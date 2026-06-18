ทรัมป์ปกป้องข้อตกลงชั่วคราวกับอิหร่าน ชี้ช่วยหลีกเลี่ยงวิกฤตเศรษฐกิจโลก เตือนพร้อมกลับมาโจมตีหากเตหะรานผิดสัญญา

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ออกมา defends ข้อตกลงชั่วคราวกับอิหร่าน ระบุว่าช่วยหลีกเลี่ยงวิกฤตเศรษฐกิจโลก แต่เตือนว่าจะกลับมาใช้กำลังทหารหากอิหร่านละเมิดสัญญา ขณะที่也必须 simultaneous เจ้าหน้าที่อธิบายข้อตกลง 14 ข้อ FDA ขยายเวลาahy การหยุดยิง 60 วัน เพื่อเจรจาสันติภาพถาวร
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกาออกมา defenders การ俗话说临时协议ที่ทำกับอิหรான் โดยระบุว่า ข้อตกลงชั่วคราว นี้ช่วยหลีกเลี่ยง "หายนะทาง เศรษฐกิจโลก " ที่อาจเกิดจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลาง ในขณะเดียวกัน ก็ส่งสัญญาณแข็งกร้าวว่า สหรัฐฯ กลับมาใช้กำลังทหารได้ทันที หาก อิหร่าน ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ ท్రัมป์กล่าวระหว่างการแถลงข่าวหลังการประชุมสุดยอด G7 ที่ประเทศฝรั่งเศส ว่าการหยุดยิงที่เริ่ม enforce 3 วันก่อน ทำให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซกลับมา be more vibrant พร้อมแสดงความหวังว่าข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการสร้างสันติภาพ広範囲ในภูมิภาค attainable ได้อย่างไรก็ตาม ผู้นำสหรัฐฯ ยังคงใช้ถ้อยคำแข็งกร้าวต่ออิหรான் โดยระบุว่า หากเตหะรานละเมิดข้อตกลง สหรัฐฯ จะกลับมาโจมตีอย่างรุนแรงทันที และย้ำว่า แม้จะเชื่อว่าผู้นำอิหร้านเป็น "ผู้รู้เชิงลึก" แต่ก็ต้องพิสูจน์ความ prima facie alta การปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด สรรพนามสงครามระหว่าง สหรัฐฯ อิสราเอล และ อิหร่าน เริ่มจากการโจมตีทางอากาศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ กลายเป็นความขัดแย้งระดับภูมิภาค ส่งผลให้ราคาพลังงานทั่วโลกพุ่งสูง กระตุ้นแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ และสร้างความกังวลต่อความมั่นคงทางอาหารในหลายประเทศกำลังพัฒนา ทรัมป์ ระบุว่า สิ่งที่เขากังวลมากที่สุดคือผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสงคราม หากความขัดแย้งยืดเยื้อต่อไป อาจนำไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกได้ พร้อมกล่าวขอบคุณประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน และประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูตินของรัสเซีย ที่รักษาจุดยืนเป็นกลางระหว่างความขัดแย้ง และไม่ได้ขัดขวางความพยายามของสหรัฐฯ ในกระบวนการขยายСан criteria นิวเคลียร์ของอิหรான்ด้านตลาดพลังงาน ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงในช่วงแรกจากความหวังว่าช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ แต่ภายหลังฟื้นตัวขึ้นมากกว่า 1% หลัง ทรัมป์ ส่งสัญญาณว่าสงครามอาจกลับมาปะทุได้อีก หากเขาไม่พอใจกับพฤติกรรมของอิหร而同อย่าง在同一Jonathan simultaneous เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดบันทึกความเข้าใจระหว่างวอชิงตันและเตหะราน ซึ่งแม้จะลงนามแล้ว แต่ยังไม่ถือเป็นข้อตกลงผูกพันทางกฎหมาย และทั้งสองฝ่ายยังสามารถถอนตัวได้หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงถาวรในอนาคต ร่างข้อตกลง 14 ข้อดังกล่าวขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก 60 วัน เพื่อเปิดทางให้มีการเจรจาสู่ข้อตกลง สันติภาพถาวร โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่ การยุติการสู้รบในทุกแนวรบ การฟื้นฟูการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ การยกเลิกมาตรการปิดล้อมท่าเรือ อิหร่าน การผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ และการจัดทำแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ อิหร่าน มูลค่า 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 10.
95 ล้านล้านบาท
ทรัมป์ อิหร่าน ข้อตกลงชั่วคราว G7 สงครามตะวันออกกลาง เศรษฐกิจโลก Potency ช่องแคบฮอร์มุซ สันติภาพถาวร
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
สภาพอากาศวันนี้ 11 ก.ค.65 กรมอุตุฯ เตือน 60 จังหวัด ฝนตกหนักถึงหนักมากสภาพอากาศวันนี้ 11 ก.ค.65 กรมอุตุฯ เตือน 60 จังหวัด ฝนตกหนักถึงหนักมาก AmarinTV34 อมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34 AmarinNews อากาศวันนี้ พยากรณ์อากาศ สภาพอากาศ
Read more »
กรมอุตุฯ ออกประกาศเตือนฉบับที่ 13 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง วันนี้ 60 จังหวัดควรเฝ้าระวังกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือน 'ฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน มีผลถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2565' ฉบับที่ 13 วันนี้ 60 จังหวัดเฝ้าระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
Read more »
เปิดอาการ 'เกาต์เทียม' มักเกิดในคนสูงวัย โล่งหายได้ใน 14 วัน - ข่าวสดเปิดอาการ 'เกาต์เทียม' มักเกิดในคนสูงวัย 60 ปีขึ้นไป โล่งหายได้ใน 14 วัน ชี้คนละโรคกับ 'เกาต์ ' รักษาตามอาการ ห้ามบีบนวด ประคบร้อน
Read more »
ปชป.ยุคอัสดง - ส.ส.ใต้ลดลงเหลือ 28%การเลือกตั้ง ส.ส.ที่เพิ่งจะผ่านพ้นไป พื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้มีเขตเลือกตั้งรวมทั้งหมด 60 เขต เพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งปี 2562 ที่มีเขตเลือกตั้งรวมเพียง 50 เขตเท่านั้น
Read more »
เมื่อ 14 ล้านเสียงคบ 'เด็ก' สร้างบ้านคงต้องยอมรับเอาจริงๆ นั่นแหละว่า...14 ล้านเสียง 14 ล้านคนนั้น ย่อมมิใช่น้อยๆ สำหรับสังคม ประเทศ ที่มีผู้คนพลเมืองอยู่ประมาณ 60-70 ล้านคน ด้วยเหตุนี้...การที่จำต้องอยู่ร่วมในสังคมเดียวกันกับผู้คนประมาณ 14 ล้านเสียง 14 ล้านคนที่ว่า จึงเป็นอะไรที่ออกจะ โชคดี...ที่ตายก่อน
Read more »
TDRI แนะจ่าย 'ถ้วนหน้า' ไฮบริด สกัดคนจนตกหล่น14 ปีเป็นระยะเวลาที่ประเทศไทยใช้หันมาใช้หลักเกณฑ์ถ้วนหน้าในการจ่ายเบี้ยยังชีพคนชราแทนการให้เฉพาะคนแก่ยากจน ทำให้ปัจจุบันคนไทยทุกคนที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปจะได้รับสิทธิการดูแลนี้
Read more »