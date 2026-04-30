ทรัมป์ยืนยันไม่หยุดปฏิบัติการทางทหาร จนกว่าอิหร่านยอมรับข้อตกลงสันติภาพ

อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวยืนยันว่า จะไม่หยุดปฏิบัติการทางทหารจนกว่าอิหร่านจะยอมรับข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่ แม้ว่าจะเข้าสู่สัปดาห์ที่ 9 ของการหยุดยิงแล้วก็ตาม ทรัมป์ยังคงยึดมั่นกับการปิดล้อมทางเศรษฐกิจต่ออิหร่าน ในขณะที่ผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐได้เตรียมแผนการโจมตีอิหร่านอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มแรงกดดันให้กับรัฐบาลอิหร่าน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 เป็นต้นมา
อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่า เขาจะไม่หยุดปฏิบัติการทางทหารจนกว่า อิหร่าน จะยอมรับข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่ แม้ว่าจะเข้าสู่สัปดาห์ที่ 9 ของการหยุดยิงแล้วก็ตาม แหล่งข่าวจาก Axios ระบุว่า ทรัมป์ ยังคงยึดมั่นกับการปิดล้อมทางเศรษฐกิจต่อ อิหร่าน ในขณะที่ผู้บัญชาการกองทัพ สหรัฐ ได้เตรียมแผนการโจมตี อิหร่าน อย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มแรงกดดันให้กับรัฐบาล อิหร่าน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 เป็นต้นมา สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดเป็นเวลาสองเดือนแล้ว และยังไม่มีสัญญาณว่าจะเปิดในเร็วๆ นี้ ทำให้ราคา น้ำมัน มาตรฐานโลกอย่างเบรนต์ปรับตัวสูงขึ้นกว่า 7% มาอยู่ที่ 119.
50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในช่วงเวลานี้ นักวิเคราะห์จาก Kpler ประเมินว่า อิหร่านเหลือคลังน้ำมันและเวลาอีกเพียง 12-22 วัน ก่อนที่จะต้องปิดบ่อน้ำมันที่อาจเสียหายถาวร ทางการอิหร่านไม่มีทีท่ายอมลดราวาศอก โดยโมห์เซ็น เรซาอี ที่ปรึกษาทางทหารของผู้นำสูงสุดได้ประกาศว่า อิหร่านจะตอบโต้แน่หากสหรัฐยังคงปิดล้อมต่อไป ในขณะเดียวกัน โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบัฟ ประธานสภาได้กล่าวหาทรัมป์ว่า พยายามใช้แรงกดดันทางเศรษฐกิจและความแตกแยกภายในประเทศเพื่อบีบให้เตหะรานยอมแพ้ ในวันพุธ ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า การพูดคุยระหว่างสหรัฐและอิหร่านกำลังดำเนินอยู่ผ่านทางโทรศัพท์ หลังจากความพยายามพบกันที่ปากีสถานเมื่อสุดสัปดาห์ล้มเหลว นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวยังเปิดเผยว่า สหรัฐพยายามยึดเรือบรรทุกน้ำมันสองลำที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน ซึ่งถูกกองกำลังทางเรือยึดไว้ขณะบังคับใช้มาตรการปิดล้อมสาธารณรัฐอิสลา
ทรัมป์ อิหร่าน สงคราม น้ำมัน สหรัฐ
