ททท. ฉลองดิวาลี 2569 ย่านพาหุรัด ดึงท่องเที่ยววัฒนธรรมไทย-อินเดีย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดเทศกาลดิวาลีที่ลิตเติ้ลอินเดีย ถนนพาหุรัด-คลองโอ่งอ่าง ระหว่าง 20-24 พฤศจิกายน 2569 เชื่อมวัฒนธรรมไทย-อินเดีย รองรับนักท่องเที่ยวอินเดียกว่า 2 ล้านคน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. ร่วมกับพันธมิตรเครือข่ายภาคเอกชนและชุมชน จัดงาน Amazing Thailand Grand Diwali Festival 2026 เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลาง เทศกาลดิวาลี ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยกิจกรรมหลักจัดขึ้นที่ย่าน ลิตเติ้ลอินเดีย ถนนพาหุรัด ริม คลองโอ่งอ่าง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20 ถึง 24 พฤศจิกายน 2569
แนวคิดสายใยศรัทธาเชื่อมโยงวัฒนธรรมไทยอินเดีย
นายทศพล วรรณศุภผล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. ระบุว่า การจัดงานครั้งนี้มีแนวคิดหลักคือ สายใยแห่งศรัทธา เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ Festival Tourism หรือการท่องเที่ยวเชิงเทศกาล ให้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนหลักทางเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ประเทศ ททท. มุ่งเน้นการสร้างสีสันและความน่าสนใจให้กับจุดหมายปลายทางตลอดทั้งปี โดยนำเอาเทศกาลสำคัญของชาวอินเดียซึ่งมีความหมายลึกซึ้งทางจิตวิญญาณ เข้ามาผสมผสานกับรากฐานทางวัฒนธรรมและชุมชนไทยเชื้อสายอินเดียที่มีอยู่เดิมในพื้นที่Also readรัฐบาลจัดตลาดนัดข้าวเปลือกแม่สาย 28-30 พ.ย. ลุยรับซื้อตรงเพิ่มทางเลือกชาวนาเชียงราย
พื้นที่ถนนพาหุรัดและคลองโอ่งอ่าง ถือเป็นแหล่งทุนทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งวิถีชีวิต ความเชื่อ อาหารการกิน และสถาปัตยกรรมโบราณ ซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินเดียมาอย่างยาวนาน การผสานกิจกรรมเข้าด้วยกันนี้ไม่ได้只是为了ดึงดูดนักท่องเที่ยว แต่เพื่อสร้างประสบการณ์ที่แท้จริงให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสถึงความอบอุ่นและความเป็นมิตรของสังคมไทยที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนาอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว
พิธีเทวดีปาวลีผสานลอยกระทงและคุรปุรับ
ไฮไลต์สำคัญที่สุดของงานเกิดขึ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งเป็นวันลอยกระทงของไทย และ coincides กับวันสำคัญทางศาสนาของชาวอินเดีย คือ พิธีเทวดีปาวลี (Dev Deepawali) และวันคุรปุรับ (Guru Purab) ทำให้ค่ำคืนแห่งแสงสว่างนี้เป็นการรวมตัวของ 3 ประเพณีสำคัญในสถานที่เดียว พิธีจุดเทียนชัยดิวาลีและพิธีเทวดีปาวลี จะจัดขึ้นบริเวณริมคลองโอ่งอ่าง โดยมีการประดับไฟตลอดแนวคลองเพื่อสะท้อนแสงระยิบระยับบนพื้นน้ำ สื่อถึงความเชื่อเรื่องการบูชาเทพเจ้าและการแสดงออกถึงความศรัทธาผ่านประทีป
ในขณะเดียวกัน ประเพณีลอยกระทงของไทยที่สะท้อนความผูกพันกับสายน้ำและการขอขมาพระแม่คงคา จะทำงานคู่ขนานกับวันคุรปุรับ ซึ่งเป็นวันสำคัญของศาสนาซิกข์เพื่อรำลึกถึงวันประสูติของพระคุรุนานักเทพ ผู้ก่อตั้งศาสนาและเผยแผ่คำสอนเรื่องความเสมอภาค การแบ่งปัน และการทำความดี การรวมกันของพิธีกรรมทั้งสามนี้ ทำให้ย่านลิตเติ้ลอินเดียกลายเป็นพื้นที่สาธารณะที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมพิธีจากต่างความเชื่อได้มาแบ่งปันแสงสว่างและความหวังในความเป็นสิริมงคลร่วมกัน
กิจกรรมเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมภายในงาน
ตลอดระยะเวลา 5 วันของการจัดงาน มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลายให้ผู้สนใจได้เข้าร่วมเรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมอินเดียอย่างใกล้ชิด นอกเหนือจากพิธีกรรมสำคัญแล้ว ยังมีกิจกรรมการโพกผ้าแบบซิกข์ เพื่อให้เข้าใจถึงความหมายและวิธีการสวมใส่ที่ถูกต้อง กิจกรรมเพนตเฮนน่า หรือเมห์นดี ซึ่งเป็นศิลปะการลงสีย้อมผมตามลวดลายประเพณีอินเดีย และการชิมรสชาติดั้งเดิม เช่น ชามาซาล่าและขนมหวานอินเดียต่างๆ
