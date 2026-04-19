ทรัมป์ 'มัดมือชก' สกัดแผนรบเนทันยาฮู สั่งหยุดยิงเลบานอนผ่านโซเชียลมีเดีย

โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ สั่งหยุดยิงในเลบานอนผ่านโซเชียลมีเดีย ท่ามกลางแผนรบของอิสราเอล โดยย้อนรอย 5 ครั้งสำคัญที่ทำเนียบขาวบีบอิสราเอลให้ยุติปฏิบัติการเพื่อแลกกับ 'ดีลสันติภาพ' ที่สหรัฐฯ ต้องการ
สถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางกำลังเข้าสู่ระยะใหม่ที่น่าจับตา เมื่อประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา แสดงบทบาท 'ผู้ตัดสินคนสุดท้าย' ในสมรภูมิ เลบานอน อย่างชัดเจน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน สะท้อนถึงการบริหารงานที่ก้าวข้ามกระบวนการทาง การทูต แบบดั้งเดิม โดย ทรัมป์ เลือกสื่อสารการ หยุดยิง ผ่าน โซเชียลมีเดีย ส่วนตัว ก่อนที่รัฐบาล อิสราเอล จะมีการแถลงยืนยันอย่างเป็นทางการ ซึ่งสร้างภาวะจำยอมให้กับ เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรี ที่ต้องปรับเปลี่ยนแผนการรบตามที่วอชิงตันกำหนด แม้ว่า เนทันยาฮู จะพยายามรักษาเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศด้วยการยืนยันว่า สงครามกับกลุ่มเฮซบอลลาห์จะดำเนินต่อไปจนกว่าจะได้รับชัยชนะ แต่คำประกาศของ ทรัมป์ ที่ระบุว่าการ หยุดยิง จะเริ่มขึ้นในเวลาเที่ยงคืน ได้กลายเป็นกรอบบังคับที่ อิสราเอล ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ นักวิเคราะห์ความมั่นคงมองว่า นี่คือรูปแบบความสัมพันธ์ที่ ทรัมป์ พยายามสร้างขึ้น คือการเป็นผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่ควบคุมอำนาจเบ็ดเสร็จของสงครามไว้ในมือเพียงผู้เดียว ข้อมูลเชิงลึกระบุว่า นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ เนทันยาฮู ต้องยอมถอยภายใต้แรงกดดันจากทำเนียบขาวในยุคของ ทรัมป์ ไทยพีบีเอสออนไลน์รวบรวมเหตุการณ์สำคัญ 5 ครั้งที่ ทรัมป์ แสดงบทบาทกดดัน เนทันยาฮู ในระดับยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. การหยุดยิงในเลบานอน (เมษายน 2569) เป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่ทรัมป์ประกาศหยุดยิง 10 วันผ่านโซเชียลมีเดีย ท่ามกลางแผนการรบของกองกำลังอิสราเอล (IDF) ที่เตรียมขยายผลการโจมตีทางอากาศและภาคพื้นดิน ทรัมป์สั่งห้ามการโจมตีเพิ่มเติมอย่างเด็ดขาดเพื่อเปิดทางสู่ดีลสันติภาพวงกว้างที่ครอบคลุมถึงอิหร่าน 2. สงครามอิหร่านครั้งที่ 2 (มกราคม 2569) ทรัมป์เป็นผู้นำในการกดดันให้อิสราเอลยอมรับการหยุดยิงชั่วคราวกับอิหร่าน ภายใต้การนำของมอจตาบา คาเมเนอี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตราคาน้ำมันโลกและป้องกันการล่มสลายของระบบเศรษฐกิจในช่วงต้นปี โดยบีบให้เนทันยาฮูชะลอการโจมตีทางอากาศต่อสถานประกอบการนิวเคลียร์ 3. สงครามอิหร่านครั้งที่ 