ทรัมป์ปกป้องลุตนิค amid Crisis NVIDIA เจนเซ่น หวง ถูกสอบสวน
ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันความไว้วางใจ霍เวิร์ด ลุตนิค หลังเกิดปัญหาการส่งออกชิปเอไอกับจีน ส่วน เจนเซ่น หง ยอมให้วุฒิสภาสอบสวน ความขัดแย้งในรัฐบาลสหรัฐฯ ปรากฏชัดเจน
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา ออกมาประกาศสนับสนุน霍เวิร์ด ลุตนิค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อย่างแข็งกร้าว หลังจากสื่อเปิดเผยข้อพิพาทเรื่องการส่งออกชิปปัญญาประดิษฐ์ของ NVIDIA ไปยังประเทศจีน ลุตนิค ถูกเรียกว่าเป็นนักธุรกิจที่มีคุณภาพและทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยม แม้ว่าจะมีความพยายามจากฝ่ายตรงข้ามในการเรียกเขาให้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งในรัฐบาล
ทรัมป์ กล่าวแสดงความเห็นดังกล่าวระหว่างการแถลงข่าวที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนเอเชียในช่วงกลางสัปดาห์ของเดือนพฤศจิกายน การแสดงจุดยืนของผู้นำสหรัฐฯ ครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งภายในพรรค Republicans ในสภาคองเกรส และข้อกล่าวหาจากพรรค Democrats ที่ตั้งคำถามต่อความโปร่งใสในกระบวนการตัดสินใจด้านนโยบายการค้าระหว่างประเทศAlso readเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ใน ChatGPT สร้างโปรเจกต์ สไลด์ และเว็บแอปบน Space ได้อย่างครบวงจร
กลไกการส่งออกชิปและบทบาทของกระทรวงพาณิชย์
ประเด็นร้อนแรงที่สุด revolves ไปที่การบังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับการส่งออกชิป AI ชั้นนำของสหรัฐอเมริกา ไปยังตลาดจีน ลุตนิค ถูกตรวจสอบว่ามีการเพิกเฉยต่อคำเตือนที่ระบุว่าเทคโนโลยีขั้นสูงเหล่านี้กำลังถูกส่งผ่านช่องทางอื่นเข้าประเทศจีนโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ทอม คอตต้อน สมาชิกวุฒิสภาจากรัฐ Alaska สังกัดพรรครีพับลิกัน ให้สัมภาษณ์กับสื่อ Wall Street Journal ว่า ลุตนิค ไม่ได้แสดงความสนใจต่อสัญญาณเตือนเหล่านี้อย่างจริงจังก่อนที่เรื่องอื้อฉาวนี้จะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน
แม้ทอม คอตต้อน จะไม่ได้เรียกร้องให้ ลุตนิค ออกจากตำแหน่งโดยตรง แต่การแสดงความไม่พอใจนี้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกแยกในบรรดาผู้นำพรรครีพับลิกันเองเกี่ยวกับแนวทางการควบคุมเทคโนโลยีกับจีน ในขณะเดียวกัน พรรค Democrats ซึ่งเป็นพรรคที่จะเข้าควบคุมสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในเดือนมกราคม กำลังพิจารณาเรื่องการใช้ตำแหน่งหน้าที่ของ ลุตนิค เพื่อช่วยเหลือบริษัท Cantor Fitzgerald ซึ่งเป็นธุรกิจที่ดูแลโดยบุตรชายของเขา ให้รอดพ้นจากปัญหาทางการเงินจากการสอบสวนความเชื่อมโยงกับบริษัทจีน
สถานการณ์ของเจนเซ่น หงและข้อกล่าวหารับใช้ต่างชาติ
สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเกิดเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับ เจนเซ่น หง ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ NVIDIA ที่ประกาศลาออกเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ อาลิซ หง ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นสายลับจีน ความสัมพันธ์นี้ถูกมองว่าเป็นช่องโหว่สำคัญที่อาจส่งผลต่อความมั่นคงของชาติ และนำไปสู่การสืบสวนอย่างเข้มข้นจากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลสหรัฐ
เจนเซ่น หง ยอมตกลงที่จะให้การต่อหน้าวุฒิสภาสหรัฐในระหว่างการไต่สวนแบบเปิดเผยต่อสาธารณะ แม้ตัวแทนของเขายังไม่ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นทางการต่อเรื่องนี้ก็ตาม ข่าวสารนี้สร้างความประหลาดใจให้กับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เนื่องจากเป็นการเปิดกว้างในการตรวจสอบจากภาครัฐที่อาจมีผลกระทบระยะยาวต่อภาพลักษณ์ของ NVIDIA และบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอื่นๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับตลาดจีน
ผลกระทบต่อนโยบายการค้าและขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
ประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นคือการที่ผู้นำสหรัฐทั้งสองฝ่ายมีมุมมองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ทรัมป์ บอกกับสื่อว่าเขาได้หารือเรื่องนี้กับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน และได้รับคำชมเชยเกี่ยวกับตัว เจนเซ่น หง ซึ่งตรงข้ามกับแถลงการณ์ของ สกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังของทรัมป์ ที่ระบุว่าเรื่องนี้ไม่เคยถูกหยิบยกมาพูดคุยในการประชุมระดับสูงระหว่างสองผู้นำเลย
ในขั้นตอนถัดไป เจนเซ่น หง จะมีกำหนดเข้าให้ปากคำต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเป็นการส่วนตัวในช่วงต้นเดือนธันวาคม นอกจากนี้ การสอบสวนยังดำเนินต่อไปผ่านกิจกรรมของคณะกรรมการการธนาคารของวุฒิสภา และกระบวนการทางกฎหมายที่ยื่นฟ้องแบบกลุ่มโดยนักลงทุนที่ได้รับความเสียหายทางการเงินจากการตัดสินใจทางธุรกิจและประเด็นข่าวลือที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ
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