ทรัมป์ประกาศปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ หลังเจรจาสันติภาพกับอิหร่านล้มเหลว ยกระดับความตึงเครียด

ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ หลังการเจรจาสันติภาพกับอิหร่านที่กรุงอิสลามาบัดล้มเหลว ทำให้สถานการณ์ตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความรุนแรง
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศมาตรการที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงยิ่งขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยสั่งให้กองทัพเรือสหรัฐฯ เริ่มปฏิบัติการปิดล้อม ช่องแคบฮอร์มุซ ทันที ช่องแคบแห่งนี้ถือเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญยิ่งสำหรับการขนส่งพลังงานของโลก การตัดสินใจครั้งนี้มีขึ้นภายหลังจาก การเจรจาสันติภาพ ระหว่างสหรัฐฯ และ อิหร่าน ณ กรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน สิ้นสุดลงโดยไม่มีข้อตกลงใดๆ ทำให้สถานการณ์ตึงเครียดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ทรัมป์ยังได้ประกาศผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social
ว่าสหรัฐฯ จะดำเนินการสกัดกั้นเรือทุกลำในน่านน้ำสากลที่มีการจ่ายค่าผ่านทางให้กับอิหร่าน และจะเริ่มทำลายทุ่นระเบิดที่เขาอ้างว่าอิหร่านนำมาวางไว้ในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ใช้ขนส่งพลังงานราว 20% ของโลก คำประกาศเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการเจรจา และความตั้งใจที่จะใช้มาตรการทางทหารเพื่อกดดันอิหร่านให้ทำตามข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ\การเจรจาที่กรุงอิสลามาบัด ซึ่งใช้เวลานานถึง 21 ชั่วโมง ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ในประเด็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง 'นิวเคลียร์' ตามที่ทรัมป์ระบุ แม้ว่าจะมีความคืบหน้าในประเด็นอื่นๆ เจดี แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนในการเจรจา ระบุว่า สาเหตุหลักที่ทำให้การเจรจาล้มเหลวคือ สหรัฐฯ ไม่ได้รับ 'พันธสัญญาพื้นฐาน' จากอิหร่านว่าจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ในระยะยาว ทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวโทษซึ่งกันและกันว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้การเจรจาล้มเหลว การเจรจาดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อยุติความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานกว่า 6 สัปดาห์ ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรง นอกจากนี้ยังทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ในปัจจุบันจึงมีความเสี่ยงที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางทหารที่รุนแรงยิ่งขึ้นในภูมิภาค\การตัดสินใจของทรัมป์ที่จะปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซและการสกัดกั้นเรือที่จ่ายค่าผ่านทางให้กับอิหร่านเป็นการกระทำที่อาจขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ และอาจนำไปสู่การเผชิญหน้ากับกองกำลังอิหร่านโดยตรง ท่าทีนี้ยังเป็นการยกระดับความเสี่ยงในการขนส่งน้ำมันทั่วโลก และอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในวงกว้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา และการตัดสินใจล่าสุดของทรัมป์ได้เพิ่มความเสี่ยงของความขัดแย้งที่รุนแรงยิ่งขึ้นอย่างมาก การจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจึงมีความสำคัญยิ่ง เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและพยายามหาทางออกทางการทูตเพื่อลดความเสี่ยงของสงครา