1 (มิถุนายน 2568) ทรัมป์สั่งยุติสงครามระยะเวลา 12 วันระหว่างอิสราเอลและอิหร่านทันที หลังจากที่สหรัฐฯ ประเมินว่าเป้าหมายทางทหารบางส่วนบรรลุผลแล้ว โดยทรัมป์ใช้วิธีประกาศความสำเร็จของการทำลายเป้าหมายสำคัญเพื่อมัดมือชกให้อิสราเอลต้องถอนตัวจากการปะทะในทันที 4. กรณีบังคับให้ 'ขอโทษ' กาตาร์ หลังจากปฏิบัติการ 'Summit of Fire' ซึ่งเป็นการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในกรุงโดฮาเพื่อลอบสังหารผู้นำฮามาสแต่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงของกาตาร์เสียชีวิต ทรัมป์ได้บังคับให้เนทันยาฮูต้องขอโทษต่อหน้าสาธารณะและตกลงที่จะไม่ละเมิดอธิปไตยของกาตาร์อีก เพื่อรักษาบทบาทตัวกลางในการเจรจาตัวประกันที่ทรัมป์ให้ความสำคัญ 5. การหยุดยิงในฉนวนกาซา (Gaza Ceasefire) ทรัมป์ใช้อำนาจกดดันให้อิสราเอลยอมรับข้อตกลงปล่อยตัวตัวประกันและหยุดยิงกับกลุ่มฮามาส โดยแลกกับการปล่อยตัวนักโทษปาเลสไตน์จำนวนมากและการถอนทหารออกจากพื้นที่บางส่วน แม้ในขณะนั้นเนทันยาฮูจะยังยืนยันว่าต้องทำสงครามให้จบเพื่อกวาดล้างฮามาสให้สิ้นซากก็ตาม
ทั้ง 5 เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่า แม้อิสราเอลจะสามารถขยายอำนาจการยึดครองพื้นที่ในเชิงภูมิศาสตร์ได้มากขึ้น ทั้งในกาซา เลบานอน และซีเรีย แต่ในเชิงยุทธศาสตร์แล้ว เนทันยาฮูยังคงไม่สามารถบรรลุ 'ชัยชนะที่เบ็ดเสร็จ' ตามที่โฆษณาไว้ได้ เพราะมักจะถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติการในจังหวะที่ทรัมป์มองว่าเป็นประโยชน์ต่อการทำ 'ดีล' ในภาพรวมมากกว่า เนทันยาฮูออกแถลงการณ์ว่า เขายอมรับการหยุดยิงชั่วคราวตามคำขอของเพื่อนรัก ปธน.ทรัมป์ แต่ย้ำว่าอิสราเอลพร้อมกลับไปรบใหม่ว่า 'มือข้างหนึ่งถืออาวุธ มืออีกข้างยื่นออกไปเพื่อสันติภาพ' แต่ทรัมป์ก็ตอบโต้ภายใน 20 นาทีทันทีว่า 'อิสราเอลจะไม่โจมตีเลบานอนอีกต่อไป พวกเขาถูกห้ามโดยสหรัฐอเมริกา พอได้แล้ว' เหตุการณ์ล่าสุดนี้ทำให้หลายฝ่ายมองว่า ทรัมป์ไม่ได้เป็นเพียงพันธมิตร แต่กลายเป็นผู้ควบคุมกลยุทธ์สำคัญของอิสราเอลในทุกแนวรบ และส่งผลให้ศัตรูของอิสราเอลยังคงมีตัวตนและสามารถกลับมาเป็นภัยคุกคามได้เสมอในอนาคต
รูปแบบการบริหารนโยบายต่างประเทศของทรัมป์ที่เน้นการตัดสินใจอย่างรวดเร็วผ่านช่องทางสื่อสารโดยตรง โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการ 'มัดมือชก' พันธมิตรอย่างอิสราเอล ให้ดำเนินตามทิศทางที่สหรัฐฯ ต้องการ การประกาศหยุดยิงในเลบานอนเมื่อวันที่ 16 เมษายนนี้ เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด ในขณะที่กองกำลังป้องกันอิสราเอล (IDF) กำลังเตรียมขยายผลการปฏิบัติการทางทหารเพื่อตอบโต้การโจมตีจากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ ประธานาธิบดีทรัมป์กลับออกมาประกาศผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว ให้ยุติการโจมตีภายในเวลาเที่ยงคืน ทำให้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก การยืนยันของเนทันยาฮูว่าสงครามจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะได้รับชัยชนะ กลับถูกบดบังด้วยคำสั่งที่ออกมาจากทำเนียบขาวโดยตรง
