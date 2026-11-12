ทรัมป์เสนอชื่อบอร์ด SEC-CFTC สอดรับกฎหมายคริปโต
โดนัลด์ ทรัมป์เสนอชื่อผู้บริหารหน้าใหม่เข้าควบคุมคณะกรรมการ SEC และ CFTC ของสหรัฐฯ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกฎระเบียบสินทรัพย์ดิจิทัลและ CLARITY Act
โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศการเสนอชื่อคณะกรรมการระดับสูงของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดการเงินสหรัฐฯ เป็นครั้งแรกในรอบเกือบหนึ่งปี โดยกระบวนการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทิศทางนโยบายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศ ข้อมูลล่าสุดระบุชัดเจนว่ามีการเสนอชื่อเมื่อเวลา 05.55 น. ของวันที่ 13 พฤศจิกายน ตามเวลาไทย
การดำเนินการครั้งนี้มุ่งหมายที่จะเติมเต็มเก้าอี้กรรมการที่ว่างลงให้ครบถ้วน เพื่อให้หน่วยงานทั้งสองแห่งสามารถออกกฎระเบียบและบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงร่างกฎหมายโครงสร้างตลาดคริปโตอย่าง CLARITY Act ที่จะมอบอำนาจพิเศษให้กับ CFTC ในการกำกับดูแลตลาดสเปกตราฟของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ใช่หลักทรัพย์Also readCitigroup และ Barclays ถือครอง Bitcoin ETF มูลค่ารวมกว่า 306 ล้านดอลลาร์
รายละเอียดผู้สมัครและวาระการดำรงตำแหน่ง
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา หรือ SEC ได้มีการเสนอชื่อ Steven Levine ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการโดยมีวาระสิ้นสุดลงในวันที่ 5 มิถุนายน 2025 เพื่อสืบทอดต่อจาก Hester Peirce ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ นอกจากนี้ ยังเสนอชื่อ Kristin N. Johnson ให้ดำรงตำแหน่งที่มีวาระสิ้นสุดลงในวันที่ 5 มิถุนายน 2024 โดยจะเข้ามาแทนที่ Caroline Crenshaw ที่หมดวาระเช่นเดียวกัน
ในส่วนของคณะกรรมการกำกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทางการค้า หรือ CFTC มีการเสนอชื่อ Nathan Anonick ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการโดยมีวาระสิ้นสุดลงในวันที่ 19 มิถุนายน 2025 เพื่อสืบทอดตำแหน่งของ Rostin Behnam นอกจากนี้ยังมีการเสนอชื่อ Matthew Rowland ให้ดำรงตำแหน่งในวาระที่เหลืออยู่ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ 13 เมษายน 2028 เพื่อแทนที่ Summer Mersinger ที่ลาออกไปก่อนหน้านี้
กลยุทธ์การเลือกบุคคลจากทั้งสองพรรค
กฎหมายของสหรัฐอเมริกากำหนดไว้ชัดเจนว่าหน่วยงานกำกับดูแลทั้งสองแห่งนี้ต้องประกอบไปด้วยกรรมการจากหลายพรรคการเมือง โดยกรรมการจากพรรคเดียวกันไม่สามารถมีจำนวนเกินสามคนจากห้าที่นั่งที่มีอยู่ การเสนอรายชื่อชุดล่าสุดนี้สะท้อนให้เห็นถึงการออกแบบโครงสร้างที่ผสมผสานทั้งสองฝ่ายอย่างสมดุล
ฝั่งตัวแทนพรรคเดโมแครตได้แก่ Kristin N. Johnson ซึ่งเป็นอดีตกรรมการ CFTC ในสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดี โจ ไบเดน และ Matthew Rowland ที่มีประวัติการทำงานสนับสนุนวุฒิสมาชิกจากพรรคเดโมแครตและมีประสบการณ์ด้านกฎหมายบังคับใช้กับ CFTC มาแล้ว
สำหรับฝั่งตัวแทนพรรครีพับลิกัน ประกอบด้วย Steven Levine ที่เคยเป็นที่ปรึกษาของกรรมการ SEC Mark Uyeda และทำงานในสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจของทำเนียบขาว รวมถึง Nathan Anonick ที่เคยเป็นที่ปรึกษาฝ่ายรีพับลิกันของคณะกรรมาธิการเกษตรวุฒิสภา ซึ่งมีหน้าที่ดูแลประเด็นเรื่องคริปโตเคอเรนซีและงานที่เกี่ยวข้องกับ CFTC ในอดีต
ผลกระทบต่อนโยบายสินทรัพย์ดิจิทัลและตลาด
สถานการณ์ปัจจุบันของหน่วยงานกำกับดูแลทั้งสองแห่งอยู่ในช่วงที่ขาดความสมดุลของกำลังคนอย่างมาก หลังมีผู้ลาออกจำนวนมากในปี 2025 ทำให้ CFTC เหลือกรรมการน้อยลงจนกระทบต่อการทำงานขององค์กร ส่วน SEC ของสหรัฐอเมริกาเองก็เหลือกรรมการเพียงสองคนเท่านั้นหลังจากที่ Hester Peirce ออกจากตำแหน่ง
การมีคณะกรรมการที่ครบถ้วนและมีจำนวนตามกำหนดการกฎหมาย จะส่งผลโดยตรงต่อความสามารถของหน่วยงานในการออกกฎระเบียบใหม่ภายใต้กรอบกฎหมายโครงสร้างตลาดคริปโตอย่าง CLARITY Act ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่จะกำหนดบทบาทของ CFTC ในการควบคุมดูแลตลาดสเปกตราฟของสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทที่ไม่จัดอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์
การเติมเต็มตำแหน่งว่างครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการสรรหาบุคลากรเข้าทำงานเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงทิศทางนโยบายการเงินและดิจิทัลแอซเซตของสหรัฐอเมริกาในระยะยาว ที่จะเปิดทางให้กับตลาดคริปโตเคอเรนซีที่มีกรอบกฎหมายชัดเจนมากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้
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