ด้านด้านศิลปะการแสดง มีการเปิดพื้นที่ให้ชมการแสดงภชันกีรตัน (Bhajan Kirtan) ซึ่งเป็นบทสวดและเพลงสรรเสริญบูชา รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-อินเดียและการเต้นรำสไตล์บอลลีวูด เพื่อเติมสีสันความคึกคักให้กับย่านพาหุรัด ผู้เข้าร่วมงานยังสามารถสักการะพระพิฆเนศและพระแม่ลักษมีเพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างบรรยากาศที่ทั้งศักดิ์สิทธิ์และสนุกสนานไปพร้อมกัน
สถิติตลาดท่องเที่ยวอินเดียและเป้าหมายรายได้
ตลาดนักท่องเที่ยวอินเดียยังคงเป็นตลาดระยะใกล้ที่มีศักยภาพสูงและสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ข้อมูลสถิติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 22 พฤศจิกายน 2569 ประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียไปแล้วทั้งสิ้น 2,075,579 คน ติดอันดับ 1 ใน 3 ของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยสูงสุด ททท. คาดว่างานนี้จะเป็นแรงส่งสำคัญดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอินเดียเดินทางมาถึงในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลท่องเที่ยวปลายปี
เป้าหมายของ ททท. ในปี 2569 คือ การต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียให้ได้ 2.5 ล้านคน และสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวจากตลาดนี้รวม 97,860 ล้านบาท สำหรับงาน Amazing Thailand Grand Diwali Festival 2026 ททท. ประเมินว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานรวมไม่น้อยกว่า 42,000 คน และก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 62 ล้านบาท ช่วยยกระดับย่านลิตเติ้ลอินเดียให้เป็นที่รู้จักในฐานะจุดหมายท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชั้นนำ
ขยายพื้นที่จัดกิจกรรมสู่ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์
นอกจากพื้นที่หลักที่ถนนพาหุรัด คลองโอ่งอ่าง แล้ว ททท. ได้ร่วมกับพันธมิตรจัดพื้นที่กิจกรรมเทศกาลดิวาลีอีกแห่งหนึ่งสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือต้องการเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน คือ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ บริเวณควอเทียร์ อเวนิว ชั้น G ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ถึง 29 พฤศจิกายน 2569 พื้นที่นี้จะทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อกับนักท่องเที่ยวในเมืองและช่วยขยายฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนในวงกว้าง
การขยายขอบเขตการจัดงานไปจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ ยังสอดรับกับแผนการก้าวเข้าสู่ปี 2570 ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและอินเดีย ททท. มองว่าโอกาสนี้เป็นช่วงเวลาทองในการส่งเสริม Soft Power ผ่านมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกัน และตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่การเป็น World Event Hub Destination หรือจุดหมายปลายทางของงานระดับโลก
การเชื่อมโยงระหว่างประเพณีลอยกระทง คุรปุรับ และดิวาลี แสดงให้เห็นถึงพลังของความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมไทย การจัดงานครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว แต่ยังสร้างมูลค่าเพิ่มทางสังคมโดยกระตุ้นให้ชุมชนท้องถิ่นภูมิใจในเอกลักษณ์ของตน และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาเยี่ยมเยือนกรุงเทพฯ ได้ตลอดทั้งปี ผ่านการค้นพบเสน่ห์ของชุมชนไทยเชื้อสายอินเดียที่มีอยู่จริง
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