นักวิเคราะห์ความมั่นคงชี้ว่า ยุทธศาสตร์นี้สะท้อนถึงแนวคิดของทรัมป์ที่ต้องการเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดในทุกประเด็นความขัดแย้ง โดยเฉพาะในตะวันออกกลาง เขาประสงค์ที่จะเป็นผู้สนับสนุนอิสราเอลอย่างแข็งขัน แต่ก็ต้องการควบคุมทิศทางของสงครามให้อยู่ในกรอบที่เอื้อต่อการบรรลุ 'ดีลสันติภาพ' ที่เขาออกแบบไว้ การตัดสินใจดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการบีบอิสราเอลให้ยุติปฏิบัติการ แต่ยังเป็นการส่งสัญญาณไปยังภูมิภาคว่า การดำเนินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ ในยุคทรัมป์นั้น เป็นไปตามตรรกะของผลประโยชน์สูงสุดของอเมริกาเป็นหลัก ซึ่งอาจรวมถึงการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโลก หรือการป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งลุกลามจนเกินกว่าจะควบคุมได้ ย้อนกลับไปดูเหตุการณ์สำคัญ 5 ครั้งที่ผ่านมา จะเห็นรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งทรัมป์ได้ใช้สถานะของสหรัฐฯ ในฐานะพันธมิตรหลักของอิสราเอล ในการกำหนดทิศทางของปฏิบัติการทางทหาร หรือแม้กระทั่งการบังคับให้ยอมรับเงื่อนไขบางประการ การสั่งให้หยุดยิงในเลบานอนล่าสุด เป็นเพียงการตอกย้ำแนวทางที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง การหยุดยิงสงครามอิหร่านถึงสองครั้ง การบังคับให้อิสราเอลขอโทษกาตาร์หลังปฏิบัติการลอบสังหารผิดพลาด และการกดดันให้อิสราเอลยอมรับข้อตกลงหยุดยิงในกาซา ล้วนแสดงให้เห็นว่า แม้อิสราเอลจะมีความเข้มแข็งทางการทหารและสามารถขยายอาณาเขตการยึดครองได้ แต่ในทางยุทธศาสตร์แล้ว การบรรลุ 'ชัยชนะเบ็ดเสร็จ' ยังคงเป็นเรื่องที่ห่างไกล เพราะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและการตัดสินใจของมหาอำนาจอย่างสหรัฐฯ ที่ให้ความสำคัญกับ 'ดีล' มากกว่าการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง คำกล่าวของเนทันยาฮูที่ว่า 'อิสราเอลพร้อมกลับไปรบใหม่ว่า มือข้างหนึ่งถืออาวุธ มืออีกข้างยื่นออกไปเพื่อสันติภาพ' แม้จะแสดงถึงความตั้งใจที่จะหาทางออก แต่ก็ไม่อาจสั่นคลอนอำนาจของทรัมป์ได้ การตอบสนองที่รวดเร็วของทรัมป์ว่า 'อิสราเอลจะไม่โจมตีเลบานอนอีกต่อไป พวกเขาถูกห้ามโดยสหรัฐอเมริกา พอได้แล้ว' เป็นการยืนยันถึงบทบาทของผู้ควบคุมกลยุทธ์อย่างแท้จริง เหตุการณ์นี้ชี้ให้เห็นถึงความเปราะบางของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ที่การตัดสินใจของผู้นำประเทศมหาอำนาจเพียงคนเดียว สามารถพลิกผันสถานการณ์สงครามและสันติภาพได้อย่างสิ้นเชิง และอาจส่งผลให้ศัตรูของอิสราเอลยังคงอยู่รอดและสามารถกลับมาเป็นภัยคุกคามได้อีกในอนาคต
