ทรัมป์เผชิญวิกฤตหลังเดโมแครตครองอำนาจ พร้อมปรับทีมรับมือศึกทางการเมือง
ทรัมป์เตรียมรับมือการตรวจสอบจากเดโมแครตที่ครองอำนาจในสภาคองเกรส ขณะที่ภายในพรรครีพับลิกันเริ่มมีความเห็นแตกแยกเรื่องนโยบายต่างประเทศและการบริหารงานที่อาจส่งผลต่อการเลือกตั้งปี 2028
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ กำลังเผชิญกับสภาพทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ หลังการเลือกตั้งกลางเทอมทำให้ พรรคเดโมแครต มีอำนาจในการตรวจสอบและยับยั้งกฎหมายต่างๆ ของรัฐบาล ในขณะที่ฝ่ายบริหารที่มักใช้คำสั่งฝ่ายเดียวอย่างแข็งกร้าว ต้องปรับยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่เพื่อรับมือกับแรงกดดันใหม่ที่จะเข้ามาทั้งจากภายนอกและภายในพรรคของตนเอง
ผลกระทบจากอำนาจเดโมแครตที่มีต่อวาระของทรัมป์
สถานการณ์ในสภาคองเกรสใหม่หมายถึงว่า พรรคเดโมแครตจะสามารถใช้อิทธิพลในการขัดขวางร่างกฎหมายที่เสนอโดยรัฐบาลทรัมป์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลได้อย่างใกล้ชิดกว่าเดิม และยังมีสิทธิ์ท้าทายผู้ที่ทรัมป์เสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆ ในหน่วยงานราชการ สิ่งเหล่านี้คาดว่าจะทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งมีแนวโน้มที่จะพึ่งพาการดำเนินการฝ่ายเดียวอยู่แล้ว ต้องใช้กลไกทางการเมืองรูปแบบใหม่มากขึ้นเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมAlso readพิธา เตรียมยื่นกฎหมายสมรสเท่าเทียม พร้อมชู กทม. เป็นเจ้าภาพ World Pride 2028
นอกจากภาระในการจัดการกับสภาแล้ว ทรัมป์ยังต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบว่าควรเดินหน้าสนับสนุนวาระนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลต่อหรือไม่ โดยเฉพาะในประเด็นที่สมาชิกพรรครีพับลิกันบางส่วนเริ่มแสดงความเกรงกลัวว่านโยบายเหล่านั้นอาจกลายเป็นภาระทางการเมืองในระยะยาว เรื่องนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภาพลักษณ์และความสำเร็จของผู้ที่จะสืบทอดตำแหน่งประธานาธิบดีในอนาคต ซึ่งหลายคนเริ่มมองไปถึงการเตรียมตัวสำหรับศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 2028
ความแตกแยกภายในพรรครีพับลิกันและปฏิกิริยาของรองประธาน
สัญญาณความแตกแยกภายในรัฐบาลปรากฏชัดเจนขึ้นเมื่อรองประธานาธิบดี เจดี แวนซ์ ซึ่งถูกมองว่าเป็นทายาททางการเมืองที่มีความเป็นไปได้สูงที่สุดของทรัมป์ แสดงท่าทีห่างเหินจากประธานาธิบดีอย่างเปิดเผยในวันพุธที่ 4 กันยายน โดยแวนซ์ได้กล่าวโทษนโยบายสงครามในตะวันออกกลางว่ามีส่วนสำคัญที่ทำให้พรรครีพับลิกันพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งกลางเทอมครั้งนี้ ท่าทีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความไม่ลงรอยกันเกี่ยวกับแนวทางนโยบายต่างประเทศระหว่างหัวหน้าพรรคกับผู้สืบทอดตำแหน่ง
นักยุทธศาสตร์ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ระดับสูงในพรรคเตือนว่า ความขัดแย้งแบบนี้อาจเกิดขึ้นบ่อยขึ้นหากพรรครีพับลิกันประเมินแล้วว่า อิทธิพลของทรัมป์ที่มีต่อฐานเสียงของตนเองกำลังเริ่มอ่อนแอลง ซึ่งอาจส่งผลต่อการดึงดูดผู้ลงคะแนนเสียงกลุ่มกลางที่ไม่ได้มีจุดยืนแข็งกร้าวกับพรรคใดพรรคหนึ่งโดยเฉพาะ การสูญเสียฐานเสียงเหล่านี้ถือเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อการดำรงอยู่ของพรรคในเวทีการเมืองระยะยาว
