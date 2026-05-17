ทภ.1 ยุติการทำเกษตรในพื้นที่อ้างสิทธิ์ จ.สระแก้ว หลังพบชาวกัมพูชานำรถไถเข้ามาเกินแนวเส้นแดง

ทภ.1 โดย กกล.บูรพา ได้รับรายงานจากกองกำลังบูรพาเมื่อวันที่ 16 พ.ค. น.เกี่ยวกับการพบชาวบ้านกัมพูชาเข้ามาเยือนและทำเกษตรในพื้นที่อ้างสิทธิ์บริเวณ บ.อ่างศิลา จ.สระแก้ว โดยพบว่ามีทหารฝั่งกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่เช่นกัน ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ในการเจรจากับฝ่ายกัมพูชาได้ยอมยินยอมยั่วยุติการทำเกษตรดังกล่าวเสียก่อนเพื่อให้มีการชี้แจงและบรรลุข้อตกลงภายในเร็วๆนี้
ทภ.1 โดย กกล. บูรพา เจรจาฝ่าย กัมพูชา ยุติ การทำเกษตร ในพื้นที่อ้างสิทธิ์ บริเวณ บ. อ่างศิลา จ. สระแก้ว หลังพบชาว กัมพูชา นำรถไถเข้ามาเกิน แนวเส้นแดง ซึ่งเป็นอธิปไตยของไทย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ได้รับรายงานจากกองกำลังบูรพา เมื่อ 16 พ.
ค.69 เวลา 10.00 น. โดย ฉก. โคกสูงและชุดควบคุมทหารพรานที่ 12 ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าต. โนนหมากหมุ่น อ.
โคกสูง จ. สระแก้ว โดย ชุดควบคุมทหารพรานที่ 12 ได้จัดกำลังพลทำการ ตรวจสอบ พบว่ามีชาวบ้านกัมพูชาเข้ามาไถแปลงเตรียมทำการเกษตรในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งอยู่นอกเขตเส้นแดง (เลยเขตพื้นที่อ้างสิทธิ์) เข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทยและพบว่ามีทหารฝั่งกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่มีแล้วยุติการทำเกษตรดังกล่าวเพื่อให้มีการชี้แจงและบรรลุข้อตกล
