ทนายรณณรงค์ฟันธงรถเก๋งผิดเต็มประตู กรณีจอดกลางทางทำ จยย. เจ็บ จี้เอาผิดตำรวจ ม.157

ทนายรณณรงค์ชี้รถเก๋งจอดกลางถนนเปิดประตูใส่รถจักรยานยนต์เป็นฝ่ายผิดชัดเจน แนะผู้เสียหายแจ้งความกลับและร้องเรียนตำรวจ สภ.เมืองชลบุรี ตามมาตรา 157 หลังตัดสินค้านสายตาให้ จยย. จ่ายค่าเสียหาย
จากเหตุการณ์อุบัติเหตุทางถนนที่กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในสังคม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 บริเวณถนนพิพิธ ใกล้วัดโพธิ์ ตำบลบ้านโขด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ได้เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถยนต์เก๋งคันหนึ่ง ซึ่งสร้างความตกใจและความไม่พอใจให้กับครอบครัวของผู้เสียหายเป็นอย่างมาก เนื่องจากภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นพฤติกรรมของรถเก๋งคันดังกล่าวที่จอดรถในลักษณะกีดขวางกลางทางจราจร และในจังหวะที่มีรถจักรยานยนต์ขับผ่านมา ผู้ขับขี่รถเก๋งได้ทำการเปิดประตูรถออกอย่างกะทันหัน ส่งผลให้รถจักรยานยนต์ที่ขับขี่มาตามปกติไม่สามารถหลบหลีกได้ทัน จนเกิดการปะทะอย่างรุนแรง ทำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายและได้รับผลกระทบทางจิตใจอย่างหนัก โดยมีการระบุว่าผู้ขับขี่รถเก๋งคันดังกล่าวอ้างตัวว่าเป็นผู้พิพากษา ซึ่งนำมาสู่การตั้งคำถามถึงความโปร่งใสในการดำเนินคดีครั้งนี้ สิ่งที่ทำให้เรื่องราวนี้ทวีความรุนแรงขึ้นคือการพิจารณาคดีของพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี ที่ได้ระบุว่า ฝ่ายคนขับรถจักรยานยนต์เป็นฝ่าย ประมาทเลินเล่อ โดยให้เหตุผลว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขับแทรกขึ้นมาในระยะที่ไม่ปลอดภัยและไม่ใช้ความระมัดระวังต่อรถที่จอดอยู่ริมทางเพียงพอ จนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ และที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีคำสั่งให้ผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นฝ่ายเสียหาย ต้องเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 2,500 บาท ให้แก่บริษัทประกันภัยของรถเก๋งคู่กรณี ซึ่งการตัดสินดังกล่าวค้านสายตาประชาชนอย่างรุนแรงเมื่อเปรียบเทียบกับหลักฐานในคลิปวิดีโอวงจรปิดที่ปรากฏชัดเจนว่ารถเก๋งจอดในจุดที่อันตรายและเปิดประตูออกมาโดยไม่ระมัดระวัง จนกลายเป็นชนวนเหตุหลักของอุบัติเหตุในครั้งนี้ ทางด้านนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานมูลนิธิรณรงค์ ทวงคืนความยุติธรรม ในสังคม หลังจากที่ได้รับข้อมูลและตรวจสอบคลิปวิดีโอจากทีมข่าวช่อง 8 ได้ออกมาให้ความเห็นทางกฎหมายอย่างดุเดือด โดยฟันธงว่าในกรณีนี้ รถเก๋งเป็นฝ่ายผิดเต็มประตู เนื่องจากพฤติกรรมการจอดรถกลางถนนและการเปิดประตูรถในขณะที่ยังมีรถสัญจรไปมา ถือเป็นการสร้างความเสี่ยงและเป็นความประมาทอย่างร้ายแรงที่ทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ ทนายรณณรงค์ ชี้ให้เห็นว่า การที่ตำรวจ สภ.
เมืองชลบุรี วินิจฉัยให้รถจักรยานยนต์เป็นฝ่ายผิดนั้น เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และดูเหมือนจะมีการบิดเบือนข้อเท็จจริงที่ปรากฏในหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งอาจเป็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อช่วยเหลือคู่กรณีที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง นอกจากนี้ ทนายรณณรงค์ยังได้ให้คำแนะนำแก่ผู้เสียหายและครอบครัวว่า ไม่ควรยอมรับคำตัดสินที่ไม่เป็นธรรมในครั้งนี้ โดยขั้นตอนแรกที่ต้องเร่งดำเนินการคือ การนำตัวผู้บาดเจ็บเข้ารับการตรวจร่างกายโดยละเอียดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำใบรับรองแพทย์ที่ระบุอาการบาดเจ็บและระยะเวลาการรักษามาใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการแจ้งความดำเนินคดีกับคู่กรณีในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ ซึ่งจะทำให้รูปคดีเปลี่ยนไปจากเดิมและเป็นการปกป้องสิทธิของผู้เสียหายอย่างเต็มที่ตามกฎหมาย ประเด็นที่สำคัญที่สุดที่ทนายรณณรงค์เน้นย้ำคือ การตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.
เมืองชลบุรี โดยแนะนำให้ผู้เสียหายร้องเรียนและดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้มีการตรวจสอบว่ามีการช่วยเหลือกันในทางคดีหรือไม่ การต่อสู้ในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อเงินชดเชยหรือชัยชนะในคดีอุบัติเหตุเท่านั้น แต่เป็นการต่อสู้เพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้เกิดขึ้นจริงในสังคม เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานว่าไม่ว่าจะเป็นใคร มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงเพียงใด ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันและไม่สามารถใช้อิทธิพลเหนือความถูกต้องได้ ซึ่งเรื่องนี้จะเป็นบทเรียนสำคัญให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและมีความยุติธรรมต่อประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกั
องค์กรต้านคอร์รัปชันขอนแก่น จี้รัฐบาลทวงภาษี 'ทักษิณ' 1.7 หมื่นล้าน หากนิ่งเฉยจะฟ้องเอาผิดนายกฯ ม.157นายตุลย์ ประเสริฐศิลป์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นภาคพลเมือง จ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายชัยชนะ ทัศนิยม ที่ปรึกษาองค์กรต่อต้านคอรัปชั่นภาคพลเมือง จ.ขอนแก่น เข้ายื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรม ส่งถึง นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ใ
จับ "ปลัดอำเภอฮอด" หลังพบพิรุธช่วยทำเอกสารสวมสัญชาติไทยให้ "หมิงเฉิน ซัน" เครือข่ายอาวุธสงครามสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ รายงาน คณะทำงาน DOPA N.I.C.E. สนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดปฏิบัติการ "เผยเงามังกร" เข้าจับกุม นายฉัตรเทพ เพิ่มทรัพย์ ปลัดอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (อดีตปลัดอำเภอเชียงดาว) พร้อมพวก ในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ (ม.157) และความผิดตาม พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร รวมถึง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์การจับกุมในครั้งนี้เป็นการขยายผลจากกรณีของ นายหมิง เฉิน ซุน ชาวจีนที่ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำในจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจพบอาวุธสงคราม วัตถุระเบิด และเครื่องกระสุนจำนวนมาก
