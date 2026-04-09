ทรัมป์ยืนยันกองกำลังสหรัฐฯ ในอิหร่าน พร้อมเตือนการละเมิดข้อตกลง

ทรัมป์ประกาศยืนยันการคงกำลังทหารของสหรัฐฯ ในอิหร่านและพื้นที่โดยรอบ พร้อมเตือนถึงผลกระทบร้ายแรงหากมีการละเมิดข้อตกลงใดๆ หลังการหยุดยิงที่มีปากีสถานเป็นตัวกลาง
ทรัมป์ ประกาศเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่า กองเรือ เครื่องบิน และบุคลากรทางทหารทั้งหมดของ สหรัฐอเมริกา จะยังคงประจำการอยู่ใน อิหร่าน และบริเวณโดยรอบต่อไป จนกว่า ข้อตกลง ที่ตกลงกันไว้จะได้รับการปฏิบัติตามอย่างครบถ้วนทุกประการ พร้อมทั้งเตือนอย่างหนักแน่นว่า การละเมิด ข้อตกลง ใดๆ จะนำไปสู่การตอบโต้ทางทหารที่รุนแรงกว่าที่เคยมีมา “หากมีเหตุผลใดก็ตามที่ไม่เป็นไปตามนั้น...
‘การยิง’ จะเริ่มขึ้น ซึ่งจะยิ่งใหญ่กว่า ดีกว่า และแข็งแกร่งกว่าที่ใครๆ เคยเห็นมา” ทรัมป์กล่าวในโพสต์บน Truth Social และเน้นย้ำว่า มีข้อตกลงร่วมกันแล้วว่า อิหร่านจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ และช่องแคบฮอร์มุซจะต้องเปิดและปลอดภัยสำหรับการขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์ “ในระหว่างนี้ กองทัพอันยิ่งใหญ่ของเรากำลังเตรียมยุทโธปกรณ์และพักผ่อน จริงๆ แล้วก็เพื่อรอคอยชัยชนะครั้งต่อไป” ทรัมป์กล่าวเสริม พร้อมทั้งปิดท้ายโพสต์ด้วยการประกาศว่า “อเมริกากลับมาแล้ว!” ถ้อยแถลงล่าสุดของทรัมป์นี้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังจากที่สหรัฐฯ และอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงเป็นเวลาสองสัปดาห์ โดยมีปากีสถานเป็นตัวกลาง ซึ่งช่วยระงับการสู้รบที่ดำเนินมานานกว่าหกสัปดาห์ และเป็นปัจจัยสำคัญที่หนุนให้ตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัวขึ้นในช่วงสั้นๆ ท่ามกลางความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นว่าการขนส่งพลังงานผ่านช่องแคบฮอร์มุซอาจกลับมาดำเนินการได้อีกครั้ง\การประกาศดังกล่าวเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐฯ ในการรักษาเสถียรภาพในภูมิภาค และการบังคับใช้ข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญของโลก สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานทั่วโลก ทำให้เกิดความผันผวนของราคาน้ำมันและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกโดยรวม การที่สหรัฐฯ ยืนยันที่จะคงกำลังทหารในภูมิภาค สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับความมั่นคงและความปลอดภัยของผลประโยชน์ของตนในตะวันออกกลาง รวมถึงความพยายามที่จะขัดขวางไม่ให้อิหร่านดำเนินการใดๆ ที่อาจคุกคามเสถียรภาพของภูมิภาคได้ ทั้งนี้ การเจรจาต่อรองระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านผ่านตัวกลางอย่างปากีสถาน ถือเป็นความพยายามที่จะลดความตึงเครียดและหาทางออกทางการทูตสำหรับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น\นอกจากนี้ คาดการณ์ว่าสหรัฐฯ และอิหร่านจะมีการพบปะเจรจาหารือรอบใหม่ ณ กรุงอิสลามาบัด เมืองหลวงของปากีสถาน ในวันเสาร์ที่ 11 เมษายน ตามรายงานของบีบีซี การเจรจาครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นโอกาสในการหารือถึงรายละเอียดของข้อตกลงหยุดยิง รวมถึงประเด็นต่างๆ ที่ยังคงเป็นข้อโต้แย้งระหว่างสองประเทศ การเจรจาครั้งนี้ยังเป็นโอกาสในการสร้างความไว้วางใจและหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในระยะยาว การที่ปากีสถานทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเจรจาครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของปากีสถานในการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค และความสัมพันธ์อันดีระหว่างปากีสถานกับทั้งสหรัฐฯ และอิหร่าน อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในภูมิภาคยังคงมีความเปราะบาง และความสำเร็จของการเจรจาขึ้นอยู่กับความเต็มใจของทั้งสองฝ่ายในการประนีประนอมและการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธี ภายใต้บริบทนี้ ท่าทีที่แข็งกร้าวของทรัมป์ควบคู่ไปกับการส่งสัญญาณถึงความพร้อมในการเจรจา เป็นการส่งข้อความที่ซับซ้อนไปยังอิหร่าน โดยเน้นย้ำถึงทั้งความมุ่งมั่นในการปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐฯ และความตั้งใจที่จะแก้ไขความขัดแย้งผ่านช่องทางทางการทู
