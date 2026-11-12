ททท. จัด Vijit Chao Phraya 2026 ริมเจ้าพระยา 31 คืน ดึงดูดนักท่องเที่ยว 1.4 ล้านคน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัวโครงการ Vijit Chao Phraya 2026 แนวคิด Light of Imagination จัดการแสดงแสง สี เสียง 31 คืน สร้างรายได้หมุนเวียน 8,600 ล้านบาท
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ร่วมพันธมิตรภาคภาครัฐและเอกชนเปิดโครงการ Vijit Chao Phraya 2026 เป็นปีที่ 5 โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน ถึง 13 ธันวาคม 2569 ภายใต้แนวคิด ' แสงแห่งจินตนาการ' (Light of Imagination) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจยามค่ำค่ำและยกระดับประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางระดับโลก
นิทรรศการแสงสีเสียงริมแม่น้ำเจ้าพระยา
โครงการ Vijit Chao Phraya 2026 จะเนรมิตพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยการแสดงแสง สี และเสียง จำนวน 19 จุด ตลอดความยาวของแม่น้ำตั้งแต่สะพานพระราม 8 ไปจนถึงสะพานพระราม 3 การจัดกิจกรรมจะดำเนินเป็นเวลา 31 คืน โดยเปิดให้บริการในช่วงเวลา 18.00 น. ถึง 22.00 น. ในแต่ละวัน ซึ่งครอบคลุมช่วงเวลาที่มีความต้องการท่องเที่ยวสูงสุดAlso read“คริสตัล” เดินหน้าขับเคลื่อนแนวคิดความยั่งยืน ผ่านแคมเปญ “เซฟพื้นที่สีฟ้า เพื่อบ้านของทุกชีวิต” ในงาน SX 2026
เป้าหมายหลักของการจัดกิจกรรมครั้งนี้คือการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าร่วมงานกว่า 1.4 ล้านคน ตลอดระยะเวลาการจัดงาน และการสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 8,600 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศิลปะร่วมสมัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น
ผสมผสานวัฒนธรรมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
ไฮไลต์สำคัญของการจัดโครงการ Vijit Chao Phraya 2026 ในปีนี้คือการผสมผสานมรดกทางวัฒนธรรมเข้ากับศิลปะร่วมสมัยและเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยมีแลนด์มาร์กสำคัญกระจายตัวตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยา เช่น พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย สะพานพระราม 8 พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิพิธภัณฑสถาน และอาคารสำนักงานราชนาวีสภา
เส้นทางยังครอบคลุมวัดอรุณราชวรารามฯ ป้อมวิชัยประสิทธิ์ วัดกัลยาณมิตรฯ สะพานพระพุทธยอดฟ้า สะพานพระปกเกล้า ตึกเก่าซอยล้ง 1919 ไอคอนสยาม โรงแรมเดอะ แลงแฮม คัสตอม เฮาส์ คริสต์จักรที่ 1 สำเร็จ สะพานกรุงเทพฯ และสะพานพระราม 3 รวมถึงเรือบาร์จ Light on Balloon ที่จะลอยลำสร้างความสีสันในช่วงวันที่ 12 ถึง 16 พฤศจิกายน
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ
โครงการนี้ยังเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่จาก 3 สถาบันการศึกษาชั้นนำได้ร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะประดับริมน้ำ ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สวนนาคราภิรมย์) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ท่าเรือเอเชียทีคเจริญนคร) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางความคิดสร้างสรรค์
นักท่องเที่ยวและผู้เข้าชมจะได้รับความตื่นเต้นกับ的表演พิเศษตามจุดต่างๆ ตลอดช่วงการจัดงาน ไม่ว่าจะเป็นการแสดงเลเซอร์ Light & Sound และพลุม่านน้ำตกที่สะพานพระราม 8 การแสดงโดรนแปรอักษร 800 ลำ ณ วัดอรุณราชวรารามฯ เวลา 19.50 น. และการแสดงวัฒนธรรมไทยประกอบแสงสี ณ วัดกัลยาณมิตรฯ
กิจกรรมพิเศษและช่วงเวลาการแสดงเด่น
นอกจากการแสดงประจำคืนแล้ว ยังมีการจัดแสดงพลุสุดตระการตาบริเวณสะพานพระพุทธยอดฟ้า และสะพานพระราม 3 ในคืนวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ รวมถึงวันหยุดสำคัญต่างๆ เพื่อสร้างบรรยากาศการเฉลิมฉลองและดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการประสบการณ์ยามค่ำคืนที่สมบูรณ์แบบ
การดำเนินโครงการ Vijit Chao Phraya 2026 อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 นี้ demonstrates ความมุ่งมั่นของ ททท. ในการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงผู้คน และสร้างรายได้เข้าสู่ภาคการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตลอดช่วงเวลาการจัดงานดังกล่าว
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