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ททท. จัด Vijit Chao Phraya 2026 ริมเจ้าพระยา 31 คืน ดึงดูดนักท่องเที่ยว 1.4 ล้านคน

thestandardth#16 in ประเทศไทย
ททท. จัด Vijit Chao Phraya 2026 ริมเจ้าพระยา 31 คืน ดึงดูดนักท่องเที่ยว 1.4 ล้านคน
Vijit Chao Phraya 2026 · การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย · แม่น้ำเจ้าพระยา
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การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัวโครงการ Vijit Chao Phraya 2026 แนวคิด Light of Imagination จัดการแสดงแสง สี เสียง 31 คืน สร้างรายได้หมุนเวียน 8,600 ล้านบาท

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ร่วมพันธมิตรภาคภาครัฐและเอกชนเปิดโครงการ Vijit Chao Phraya 2026 เป็นปีที่ 5 โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน ถึง 13 ธันวาคม 2569 ภายใต้แนวคิด ' แสงแห่งจินตนาการ' (Light of Imagination) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจยามค่ำค่ำและยกระดับประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางระดับโลก

นิทรรศการแสงสีเสียงริมแม่น้ำเจ้าพระยา

โครงการ Vijit Chao Phraya 2026 จะเนรมิตพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยการแสดงแสง สี และเสียง จำนวน 19 จุด ตลอดความยาวของแม่น้ำตั้งแต่สะพานพระราม 8 ไปจนถึงสะพานพระราม 3 การจัดกิจกรรมจะดำเนินเป็นเวลา 31 คืน โดยเปิดให้บริการในช่วงเวลา 18.00 น. ถึง 22.00 น. ในแต่ละวัน ซึ่งครอบคลุมช่วงเวลาที่มีความต้องการท่องเที่ยวสูงสุด

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เป้าหมายหลักของการจัดกิจกรรมครั้งนี้คือการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าร่วมงานกว่า 1.4 ล้านคน ตลอดระยะเวลาการจัดงาน และการสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 8,600 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศิลปะร่วมสมัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น

ผสมผสานวัฒนธรรมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

ไฮไลต์สำคัญของการจัดโครงการ Vijit Chao Phraya 2026 ในปีนี้คือการผสมผสานมรดกทางวัฒนธรรมเข้ากับศิลปะร่วมสมัยและเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยมีแลนด์มาร์กสำคัญกระจายตัวตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยา เช่น พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย สะพานพระราม 8 พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิพิธภัณฑสถาน และอาคารสำนักงานราชนาวีสภา

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เส้นทางยังครอบคลุมวัดอรุณราชวรารามฯ ป้อมวิชัยประสิทธิ์ วัดกัลยาณมิตรฯ สะพานพระพุทธยอดฟ้า สะพานพระปกเกล้า ตึกเก่าซอยล้ง 1919 ไอคอนสยาม โรงแรมเดอะ แลงแฮม คัสตอม เฮาส์ คริสต์จักรที่ 1 สำเร็จ สะพานกรุงเทพฯ และสะพานพระราม 3 รวมถึงเรือบาร์จ Light on Balloon ที่จะลอยลำสร้างความสีสันในช่วงวันที่ 12 ถึง 16 พฤศจิกายน

ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ

โครงการนี้ยังเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่จาก 3 สถาบันการศึกษาชั้นนำได้ร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะประดับริมน้ำ ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สวนนาคราภิรมย์) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ท่าเรือเอเชียทีคเจริญนคร) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางความคิดสร้างสรรค์

นักท่องเที่ยวและผู้เข้าชมจะได้รับความตื่นเต้นกับ的表演พิเศษตามจุดต่างๆ ตลอดช่วงการจัดงาน ไม่ว่าจะเป็นการแสดงเลเซอร์ Light & Sound และพลุม่านน้ำตกที่สะพานพระราม 8 การแสดงโดรนแปรอักษร 800 ลำ ณ วัดอรุณราชวรารามฯ เวลา 19.50 น. และการแสดงวัฒนธรรมไทยประกอบแสงสี ณ วัดกัลยาณมิตรฯ

กิจกรรมพิเศษและช่วงเวลาการแสดงเด่น

นอกจากการแสดงประจำคืนแล้ว ยังมีการจัดแสดงพลุสุดตระการตาบริเวณสะพานพระพุทธยอดฟ้า และสะพานพระราม 3 ในคืนวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ รวมถึงวันหยุดสำคัญต่างๆ เพื่อสร้างบรรยากาศการเฉลิมฉลองและดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการประสบการณ์ยามค่ำคืนที่สมบูรณ์แบบ

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การดำเนินโครงการ Vijit Chao Phraya 2026 อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 นี้ demonstrates ความมุ่งมั่นของ ททท. ในการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงผู้คน และสร้างรายได้เข้าสู่ภาคการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตลอดช่วงเวลาการจัดงานดังกล่าว

thestandardth#16 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

Vijit Chao Phraya 2026 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แม่น้ำเจ้าพระยา แสงแห่งจินตนาการ สะพานพระราม 8 วัดอรุณราชวราราม วัดกัลยาณมิตร

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