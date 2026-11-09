ทนายความยื่นคดีสส.ไอเดียร์เล่นพนันออนไลน์ ตำรวจไซเบอร์เร่งตรวจยึดทรัพย์
นายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม ยื่นฟ้องนายไท่หยาง ซาง สามี สส.ไอเดียร์ ในคดีพนันออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์ พร้อมยื่นหลักฐานหุ้นบริษัท Shuffle ให้ตำรวจไซเบอร์และปปง. ดำเนินคดีทันที
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ทนายความประจำศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ ตำรวจไซเบอร์ เพื่อแจ้งความดำเนินคดีอาญาต่อบุคคลใกล้ชิดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีรายละเอียดความผิดฐานเป็นตัวกลางหรือสนับสนุนให้มีการจัดเล่นการพนันออนไลน์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์
รายละเอียดคดีและหลักฐานหุ้นบริษัท Shuffle
การแจ้งความในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขอให้ตำรวจไซเบอร์ทำการสืบสวนสอบสวนและประสานงานกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. ให้ดำเนินการตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ ทนายความได้พร้อมนำพยานหลักฐานสำคัญ ได้แก่ เอกสารจดทะเบียนบริษัทในต่างประเทศ และสัญญาเข้าถือหุ้นมายื่นต่อพนักงานสอบสวนเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวหาAlso readรังสิมันต์เปิดเส้นเงินเว็บพนัน Shuffle.com ทะลุ 100 ล้านบาท โยงบุคคลในพรรคการเมือง จี้สอบสุชาดาเอื้อประโยชน์หรือไม่
ผู้แจ้งความระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่ดำเนินกิจการเว็บพนันออนไลน์ที่มีชื่อว่า Shuffle การยื่นเรื่องในครั้งนี้ถือเป็นสิทธิ์ของประชาชนทั่วไปที่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันถือเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน
ลักษณะของความผิดอาญาแผ่นดินดังกล่าวทำให้พนักงานสอบสวนสามารถดำเนินคดีได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ผู้ร้องเรียนเป็นผู้เสียหายโดยตรง นอกจากนี้การมาร้องเรียนในวันนี้มิได้มีเจตนาตัดอำนาจหรือซ้ำซ้อนกับการพิจารณาของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI แต่อย่างใด
เหตุผลเลือกแจ้งความที่ตำรวจไซเบอร์
การตัดสินใจเลือกแจ้งความที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เนื่องจากมองเห็นว่าตำรวจไซเบอร์เคยมีการจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับเว็บดังกล่าวก่อนหน้านี้บางส่วน ซึ่งน่าจะส่งผลให้กระบวนการสืบสวนขยายผลมีความรวดเร็วและเกิดรูปธรรมมากกว่าการรอหน่วยงานอื่น
ประเด็นสำคัญที่ยืนยันในกระบวนการนี้คือ กฎหมายไทยสามารถบังคับใช้ได้ทันที เนื่องจากพบพฤติการณ์และการกระทำความผิดที่เชื่อมโยงอยู่ในประเทศอย่างชัดเจน การดำเนินการทางกฎหมายจึงไม่ขึ้นอยู่กับขอบเขตเขตอำนาจศาลต่างประเทศเท่านั้น
มุมมองทางกฎหมายเกี่ยวกับสินสมรส
สำหรับประเด็นความเกี่ยวข้องของนางสุชาดา ซาง แทนทรัพย์ หรือ สส.ไอเดียร์ สส. จังหวัดชัยภูมิ จากพรรคภูมิใจไทย ทนายความระบุเบื้องต้นว่าปัจจุบันยังไม่มีพยานหลักฐานที่ยืนยันชัดเจนว่าสส.ไอเดียร์ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการกระทำผิดดังกล่าว
ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมอบหมายให้พนักงานสอบสวนทำการตรวจสอบอย่างโปร่งใสเพื่อความเป็นธรรม แต่ในเชิงมุมมองทางกฎหมายครอบครัว หากบุคคลทั้งสองจดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายตามกฎหมายไทย ทรัพย์สินหรือเงินปันผลที่ได้มาภายหลังการสมรสย่อมถือเป็นผู้สมรส
หมายความว่าพนักงานสอบสวนจะต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อแยกแยะว่าทรัพย์สินใดเป็นสินสมรสหรือทรัพย์สินส่วนตัว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการอายัดทรัพย์สินหากพบว่ามีการไหลเวียนของเงินผ่านช่องทางของคู่สมรส
แผนติดตามคดีและบทลงโทษเจ้าหน้าที่
ผู้ร้องเรียนยืนยันว่าจะติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างใกล้ชิดทุกๆ 15 วัน เพื่อป้องกันข้อครหาเรื่องการแทรกแซงหรือการปกป้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทางการเมือง การติดตามผลที่ถี่ถ้วนนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
หากพบว่าเจ้าหน้าที่รัฐไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทนายความระบุว่าอาจพิจารณาดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในอนาคต
กรณีนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนในการตรวจสอบผู้มีอิทธิพล หรือบุคคลสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทา การดำเนินการทางกฎหมายจะขึ้นอยู่กับหลักฐานและผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนว่าเป็นอย่างไร
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