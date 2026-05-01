ทรัมป์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีเยอรมนี เรียกร้องโฟกัสยุติสงครามรัสเซีย-ยูเครน และลดการแทรกแซงอิหร่าน

อดีตประธานาธิบดีสหรัฐ ดอนัลด์ ทรัมป์ ได้วิจารณ์นายกรัฐมนตรีเยอรมนี โอลาฟ ชอลซ์ ให้โฟกัสกับการยุติสงครามรัสเซีย-ยูเครนและแก้ไขปัญหาภายในประเทศ แทนที่จะแทรกแซงเรื่องอิหร่าน ทรัมป์ยังระบุถึงแผนลดจำนวนทหารสหรัฐในเยอรมนี ซึ่งเยอรมนีเตรียมพร้อมรับมือและย้ำความร่วมมือในนาโต
อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ดอนัลด์ ทรัมป์ ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างรุนแรงต่อนายกรัฐมนตรีเยอรมนี โอลาฟ ชอลซ์ โดยเรียกร้องให้เขาโฟกัสกับการยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนมากขึ้น และแก้ไขปัญหาภายในประเทศ โดยเฉพาะเรื่องผู้อพยพและพลังงาน ทรัมป์ยังวิจารณ์การแทรกแซงของเยอรมนีในการจัดการกับภัยคุกคามนิวเคลียร์ของอิหร่านว่าไม่สมควร ทรัมป์กล่าวว่า สงครามกับอิหร่านที่ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นนั้นกำลังทำให้โลก รวมถึงเยอรมนี ปลอดภัยยิ่งขึ้น การแสดงความคิดเห็นครั้งนี้ของทรัมป์สะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐกับพันธมิตรในยุโรป เนื่องจากทรัมป์เริ่มสงครามร่วมกับอิสราเอลโดยไม่ปรึกษาหารือกับพันธมิตรนาโตของวอชิงตัน ก่อนหน้านี้ ทรัมป์ได้ประกาศว่า รัฐบาลของเขาเตรียมพิจารณาลดจำนวนทหารสหรัฐในเยอรมนี ซึ่งการมีอยู่ของกองทัพสหรัฐในเยอรมนีนั้นถือเป็นศูนย์กลางของร่มเงาความมั่นคงสหรัฐเหนือยุโรป ด้านโอลาฟ ชอลซ์ นายกรัฐมนตรีเยอรมนี กล่าวว่า เยอรมนีเตรียมพร้อมรับความเป็นไปได้ที่จะมีทหารสหรัฐน้อยลงในประเทศ และย้ำถึงความร่วมมือในนาโต โยฮันน์ วาเดฟูล รัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนี กล่าวว่า พวกเขากำลังหารือเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและมีความเชื่อมั่นในทุกฝ่ายของนาโต และรอการตัดสินใจจากฝ่ายอเมริกันเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อ
