ทรัมป์ยอมรับปราชัยเลือกตั้งกลางเทอม เหตุสงครามอิหร่านและค่าครองชีพ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยอมรับความพ่ายแพ้ของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางเทอม โดยชี้ว่าสงครามอิหร่านและปัญหาค่าครองชีพเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อคะแนนเสียงของประชาชน
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ประกาศยอมรับความพ่ายแพ้ในศึก การเลือกตั้งกลางเทอม เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม และให้เครดิตแก่ พรรคเดโมแครต คู่แข่งที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการชิงอำนาจทางการเมืองครั้งนี้ การยอมรับดังกล่าวสะท้อนถึงความเป็นจริงทางการเมืองหลังจากผลนับคะแนนอย่างเป็นทางการยืนยันว่า ชาวอเมริกันได้ลงโทษนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันผ่านการโหวตคัดค้าน
กลไกการสูญเสียอำนาจของพรรครีพับลิกัน
ก่อนหน้านี้ พรรครีพับลิกันครองอำนาจทั้งในทำเนียบขาว สภาผู้แทนราษฎร และสภาสูง แต่ผลการเลือกตั้งกลางเทอมครั้งนี้ทำให้สถานะดังกล่าวเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง โดยกลายเป็นรัฐบาลเป็ดง่อยที่ไม่สามารถควบคุมทั้งสองสภาได้ ขณะที่พรรคเดโมแครตใช้กระแส "สึนามิบลูเวฟ" ผงาดขึ้นมาครองอำนาจในทั้งสองสภาสำเร็จ ซึ่งเป็นการสูญเสียพื้นที่ทางกฎหมายที่สำคัญสำหรับการออกกฎหมายต่างๆ ในช่วงที่เหลือของวาระAlso read7 ข้อต้องรู้! วางต้นไม้มงคล 'บนโต๊ะทำงาน' จัดอย่างไรให้ถูกหลักฮวงจุ้ย
แม้ว่าผู้มีอำนาจในทำเนียบขาวจะพยายามใช้อำนาจประธานาธิบดีแทรกแซงการจัดการเลือกตั้งในมลรัฐต่างๆ ก่อนหน้าวันเลือกตั้ง แต่คำสั่งศาลจำนวนมากได้หยุดยั้งความพยายามเหล่านั้นไว้ ทำให้กระบวนการเลือกตั้งดำเนินไปตามกฎระเบียบเดิม ทว่าผลลัพธ์สุดท้ายชี้ชัดว่า ความพยายามเหล่านี้ไม่อาจต้านทานกระแสความไม่พอใจของประชาชนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากสถิติที่ระบุว่า 5% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแสดงความโกรธหรือไม่พอใจต่อสถานการณ์ปัจจุบันอย่างชัดเจน
ปัจจัยสงครามอิหร่านและปัญหาเศรษฐกิจ
ผู้นำสหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ฟ็อกซ์นิวส์โดยยอมรับตรงๆ ว่า สงครามอิหร่านมีส่วนสำคัญที่ทำให้พรรครีพับลิกันแพ้การเลือกตั้งครั้งนี้ สถานการณ์ความขัดแย้งนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาน้ำมันในตลาดโลก ซึ่งกลายเป็นปัจจัยเร่งให้ปัญหาค่าครองชีพของชาวอเมริกันพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนส่งผลต่อวิถีชีวิตประจำวันและการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนทั่วทั้งประเทศ
ข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็นพบว่า ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งถึง 49% มองว่าปัญหาค่าครองชีพเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียง ส่วนอีก 39% คิดว่าเป็นปัจจัยใหญ่ และมีเพียง 10% เท่านั้นที่มองว่าเป็นปัจจัยเล็ก ในขณะที่มีเพียง 1% ที่ไม่คิดว่าปัญหานี้มีความสำคัญต่อกระบวนการตัดสินใจของพวกเขา สิ่งนี้บ่งชี้ถึงน้ำหนักของเศรษฐกิจในชีวิตประจำวันที่มีต่อพฤติกรรมของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากกว่าประเด็นอื่นใด
