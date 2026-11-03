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Crime

ทนายกุ้งพาช่างเอ๋ให้ปากคำปอศ. ยืนยันเงินโอนมูลนิธิ 75 ล้าน

MGROnlineLive#39 in ประเทศไทย
ทนายกุ้งพาช่างเอ๋ให้ปากคำปอศ. ยืนยันเงินโอนมูลนิธิ 75 ล้าน
ทนายกุ้ง · ช่างเอ๋ · กองบังคับการปราบปรามการทุจริตต่อภาครัฐ
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ทนายกุ้งนำช่างเอ๋เข้าพบพนักงานสอบสวน ปอศ. ที่ บช.ก. ให้ปากคำในฐานะพยานในคดีมูลนิธิตอนดี โอนเงินให้ช่างเอ๋รวม 75 ล้านบาท ช่างเอ๋เผยเครียดหนักและขอโทษบุ๋มกับก๊อต

นางอำนวยพร มณีวรรณ หรือ ทนายกุ้ง นำ นายอภิชาติ แซ่ลู่ หรือ ช่างเอ๋ เข้าพบพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการทุจริตต่อภาครัฐ (ปอศ.) ณ ศูนย์รับแจ้งความ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เมื่อเวลา 20.30 น. ของวันที่ 3 พฤศจิกายน เพื่อมาให้ปากคำในคดีที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินจาก มูลนิธิองค์กรทำดี ของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

รายละเอียดการตรวจสอบยอดเงินโอน 75 ล้านบาท

ทนายกุ้ง เปิดเผยว่า ได้รับการติดต่อจากพนักงานสอบสวน ปอศ. ให้เดินทางมาพบเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงในฐานะพยาน เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ต้องการข้อมูลเร่งด่วน จึงได้พาช่างเอ๋เดินทางมาทันที โดยไม่ได้เตรียมเอกสารมากนักนอกจากสเตทเมนต์ธนาคารและหน้าจอแชทไลน์เพื่อนำมอบเป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดี

Also readช่างเอ๋ เข้าให้ปากคำฐานะพยาน เบื้องต้นพบมีเงินจากมูลนิธิเข้าบัญชี75ล.

จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่ามียอดรวมเงินที่โอนมาจาก มูลนิธิองค์กรทำดี เข้าบัญชีของ ช่างเอ๋ ทั้งในส่วนของบริษัทและบัญชีส่วนตัว รวมเป็นเงินทั้งหมดประมาณ 75 ล้านบาท ซึ่งข้อมูลนี้ถูกนำมาใช้ในการพิจารณากรณีดังกล่าวโดยพนักงานสอบสวน

มุมมองของฝ่ายช่างเอ๋กับความตั้งใจสร้างพูลวิลลา

ด้าน ช่างเอ๋ ได้เปิดเผยความรู้สึกว่าตนรู้สึกเครียดหนักจนนอนไม่หลับมาหลายคืน และเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไม่อยากให้เรื่องบานปลายจนถึงขั้นกระบวนการทางกฎหมาย โดยยืนยันว่าตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเมื่อวันที่ 4 มีนาคม จนถึงปัจจุบัน มีความตั้งใจในการสร้าง พูลวิลลา ในจังหวัดภูเก็ต เพื่อทำธุรกิจร่วมกันกับ ก๊อต จิรายุ อย่างบริสุทธิ์ใจ

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ช่างเอ๋ อธิบายว่าเดิมทีโครงการนี้ตั้งใจจะสร้างเป็นบ้านพักตากอากาศ ก่อนจะเปลี่ยนรูปแบบมาเป็น พูลวิลลา จำนวน 8 หลังในภายหลัง ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมลงทุนกับ บุ๋ม และ ก๊อต โดยตนได้พยายามพาลูกค้าและผู้สนใจเข้ามาดูโครงการมาโดยตลอด และมีความภาคภูมิใจในผลงานนี้มาก

ปัญหาการติดต่อสื่อสารและการขอโทษคู่กรณี

ช่างเอ๋ กล่าวเพิ่มเติมว่านับตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม ตนไม่ได้ติดต่อกับ ก๊อต เลย เนื่องจากมีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์และโทรไปแล้วแต่ไม่ได้รับสายหรือสัญญาณขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถพูดคุยเคลียร์ใจกันได้ในขณะที่ตนเองอยากอธิบายข้อเท็จจริงทั้งหมด

ทั้งนี้ ช่างเอ๋ ยืนยันว่าเคยพบกับ บุ๋ม เพียงครั้งเดียวที่ไซต์งานก่อสร้างและพากันไปทานอาหารด้วยกัน หลังจากติดต่อ ก๊อต ไม่ได้จึงมีการโทรศัพท์ติดต่อกับ บุ๋ม จำนวนหนึ่งครั้งเพื่อพูดคุยเรื่องเงินจำนวน 1.2 ล้านบาทที่ ก๊อต ค้างเอาไว้ค่าก่อสร้าง พูลวิลลา

MGROnlineLive#39 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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ทนายกุ้ง ช่างเอ๋ กองบังคับการปราบปรามการทุจริตต่อภาครัฐ บุ๋ม ปนัดดา ก๊อต จิรายุ มูลนิธิองค์กรทำดี ภูเก็ต

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