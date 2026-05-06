ทรัมป์หยุดปฏิบัติการเสรีภาพชั่วคราว เพื่อเจรจายุติสงครามกับอิหร่าน

ประธานาธิบดีสหรัฐ โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศหยุดปฏิบัติการเสรีภาพที่ช่องแคบฮอร์มุซชั่วคราว เพื่อเปิดทางให้การเจรจายุติสงครามกับอิหร่านก้าวหน้า ทรัมป์ระบุว่ามีความก้าวหน้าอย่างมากในการเจรจา และการตัดสินใจครั้งนี้เป็นไปตามคำร้องขอของปากีสถานที่ช่วยไกล่เกลี่ยการเจรจา
บลูมเบิร์ก รายงานว่า โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ กล่าวว่า เขาจะหยุดความพยายามที่สหรัฐให้การช่วยเหลือเรือที่ติดค้างออกจาก ช่องแคบฮอร์มุซ ไว้ชั่วคราว เพื่อดูว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงยุติ สงคราม กับ อิหร่าน ได้หรือไม่ ปฏิบัติการเสรีภาพ Project Freedom (การเคลื่อนย้ายเรือผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ ) จะถูกหยุดชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่นาน เพื่อดูว่าข้อตกลงดังกล่าวสามารถสรุปและลงนามได้หรือไม่ ทรัมป์ระบุในโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอังคาร (5 พ.
ค.69) ตามเวลาสหรัฐ ทรัมป์ให้เหตุผลในการตัดสินใจครั้งนี้โดยอ้างถึง ข้อเท็จจริงที่ว่ามีความก้าวหน้าอย่างมากในการมุ่งสู่ข้อตกลงสมบูรณ์และสุดท้ายกับผู้แทนอิหร่าน และระบุว่าการตัดสินใจดังกล่าวเป็นไปตามคำร้องขอของปากีสถาน ซึ่งกำลังช่วยไกล่เกลี่ยการเจรจาระหว่างวอชิงตันกับเตหะราน ตลอดจนประเทศอื่น ๆ อย่างไรก็ดี เขาเสริมว่ามาตรการปิดล้อมของสหรัฐฯ ต่อเรือที่สัญจรเข้าออกท่าเรืออิหร่านจะ ยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีสหรัฐนำเสนอ ปฏิบัติการเสรีภาพ ว่าเป็นความริเริ่มด้านมนุษยธรรม เพื่อช่วยผ่อนคลายการไหลเวียนของพลังงานและเสบียงอื่น ๆ ผ่านช่องแคบซึ่งส่วนใหญ่ถูกปิดมาตั้งแต่สงครามปะทุขึ้นช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ทว่าโครงการดังกล่าวกลับเต็มไปด้วยความสับสน และไม่สามารถคลายความกังวลด้านความปลอดภัยของผู้ประกอบการเดินเรือได้ ปฏิบัติการนี้ยังเป็นชนวนให้เกิดความรุนแรงรอบใหม่ในวันจันทร์(4 พ.
ค. 69) กลายเป็นหนึ่งในความท้าทายใหญ่ที่สุดต่อข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบางระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน กองทัพสหรัฐ ต้องรับมือการโจมตีจากโดรน ขีปนาวุธ และเรือเล็กติดอาวุธของอิหร่าน ขณะช่วยให้เรือที่ชักธงสหรัฐสองลำแล่นผ่านช่องแคบ นอกจากนี้ การหยุดชั่วคราวของปฏิบัติการเสรีภาพยังสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของสหรัฐในการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์เพื่อหาทางออกที่เป็นมิตรกับอิหร่านมากขึ้น แม้ว่าจะยังคงมีมาตรการปิดล้อมทางทะเลอยู่ก็ตาม การตัดสินใจครั้งนี้ยังส่งสัญญาณถึงความร่วมมือระหว่างประเทศในการเจรจา โดยเฉพาะจากปากีสถาน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเป็นสื่อกลางระหว่างสหรัฐและอิหร่าน ทรัมป์ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเจรจาที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และไม่ใช้ความรุนแรงเพื่อบรรลุข้อตกลงที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม การหยุดชั่วคราวของปฏิบัติการเสรีภาพยังคงเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในหมู่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการเมืองระหว่างประเทศ บางคนมองว่านี่เป็นการยอมรับความล้มเหลวของกลยุทธ์เดิมของสหรัฐ ในขณะที่คนอื่นมองว่านี่เป็นโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับอิหร่า