ปฏิกิริยาของทำเนียบขาวและแผนการปรับตัว
ภายในทำเนียบขาว เจ้าหน้าที่ระดับสูงเริ่มเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ ทั้งการปรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงและการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งเตรียมรับมือกับกระบวนการสอบสวนจากพรรคเดโมแครตที่มีอำนาจมากขึ้นในสภา ตามคำยืนยันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนหนึ่งที่ไม่ต้องการเปิดเผยชื่อ ซึ่งระบุว่าผลการสำรวจภายในที่เคยเตือนไว้เมื่อ 6 สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้ง ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่พรรครีพับลิกันจะสูญเสียทั้งสองสภา
แม้จะมีความกังวลจากฝ่ายยุทธศาสตร์การเมือง แต่ทรัมป์ยังคงปฏิเสธที่จะเปลี่ยนท่าทีเกี่ยวกับนโยบายอิหร่าน แม้ว่าจะมีคำเตือนเกี่ยวกับผลกระทบทางการเมืองที่อาจตามมาอย่างชัดเจนก็ตาม โดยก่อนหน้านี้ทรัมป์ยอมรับในช่วงดึกของวันอังคารที่ 3 กันยายน ว่าสงครามในอิหร่านที่ดำเนินมาตลอด 8 เดือนนั้น ส่งผลเสียต่อการหาเสียงของผู้สมัครของพรรครีพับลิกัน แต่ประธานาธิบดียังคงยืนยันและปกป้องการตัดสินใจของตนเองในการเริ่มต้นปฏิบัติการทางทหารดังกล่าว
ความกังวลเรื่องนโยบายภายในและวาระที่เหลือ
ความไม่พอใจของฐานเสียงพรรครีพับลิกันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเรื่องสงครามเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความไม่เห็นด้วยกับงบประมาณและเวลาที่ใช้ไปกับการปรับปรุงห้องบอลรูมของทำเนียบขาวและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในการสำรวจความเห็นกลุ่มย่อยสำหรับศึกเลือกตั้งวุฒิสภาในรัฐสำคัญอย่าง มิชิแกน และ ไอโอวา นักวิเคราะห์การเมืองระดับชาติดังเริ่มแสดงความกังวลมากขึ้นในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา เนื่องจากมีผู้ลงคะแนนเสียงอิสระและรีพับลิกันจำนวนมากที่รู้สึกไม่พอใจกับทิศทางดังกล่าว
นักยุทธศาสตร์การเมืองคนหนึ่งเคยระบุชัดเจนว่า หากทรัมป์ใช้เวลา 2 ปีข้างหน้าพูดเรื่องไร้สาระเช่นนี้ต่อไป ทีมหาเสียงจะแพ้ราบคาบในการเลือกตั้งครั้งต่อไป อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ยังคงท้าทายต่อสาธารณชนโดยเชิญนักข่าวไปเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างห้องบอลรูมอย่างไม่เป็นทางการในวันพุธที่ 4 กันยายน พร้อมโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่า 'ประกาศ: ทรัมป์ยังคงเป็นประธานาธิบดีของคุณ'
แม้เผชิญแรงกดดันจากหลายทิศทาง แต่ทรัมป์ยังคงมีอำนาจในการบริหารงานต่อไป โดยก่อนหน้านี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ทำเนียบขาวใช้เวลาหลายเดือนในการเตรียมการออกคำสั่งบริหารเกี่ยวกับประเด็นคนเข้าเมือง ภาษีศุลกากร ที่อยู่อาศัย และงบประมาณรัฐบาลกลาง ซึ่งอาจช่วยให้เขาสามารถผลักดันวาระบางส่วนให้สำเร็จได้ แม้ว่าจะต้องเผชิญกับการคัดค้านอย่างหนักจากพรรคเดโมแครตในสภาคองเกรสก็ตาม
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