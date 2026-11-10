ทรัมป์ชะลอโจมตีอิหร่านชั่วคราว แต่ยันปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซต่อ
ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศชะลอการโจมตีอิหร่านตามคำขอของกาตาร์และซาอุดีอาระเบีย ขณะที่สหรัฐฯ ยังคงปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ และรัฐมนตรีต่างประเทศรูบิโอระบุว่าการเจรจายังไม่ใกล้สำเร็จ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกาประกาศชะลอแผนการโจมตี อิหร่าน ชั่วคราว ตามคำร้องขอของกลุ่มประเทศอาหรับเพื่อนบ้าน ได้แก่ กาตาร์ และ ซาอุดีอาระเบีย ที่กังวลว่าสงครามจะบานปลายไปทั่วภูมิภาค ข่าวนี้รายงานโดยสำนักข่าวรอยเตอร์ โดย ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์พิเศษและแถลงข่าวที่ห้องแถลงข่าวทำเนียบขาวในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2569
แม้สหรัฐฯ จะระงับการโจมตีครั้งใหญ่ แต่มาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านยังคงดำเนินต่อไป ความตึงเครียดในพื้นที่ยังไม่คลี่คลาย โดยมีการโจมตีเกาะเกชม์ของอิหร่านและเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่ความพยายามทางการทูตระหว่างสองฝ่ายยังไม่ก้าวหน้าAlso readเมาหนัก! นอนหมดสติริมถนน ปลุกนาน 10 นาที ก่อนย้ายที่นอน พลเมืองดีเตือนสตินักดื่ม
เหตุผลที่สหรัฐฯ ชะลอการโจมตีอิหร่าน
ทรัมป์ระบุว่า สหรัฐฯ มีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ดีที่สุดในโลกและพร้อมรบอย่างเต็มพิกัด แต่ในขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องนำมาใช้ การชะลอการโจมตีเกิดขึ้นตามคำร้องขอของประเทศเพื่อนบ้านในอ่าวเปอร์เซีย
ประเทศที่ร้องขอประกอบด้วย กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) บาห์เรน และคูเวต กลุ่มประเทศเหล่านี้ไม่ต้องการให้สหรัฐฯ เปิดฉากโจมตีระลอกใหม่ เพราะอาจทำให้สงครามลุกลามออกไปนอกพื้นที่ความขัดแย้งเดิม
ท่าทีของกาตาร์และสหรัฐฯ ต่อการเจรจา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของกาตาร์เพิ่งเดินทางกลับจากการเยือนกรุงเตหะราน โดยผู้นำกาตาร์ระบุผ่านแพลตฟอร์ม X ว่า การเจรจากับทั้งทรัมป์และรองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์เป็นไปในเชิงบวก เพื่อผลักดันข้อตกลงสันติภาพ
ทางด้านมาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุว่า การบรรลุข้อตกลงทางการทูตยังไม่อาจเกิดขึ้นได้ในเร็ววันนี้ พร้อมทั้งปฏิเสธข้อเสนอพักรบของอิหร่านว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้และไร้สาระ
ข้อเสนอของอิหร่านเรียกร้องให้สหรัฐฯ ยุติการปิดล้อมท่าเรือทั้งหมด ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรบางส่วน และหยุดการโจมตีทิ้งระเบิด เพื่อแลกกับการที่เตหะรานจะยุติการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ ก่อนจะเริ่มเจรจาเรื่องโครงการนิวเคลียร์ในขั้นตอนถัดไป
มอห์เซน เรซาอี ประธานสภาความมั่นคงอิหร่าน โพสต์ข้อความเรียกร้องให้สหรัฐฯ ยอมรับเงื่อนไข 7 ข้อที่อิหร่านเสนอ โดยกล่าวหาว่าฝ่ายสหรัฐฯ กำลังสร้างกระแสข่าวลวงเรื่องการเจรจา
ผลกระทบต่อช่องแคบฮอร์มุซและเส้นทางพลังงาน
หน่วยงานด้านความมั่นคงทางทะเลรายงานว่า ตลอด 10 วันที่ผ่านมา มีเรือบรรทุกน้ำมันในอ่าวเปอร์เซียและช่องแคบฮอร์มุซถูกโจมตีจนใช้งานไม่ได้แล้วถึง 11 ลำ ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าแม้การปะทะขนาดใหญ่จะถูกชะลอไว้ แต่การปิดล้อมเส้นทางพลังงานของโลกยังคงรุนแรงอยู่
สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่า กองกำลังสหรัฐฯ เปิดฉากยิงถล่มเกาะเกชม์ (Qeshm Island) ในคืนก่อนหน้าการแถลงข่าว โดยมุ่งทำลายระบบเรดาร์เตือนภัยทางอากาศและระบบปล่อยขีปนาวุธ ซึ่งเป็นข้อมูลจากฝั่งอิหร่านที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากสหรัฐฯ
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