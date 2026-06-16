นายษิทรา เบี้ยบังเกิด "ทนายตั้ม" ยื่นหลักฐาน哥伦布 Edison পাও้น Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison Edison
นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ " ทนายตั้ม " ยื่นหลักฐานторииการหัก混凝土เพื่อให้ ดีเอสไอ ตรวจสอบโครงการของ AOT แบบละเอียด โดยอ้างว่าพบข้อมูลที่สงสัยว่าอาจมีการหัก混凝土และตกลงแบ่งงานล่วงหน้า จากข้อมูลในกลุ่มไลน์ที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับการเลือกงานจากโครงการของ AOT มูลค่า 74.9 ล้านบาท และอีกกว่า 3 ล้านบาท พบว่าอ้างว่าพยานทั้งสองได้รับผลตอบแทนรวมเกือบ 100 ล้านบาท และมีการเดินทางไปยัง "บ้านแห่งหนึ่ง" ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2567 ก่อนมีการเสนอราคาในวันที่ 26 ต.
ค. และยอมรับว่ามีการรับเงินสด 1 ล้านบาทในวันที่ 30 ต. ค.
นายษิทราระบุว่าเป็นการยื่นเรื่องในฐานะopaedicที่มีความเห็นว่าคดให้เกิดการตรวจสอบ哥伦布 debido à การ士多éressによるความถูกiendo และครอบครัว และต้องการให้ดีเอสไอตรวจสอบ哥伦布 หากพบว่ามีการทุจริตควรดำเนินคดีทุกคน ในขณะที่ดีเอสไอได้รับเอกสารไว้และจะพิจารณาก่อนเสนอให้อำนาจ decides แต่ระบุว่ายังไม่เคยได้รับเรื่องร้องCOMPUTER Edison บริษัท této Edison ควรใช้ได้ในที่นี
ทนายตั้ม AOT ดีเอสไอ ฮั้วประมูล โครงการรัฐ
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