ทบ. เผย 53 วันหลังหยุดยิง: กัมพูชาละเมิดข้อตกลง วางทุ่นระเบิด-ยิงปืนเล็ก-บินโดรน-เฟกนิวส์

โฆษก ทบ. แถลงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา หลังข้อตกลงหยุดยิง 53 วัน พบการละเมิดหลายประการจากกัมพูชา ทั้งการวางทุ่นระเบิด, ยิงปืนเล็กก่อกวน, บินโดรนล้ำแดน และเผยแพร่ข่าวบิดเบือน ชี้หากพบพฤติกรรมคุกคาม จะดำเนินการป้องกันตนเอง
68 จนถึงวันนี้เป็นเวลา 53 วัน แม้ไทยจะพยายามอย่างยิ่งในการเข้าร่วมประชุมและหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาผ่านกลไกต่างๆ เช่น การประชุม GBC ไทย–กัมพูชา ณ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้ข้อสรุปร่วมกัน 13 ข้อ เพื่อรักษาสันติภาพและยุติความรุนแรงตามแนวชายแดน แต่สถานการณ์กลับไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง กองทัพไทยได้ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเตรียมพร้อมเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม พบว่ากองกำลังกัมพูชายังคงมีการกระทำที่ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในหลายประการ\การละเมิดข้อตกลงดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก ได้แก่ การใช้อาวุธและการแสดงพฤติกรรมยั่วยุต่างๆ ในส่วนของการใช้อาวุธ พบหลักฐานชัดเจนว่ากัมพูชามีการลักลอบวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN-2 ในพื้นที่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ทุ่นระเบิดชนิดนี้ไม่เคยปรากฏในการสู้รบในอดีต ซึ่งเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ถึงความตั้งใจที่จะทำร้ายเจ้าหน้าที่ไทย การวางทุ่นระเบิดเหล่านี้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารไทยได้รับบาดเจ็บหลายครั้ง นอกจากนี้ ยังตรวจพบการวางทุ่นระเบิดโดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (TMAC) ในพื้นที่ที่เคยมีการเคลียร์ให้ปลอดภัยแล้ว โดย TMAC ได้เก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล 122 ทุ่น ทุ่นระเบิดต่อต้านยานพาหนะ 4 ทุ่น และสรรพาวุธระเบิดอื่นๆ จำนวนมากในช่วงวันที่ 10-23 ส.ค. 68 และในช่วงวันที่ 29 ส.ค. – 21 ก.ย. 68 สามารถเก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลได้ 227 ทุ่น นอกจากนี้ ยังมีการใช้อาวุธปืนเล็กยิงก่อกวนเจ้าหน้าที่ทหารไทยหลายครั้ง เช่น การยิงปะทะในบริเวณช่องคานม้า จังหวัดศรีสะเกษ และการยิงจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาในเขตแดนไทยบริเวณผามออีแดง จังหวัดศรีสะเกษ\นอกจากการใช้อาวุธแล้ว กองทัพกัมพูชายังมีพฤติกรรมยั่วยุอื่นๆ เพื่อกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไทยอย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) บินลาดตระเวนล้ำเขตแดนไทย ซึ่งตรวจพบมากถึง 2,905 ครั้งในช่วงหลังข้อตกลงหยุดยิง โดยเฉพาะในพื้นที่ตอนในของ ทภ.2 นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนข้อเท็จจริงผ่านสื่อต่างๆ ทั้งจากรัฐบาล กองทัพ และภาคประชาชนกัมพูชา ตัวอย่างเช่น การกล่าวอ้างว่าฝ่ายไทยใช้อาวุธเคมี รวมถึงการใช้กำลังภาคประชาชน เช่น สตรี เด็ก และพระภิกษุสงฆ์ มาแสดงสัญลักษณ์หรือกระทำการแทนรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ทหารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ชายแดน ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ หากพบพฤติกรรมสอดแนมหรือเตรียมการโจมตี ฝ่ายไทยจำเป็นต้องใช้มาตรการป้องกันตนเองตามหลักสาก
