาจะทำการสืบสวนเรื่องนี้อย่างละเอียด
与此同时 ข่าวอื้อฉาวดังกล่าวได้สร้างแรงกดดันต่อ โฮเวิร์ด ลุตนิค รัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐฯ ให้ต้องตอบคำถามว่าดำเนินการควบคุมการส่งออกชิปเอไอไปยังจีนอย่างเพียงพอหรือไม่ ซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวหารือเรื่องการกดดันให้ ลุตนิค พ้นจากตำแหน่ง
แผนการเดินทางและอนาคตของรัฐบาล
ทรัมป์ ยืนยันชัดเจนว่าเขาไม่มีแผนหาคนมาทำหน้าที่แทน รัฐมนตรีพาณิชย์ และมองว่า ลุตนิค ทำงานได้อย่างดีมาก พร้อมทั้งยืนยันว่ายังคงเชื่อมั่นในตัวรัฐมนตรีรายนี้อยู่
เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเปิดเผยเพิ่มเติมว่า โฮเวิร์ด ลุตนิค จะร่วมคณะเดินทางไปกับ ทรัมป์ และเจ้าหน้าที่รัฐบาลคนอื่น ๆ ในการเดินทางเยือนเอเชียในสัปดาห์นี้ด้วย โดยไม่มีแผนเปลี่ยนแปลงบุคคลากรสำคัญในช่วงเวลานี้
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