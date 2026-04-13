ทรัมป์ประกาศปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ: แรงกดดันต่ออิหร่านและสถานการณ์ความมั่นคงในตะวันออกกลาง

📆4/13/2026 1:25 PM
📰Thansettakij
อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศแผนการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ โดยมีเป้าหมายเพื่อกดดันให้อิหร่านกลับมาเจรจาเรื่องโครงการนิวเคลียร์ พร้อมทั้งขู่ว่าจะใช้มาตรการทางเศรษฐกิจและทางทหารหากไม่บรรลุข้อตกลง ขณะที่อิหร่านแสดงท่าทีแข็งกร้าวและยืนยันการควบคุมช่องแคบ

ทรัมป์ เน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเปิดน่านน้ำสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญของโลก หลังจากการเจรจาที่ยาวนานกับหลายฝ่าย ทรัมป์ ได้เปิดเผยถึงแผนการปิดล้อมช่องแคบดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเพื่อกดดันให้ อิหร่าน ยอมเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของตนเอง พร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในเร็ววัน ทรัมป์ ได้กล่าวถึงการได้รับรายงานสรุปจากการเจรจาในกรุงอิสลามาบัด โดยชื่นชมความพยายามของนายกรัฐมนตรีปากีสถานและทีมงาน นอกจากนี้

เขายังได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของนาโตในการช่วยเคลียร์ทุ่นระเบิดในช่องแคบ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าจะมีการแก้ไขปัญหาได้ในไม่ช้า ทรัมป์ยังได้แสดงความมั่นใจว่าเส้นทางเดินเรือจะกลับมาใช้งานได้อีกครั้งในเวลาอันสั้น แม้จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการบ้างก็ตาม พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความผิดหวังที่นาโตไม่ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือตั้งแต่แรกเริ่ม แต่ก็ยินดีที่นาโตพร้อมที่จะเข้ามาร่วมมือในขณะนี้ การตัดสินใจปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซครั้งนี้ ทรัมป์ได้กล่าวถึงมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเก็บภาษีนำเข้าจากจีน หากจีนให้การสนับสนุนด้านอาวุธแก่อิหร่าน โดยภาษีนำเข้าอาจสูงถึง 50 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม ทรัมป์แสดงความสงสัยว่าจีนจะดำเนินการตามแผนการดังกล่าวหรือไม่ แม้ว่าหน่วยข่าวกรองของสหรัฐฯ จะระบุว่าจีนมีแผนการดังกล่าวก็ตาม ทรัมป์ได้ขู่ว่าจะจัดการกับอิหร่านให้สิ้นสุดได้ภายในวันเดียวหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ โดยระบุถึงเป้าหมายทางยุทธศาสตร์อื่นๆ ที่อาจถูกโจมตีได้ เช่น โรงงานผลิตน้ำจืด โครงข่ายไฟฟ้า และสะพานต่างๆ ทรัมป์ได้เน้นย้ำว่าการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซจะเริ่มขึ้นในเวลา 22.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยจะบังคับใช้กับเรือทุกชาติที่เดินทางเข้าออกจากท่าเรือของอิหร่านในอ่าวเปอร์เซียและอ่าวโอมาน แต่จะไม่ขัดขวางเสรีภาพในการเดินเรือสำหรับเรือที่มุ่งหน้าไปยังหรือมาจากท่าเรือของประเทศอื่น ในขณะเดียวกัน กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ของอิหร่านได้ออกมาแสดงท่าทีต่อการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ โดยเตือนถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการใดๆ ที่ผิดพลาด พร้อมทั้งยืนยันว่ากองกำลังความมั่นคงของอิหร่านยังคงควบคุมช่องแคบได้อย่างเด็ดขาด IRGC ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงการเตือนเรือพิฆาตของสหรัฐฯ สองลำให้ถอยห่างจากช่องแคบ หากไม่เช่นนั้นจะตกเป็นเป้าโจมตี อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ยืนยันว่าเรือพิฆาตทั้งสองลำได้แล่นผ่านช่องแคบไปแล้ว คำยืนยันของทรัมป์สอดคล้องกับรายงานจากกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) ที่ระบุว่าเรือพิฆาตติดตั้งขีปนาวุธนำวิถีทั้งสองลำได้เดินทางผ่านช่องแคบและเริ่มปฏิบัติการกวาดล้างทุ่นระเบิดแล้ว สถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซยังคงตึงเครียด และเป็นที่จับตาของนานาชาติอย่างใกล้ชิ

