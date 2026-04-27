ทบ.ยันคดียิงสส.กมลศักดิ์เป็นเรื่องสังคม ไม่ใช่มั่นคง ย้ำรัฐไม่ใช้ทางสกปรก

โฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีการแจ้งความเพิ่มเติมของ สส.กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ในคดีลอบยิง ยืนยันว่าเป็นคดีความขัดแย้งทางสังคม ไม่ใช่ประเด็นความมั่นคง และย้ำว่ารัฐบาลไม่เคยใช้วิธีการสกปรกในการจัดการกับผู้เห็นต่าง
กรณีการแจ้งความเพิ่มเติมของนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.
นราธิวาส พรรคประชาชาติ เกี่ยวกับทหารสองนายในคดีลอบยิงนั้น ได้รับการตอบสนองจากโฆษกกองทัพบก พลตรี วินธัย สุวารี โดยยืนยันว่าคดีดังกล่าวเป็นเรื่องของความขัดแย้งในสังคมมากกว่าที่จะเป็นประเด็นความมั่นคงระดับชาติ การให้ความเห็นในลักษณะนี้เป็นการลดระดับความสำคัญของเหตุการณ์ และเน้นย้ำถึงความรับผิดชอบหลักของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินการสอบสวนและติดตามผู้กระทำผิด อย่างไรก็ตาม พลตรี วินธัยได้ย้ำอย่างหนักแน่นว่ารัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เคยและจะไม่ใช้กลวิธีที่สกปรกหรือผิดกฎหมายในการจัดการกับผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใดก็ตาม การกระทำเช่นนั้นขัดต่อหลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเป็นการทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลและกองทัพ พลตรี วินธัย สุวารี อธิบายเพิ่มเติมว่า ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความมั่นคงภายใน การป้องกันชายแดน หรือการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆ ย่อมมีบุคคลที่มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเป็นเรื่องปกติ แต่เจ้าหน้าที่รัฐจะดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้เสมอ การคาดเดาหรือประเมินสถานการณ์โดยใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ อาจนำไปสู่การเข้าใจผิดและสร้างความตึงเครียดในสังคมได้ ดังนั้น การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งจึงควรดำเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การกล่าวหาหรือใส่ร้ายป้ายสีเจ้าหน้าที่รัฐโดยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน จึงเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหา และอาจส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและประชาชน โฆษกกองทัพบกเน้นย้ำว่า สังคมไทยมีความหลากหลายทางความคิดเห็น ซึ่งเป็นเรื่องปกติและเป็นธรรมชาติ การที่ประชาชนมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ได้หมายความว่าประชาชนเหล่านั้นเป็นศัตรูของรัฐบาลหรือกองทัพ รัฐบาลและกองทัพพร้อมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และพร้อมที่จะปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลและประชาชนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า การใช้ความรุนแรงหรือการข่มขู่คุกคามผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่าง เป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ในสังคมประชาธิปไตย รัฐบาลและกองทัพจะมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และส่งเสริมให้เกิดการ dialogue และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขและมีความสามัคค
