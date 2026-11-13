ทรัมป์อ้างคะแนนนิยม 99% ในอิสราเอล พร้อมจี้ยกเลิกความช่วยเหลือ 4 พันล้านดอลลาร์
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์อ้างว่าตนเองมีคะแนนนิยมสูงถึง 99% ในอิสราเอล พร้อมระบุว่าสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้และอ้างข้อตกลงยกเลิกความช่วยเหลือทางทหารมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ต่อปี
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกาได้ให้สัมภาษณ์กับรายการ Fox & Friends ของเครือข่าย Fox News ในไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยอ้างว่าตนเองเป็นบุคคลที่มีกระแสความนิยมสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศ อิสราเอล พร้อมเปิดเผยว่าตนเองมีคะแนนนิยมสูงถึงระดับ 99% ในหมู่ประชาชนชาว อิสราเอล นอกจากนี้ เขายังได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีของ อิสราเอล หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจทางการเมืองในปัจจุบันของเขา
รายงานดังกล่าวถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยหนังสือพิมพ์ The Jerusalem Post เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยในช่วงสัมภาษณ์ ทรัมป์ได้ยืนยันอย่างหนักแน่นเกี่ยวกับอิทธิพลที่มีต่ออิสราเอล โดยระบุว่าเขามีอำนาจตัดสินใจสำคัญต่อทิศทางทางการเมืองของประเทศดังกล่าว และอ้างว่ามีความเห็นพ้องต้องกันกับนายบิบี้ เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีของอิสราเอล ในเรื่องของการปรับลดความช่วยเหลือทางการเงินAlso read“จุรินทร์” นำทัพเปิดตัว 99 ผู้สมัคร ปชป. ประกาศพา “อีสาน เชื่อมโลก”
รายละเอียดการยกเลิกความช่วยเหลือทางการทหาร
การกล่าวอ้างของทรัมป์เกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งและข้อถกเถียงเกี่ยวกับแผนการของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เตรียมยุติการให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ประเทศอิสราเอล ซึ่งมีมูลค่าเกือบ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี โดยแผนดังกล่าวมีกำหนดจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นปี 2026 ทรัมป์อ้างถึงความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของอิสราเอลว่าเป็นเหตุผลสำคัญที่ช่วยให้เขาสามารถตัดสินใจในประเด็นนี้ได้อย่างเด็ดขาด
โดยก่อนหน้านี้ ทรัมป์และเนทันยาฮูได้ทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อมอบเงินช่วยเหลือให้อิสราเอลปีละ 4 พันล้านดอลลาร์ แต่ในเวลาต่อมา ทั้งสองฝ่ายได้เจรจาตกลงกันใหม่ว่าจะยุติการจ่ายเงินจำนวนนี้ ซึ่งทรัมป์อ้างว่าฝ่ายอิสราเอลเองก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้และไม่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมจากสหรัฐฯ อีกต่อไป
จุดยืนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมุมมองทางการเมือง
ทรัมป์ได้กล่าวถึงแรงกดดันทางการเมืองที่พรรครีพับลิกันต้องเผชิญในปัจจุบัน โดยชี้ว่าสหรัฐฯ จำเป็นต้องเปลี่ยนนโยบายการสนับสนุนรัฐยิวเดิมๆ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ระหว่างประเทศมีความซับซ้อนมากขึ้น เขาอ้างว่านโยบายใหม่ดังกล่าวเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอเมริกันที่หวังให้รัฐบาลใช้ทรัพยากรภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม มุมมองของทรัมป์เกี่ยวกับคะแนนนิยมในอิสราเอลยังเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมาก เนื่องจากไม่มีการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลโพลดังกล่าวอย่างชัดเจน ทั้งยังไม่พบรายงานผลสำรวจใดที่สนับสนุนคำกล่าวอ้างที่ว่าเขามีคะแนนนิยมสูงถึง 99% ในประเทศอิสราเอล ซึ่งแตกต่างจากข้อมูลเชิงสถิติทางการเมืองทั่วไปที่มักสะท้อนความเห็นที่แบ่งออกเป็นหลายฝ่าย
ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและขั้นตอนต่อไป
การประกาศของทรัมป์อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลในอนาคต โดยผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองหลายคนคาดว่ามาตรการยกเลิกความช่วยเหลือทางการทหารนี้อาจทำให้ความสัมพันธ์ทางการทูตตึงเครียดมากขึ้นหากไม่มีการเจรจาเพิ่มเติมระหว่างสองประเทศ นอกจากนี้ ยังอาจส่งผลต่อเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางในระยะยาว
ในขณะที่ขั้นตอนต่อไปนั้น รัฐบาลสหรัฐฯ ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการนำแผนการยกเลิกความช่วยเหลือมาใช้ปฏิบัติจริง โดยคาดว่าอาจมีการประชุมร่วมกับสมาชิกสภาคองเกรสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานในระยะสั้นและระยะยาว อย่างไรก็ตาม คำกล่าวของทรัมป์ในครั้งนี้นับเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแนวทางนโยบายต่างประเทศที่สำคัญของพรรครีพับลิกันในอนาคตอันใกล้
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