ทนายเกิดผล ชี้แจงกรณีไรเดอร์ถีบไม้กั้นหมู่บ้าน อธิบาย 'ต่างกรรมต่างวาระ' พร้อมย้ำสิทธิ์ทำลายทรัพย์สิน

ทนายเกิดผล แก้วเกิด วิเคราะห์เหตุการณ์ไรเดอร์มีปากเสียงกับ รปภ. หมู่บ้านจนเกิดการถีบไม้กั้นประตูพัง ชี้แจงประเด็น 'ต่างกรรมต่างวาระ' พร้อมให้คำแนะนำด้านกฎหมายสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหาย
กรณีคลิปวิดีโอที่เผยแพร่บนโลกออนไลน์ แสดงให้เห็นภาพของ ไรเดอร์ คนหนึ่ง ที่มีปากเสียงกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ( รปภ. ) ของ หมู่บ้าน แห่งหนึ่ง ขณะกำลังจะแลกบัตรเพื่อออกจากพื้นที่ หลังจากการส่งอาหาร เหตุการณ์บานปลายจน ไรเดอร์ ใช้เท้าถีบเข้าไปที่ ไม้กั้นประตู จนเกิดความเสียหาย พลิกพับไปอีกด้านหนึ่ง เหตุการณ์ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์ โดยผู้คนจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงพฤติกรรมของ ไรเดอร์ และการจัดการปัญหาของ รปภ.
ซึ่งเป็นประเด็นที่สะท้อนถึงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้ให้บริการส่งอาหารกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชุมชนต่างๆ ล่าสุด วันที่ 18 เมษายน 2569 ทนายเกิดผล แก้วเกิด ทนายความชื่อดัง ได้ออกมาให้คำอธิบายในประเด็นดังกล่าวผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุว่า ตนเองได้มีการพูดคุยกับไรเดอร์ที่ปรากฏในคลิป ซึ่งไรเดอร์ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้ ตนเองเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับ รปภ. ของหมู่บ้านดังกล่าว คือเคยมีการแลกบัตรประชาชนไว้เพื่อเข้า-ออกพื้นที่ แต่กลับเกิดเหตุการณ์ที่ รปภ. ทำบัตรประชาชนของตนเองสูญหาย และยังไม่ได้รับบัตรคืนแต่อย่างใด ในส่วนของเหตุการณ์ที่ปรากฏในคลิปนั้น เป็นผลมาจากการโต้เถียงกันเรื่องการทวงถามบัตรประชาชนใบเดิมคืน ทำให้ไรเดอร์เกิดความโมโหและใช้เท้าถีบไม้กั้นประตูไปในที่สุด ทนายเกิดผล กล่าวว่า เข้าใจถึงความรู้สึกโกรธหรือโมโหของไรเดอร์ที่บัตรประชาชนถูกเก็บไว้โดย รปภ. และเกิดการสูญหายหรือไม่ได้รับคืน ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนและเสียสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม ทนายเกิดผลได้เน้นย้ำถึงหลักการทางกฎหมายที่สำคัญ คือ 'ต่างกรรมต่างวาระ' โดยอธิบายว่า หาก รปภ. หรือนิติบุคคลของหมู่บ้านเป็นฝ่ายกระทำผิด ทำให้บัตรประชาชนของไรเดอร์สูญหาย หรือไม่สามารถคืนได้ และไรเดอร์ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำดังกล่าว ไรเดอร์มีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งทางแพ่งและทางอาญา เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายหรือการลงโทษตามสมควรสำหรับการกระทำผิดในครั้งนั้น แต่ในขณะเดียวกัน การที่ไรเดอร์แสดงความโมโหด้วยการไปถีบไม้กั้นประตูในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ถือเป็นการกระทำที่แยกออกไปและเป็นความผิดอีกกรรมหนึ่ง การกระทำดังกล่าวเป็นการทำลายทรัพย์สินของผู้อื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ตามกฎหมาย แม้ว่าจะมีสาเหตุมาจากความไม่พอใจในเรื่องเก่าก็ตาม การกระทำทั้งสองเหตุการณ์นี้เป็นคนละเรื่องกัน และไม่สามารถนำมาอ้างเพื่อเป็นเหตุผลในการทำลายทรัพย์สินได้ หากไรเดอร์ยังไม่เข้าใจในประเด็นนี้ ทนายเกิดผลกล่าวทิ้งท้ายว่า ศาลจะเป็นผู้ให้คำอธิบายแก่ไรเดอร์ในคำพิพากษาของคดีต่อไป. กรณีนี้ชี้ให้เห็นถึงความซับซ้อนของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะและความขัดแย้งที่อาจปะทุขึ้นจากเหตุการณ์เล็กๆ น้อยๆ ซึ่งหากไม่มีการทำความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของกฎหมาย อาจนำไปสู่ความเสียหายที่มากขึ้น และผลกระทบที่ตามมาทั้งต่อตัวบุคคลและทรัพย์สิน การใช้สิทธิ์ของตนเองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ควบคู่ไปกับการควบคุมอารมณ์ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ในสังคมปัจจุบัน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและเป็นระเบียบเรียบร้อย การที่ทนายเกิดผลออกมาให้ความกระจ่างในประเด็นนี้ ถือเป็นการให้ความรู้ทางกฎหมายที่สำคัญแก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อาจเผชิญกับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน และช่วยให้เห็นภาพความแตกต่างระหว่างการใช้สิทธิ์เรียกร้องความเป็นธรรมกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทำลายทรัพย์สินของผู้อื่น ซึ่งเป็นความผิดที่ไม่อาจยอมรับได้ในทุกกรณี การชี้แจงประเด็น 'ต่างกรรมต่างวาระ' เป็นการตอกย้ำว่า การกระทำแต่ละครั้งมีความรับผิดชอบที่แตกต่างกันไป และไม่สามารถนำมาปะปนหรืออ้างอิงเพื่อยกเว้นความผิดในการกระทำอีกอย่างหนึ่งได้