รายงานของเอพี (AP) ยังเสริมหลักฐานเชิงประจักษ์โดยอ้างอิงผลประกอบการของร้านฟาสต์ฟู้ดชื่อดัง McDonald's ในไตรมาสที่ 3 ของปี ซึ่งพบว่ามีตัวเลขลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากลูกค้าชาวอเมริกันประสบปัญหาจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงจนต้องลดทอนการใช้จ่ายภายนอกบ้าน แม้แต่แบรนด์ที่เป็นดัชนีย์ชี้วัดสุขภาพเศรษฐกิจผู้บริโภคก็ได้รับผลกระทบจากแรงกดดันนี้โดยตรง
ปฏิกิริยาต่อความพ่ายแพ้ในรัฐฐานเสียง
ความพ่ายแพ้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในระดับชาติเท่านั้น แต่ยังแผ่ขยายไปถึงรัฐฐานเสียงสำคัญของพรรครีพับลิกัน (GOP) เช่น รัฐเทกซัส และรัฐไอโอวา ซึ่งเป็นดินแดนที่เคยถูกมองว่าปลอดภัยสำหรับนักการเมืองสายอนุรักษ์นิยม การสูญเสียในครั้งนี้สร้างความชอกช้ำให้กับโครงสร้างอำนาจเดิมอย่างมาก โดยเฉพาะในรัฐเทกซัสซึ่งเป็นเมืองหลวงของพรรครีพับลิกันและเป็นถิ่นที่อยู่ของตระกูลบุช
ประธานาธิบดีทรัมป์ โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social โดยแสดงความไม่พอใจต่อความพ่ายแพ้ของผู้ว่าการรัฐเทกซัส เกร็ก แอ็บบอตต์ (Greg Abbott) ที่เสียตำแหน่งให้ผู้สมัครจากพรรคเดโมแครต จีน่า ฮีโนโฮซา (Gina Hinojosa) ทั้งที่รัฐเทกซัสถือเป็นดินแดนสีแดงมายาวนาน ผู้นำสหรัฐฯ ประกาศว่า พรรครีพับลิกันคงชนะถล่มทะลายหากชื่อของเขาปรากฏอยู่บนบัตรเลือกตั้งครั้งนี้ ซึ่งเป็นการตีความสถานการณ์แบบอัตวิสัยเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีทางการเมือง
อย่างไรก็ตาม บนแพลตฟอร์มเดียวกัน ผู้นำสหรัฐฯ ยังแสดงความชื่นชมต่อพรรคเดโมแครตโดยกล่าวว่า พวกเขา "ทำดีมาก" ในการเลือกตั้งกลางเทอมเที่ยวนี้ แสดงให้เห็นถึงความเคารพต่อกระบวนการประชาธิปไตยแม้ในความพ่ายแพ้ก็ตาม การโพสต์ดังกล่าวสะท้อนถึงภาวะอารมณ์ที่ซับซ้อนระหว่างการยอมรับความจริงกับการพยายามรักษาภาพลักษณ์ของผู้นำประเทศที่กำลังเผชิญกับวิกฤตความชอบธรรม
สภาพคล่องและการจัดการในวันเลือกตั้ง
สถานการณ์โดยรวมในวันเลือกตั้งทั่วประเทศผ่านไปด้วยดีในระดับหนึ่ง ถึงแม้นจะมีปัญหาติดขัดบางจุดที่เกิดขึ้นเป็นระยะ เช่น ที่โบรเวิร์ด เคาน์ตี (Broward County) ในรัฐฟลอริดา ซึ่งเกิดระบบความปลอดภัยไม่ทำงานในระบบการเลือกตั้งแบบใหม่ ส่งผลให้การนับคะแนนล่าช้าไปประมาณ 20 นาทีหลังเปิดคูหา และทำให้บางส่วนตัดสินใจกลับออกไปก่อน
เจ้าหน้าที่เลือกตั้งในพื้นที่โบรเวิร์ด เคาน์ตีได้แก้ไขปัญหาภายในเวลา 07.20 น. และร้องขอให้ผู้ที่เดินกลับออกไปหวนกลับมาใช้สิทธิ์อีกครั้ง เพื่อมิให้สิทธิในการแสดงออกทางการเมืองสูญเปล่า นอกจากนี้ พบมีการขยายเวลาการเลือกตั้งออกไปอีก 3 จุดในรัฐเพนซิลเวเนีย และ 5 จุดในรัฐแคโรไลนา หลังเกิดปัญหาขัดข้องทางเทคนิคที่ทำให้กระบวนการลงคะแนนล่าช้ากว่ากำหนดการปกติ
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