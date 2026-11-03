ททท. ประกาศกลยุทธ์ Value Over Volume ลุย WTM 2026 ปั้นไทยเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวมูลค่าสูง
ททท. นำผู้ประกอบการไทย 47 ราย เปิดตัวกลยุทธ์ Value Over Volume และแนวคิด Healing is the New Luxury ที่ WTM 2026 มุ่งเปลี่ยนภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทยสู่การสร้างคุณค่าผ่านประสบการณ์ระดับพรีเมียม
การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. ได้ดำเนินกลยุทธ์สำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอย่างเต็มรูปแบบ โดยนำคณะผู้ประกอบการไทยจำนวน 47 ราย เข้าร่วมงาน World Travel Market หรือ WTM 2026 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้านำระดับโลก ณ ศูนย์แสดงสินค้า ExCeL London ในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 3 ถึง 5 พฤศจิกายน 2569 กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการสื่อสารนโยบายใหม่ต่อสื่อมวลชนนานาชาติ ภายใต้ธีมหลัก " Value Over Volume" เพื่อพลิกโฉมภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวไทย จากเดิมที่เน้นความคุ้มค่าด้านราคา ไปสู่การสร้างมูลค่าผ่านการมีประสบการณ์ที่หมายลึกซึ้ง
กลยุทธ์ Value Over Volume เปลี่ยนทิศทางท่องเที่ยวไทย
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ประกาศทิศทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสำหรับปี 2570 อย่างชัดเจนว่า ททท. จะมุ่งเน้นการยกระดับประเทศไทยจากจุดหมายปลายทางที่มีแค่ความคุ้มค่าด้านราคา (Value for Money) ไปสู่จุดหมายปลายทางที่มอบคุณค่าผ่านประสบการณ์อันมีความหมาย (Value Through Meaning) โดยมีแนวคิดสำคัญคือ "Healing is the New Luxury" หรือการรักษาเยียวยาเป็นฟุ่มเฟือยรูปแบบใหม่ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นจุดหมายปลายทางที่มีมูลค่าสูงและมีความหมายอันดับหนึ่งของเอเชีย (Asia's No. 1 High-Value and Meaningful Destination)Also readดวงชะตาประจำวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2569
การปรับเปลี่ยนบทบาทของ ททท. จากเดิมที่เป็นเพียงหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (Tourism Promoter) มาสู่การเป็นผู้ประสานและขับเคลื่อนระบบนิเวศการท่องเที่ยว (Tourism Ecosystem Orchestrator) จะช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงความต้องการของนักท่องเที่ยวเข้ากับศักยภาพของพันธมิตรทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์นี้มุ่งพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม โดยไม่ได้มุ่งเน้นจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่โฟกัสที่คุณภาพของรายได้อย่างยั่งยืน
ชู 4 ประสบการณ์ท่องเที่ยวมูลค่าสูง ดึงดูดตลาดพรีเมียม
ในการจัดกิจกรรม Amazing Thailand Press Conference 2026 ภายในงาน WTM 2026 ททท. ได้นำเสนอสินค้าและบริการท่องเที่ยวไทยใน 4 มิติสำคัญซึ่งครอบคลุมกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง ได้แก่ มิติแรกคือการท่องเที่ยวเชิงเทศกาลและวัฒนธรรม (Festivals and Cultural Experiences) ภายใต้กลยุทธ์ Festival Economy ที่ยกมาตรฐานเทศกาลไทยสู่ระดับนานาชาติ อาทิ งานวิจิตรเจ้าพระยา งานลอยกระทงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา งาน Maha Songkran World Water Festival และพิธีไหว้ครูมวยไทย รวมถึงความสำเร็จของงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 460,000 คน ในปี 2569 สร้างมูลค่าเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 1,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 474 ล้านบาทจากปี 2568
มิติด้านที่ дваคือการส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติผ่านเครือข่าย UNESCO ซึ่งประกอบไปด้วยเมืองสร้างสรรค์ 9 เมือง แหล่งมรดกโลก 9 แห่ง อุทยานธรณีโลก 2 แห่ง และพื้นที่สงวนชีวมณฑล 5 แห่ง เพื่อกระตุ้นการเดินทางและกระจายรายได้สู่พื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ มิติที่สามคือการมุ่งพัฒนาประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสุขภาวะ (Wellness and Wellbeing) เช่น Surf Therapy ที่ Memories Surf House เขาหลัก จังหวัดพังงา และบริการดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในรูปแบบ Biohacking และ Longevity ในศูนย์สุขภาพระดับพรีเมียมทั่วกรุงเทพมหานคร มุ่งผลักดันไทยสู่ Global Health and Wellness Destination ภายในปี 2570
มิติด้านที่สี่คือการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และที่พักหรู โดย ททท. เตรียมเปิดตัวแคมเปญ Unseen Luxperience ในเดือนพฤศจิกายน 2569 เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มพรีเมียมให้ค้นพบจุดหมายปลายทางที่พิเศษและยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย พร้อมกันนี้ยังสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่และบริการต้อนรับระดับพรีเมียม (New Attractions and Premium Hospitality) เช่น Cloud 11, Forestias, Happitat และโครงการโรงแรมหรูแห่งใหม่ รวมถึงการเตรียมจัดงาน Ultra Thailand 2027 ระหว่างวันที่ 20 ถึง 24 มิถุนายน 2570 ณ โรงแรม Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River เพื่อเชื่อมโยงประเทศไทยกับเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวระดับหรูจากทั่วโลก
เป้าหมายเศรษฐกิจปี 2570 และการกระจายนักท่องเที่ยวสู่เมืองรอง
นางสาวปาริชาต บุญคล้าย รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. ยังได้กล่าวเสริมถึงทิศทางการสื่อสารการตลาดสำหรับตลาดต่างประเทศใน ปี 2570 โดยเน้นย้ำว่าตลาดสหราชอาณาจักรและตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกล ยังคงเป็นตลาดสำคัญที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ แม้จะเผชิญความท้าทายในปีนี้ แต่ก็ยังมีความแข็งแกร่งและโอกาสเติบโตจากความร่วมมือของพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวและสายการบิน
เป้าหมายสำคัญของการประกาศทิศทางใหม่ในครั้งนี้คือการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 5% ภายในปี 2570 นอกจากนี้ ททท. ยังวางแผนขยายเส้นทางบินใหม่และกระจายนักท่องเที่ยวสู่เมืองหลักและเมืองรองในสัดส่วน 60:40 เพื่อลดความแออัดในจุดหมายปลายทางดั้งเดิมและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น การปรับเปลี่ยนนี้สะท้อนถึงความตั้งใจจริงในการสร้างอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและมีมูลค่าสูงให้กับประเทศไทยในระยะยาว
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