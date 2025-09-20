ททท. เปิดตัว 'Amazing Thailand Travel Guide GPTs' ผู้ช่วย AI สุดล้ำ พลิกโฉมวงการท่องเที่ยวไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัว 'Amazing Thailand Travel Guide GPTs' ผู้ช่วยเดินทางอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI บนแพลตฟอร์ม OpenAI เพื่อยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวไทยและเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวยุคใหม่ พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง
เปิดตัว 'Amazing Thailand Travel Guide GPTs' ผู้ช่วยเดินทางอัจฉริยะ (AI) บนแพลตฟอร์ม OpenAI เพื่อมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่เหนือกว่าให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลก การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ( ททท.
) เดินหน้ายกระดับการท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานสากล โดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้เพื่อเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทยในมุมมองใหม่ โครงการนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่พึ่งพาเทคโนโลยีเป็นหลัก โดยเฉพาะกลุ่ม Digital Nomads และยังมุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปยังเมืองรองเพื่อกระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม การพัฒนาครั้งนี้เกิดขึ้นจากการเล็งเห็นถึงแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของการใช้ AI ในการวางแผนและจัดการการเดินทาง จากรายงาน SiteMinder's Changing Traveler Report 2025 พบว่า นักท่องเที่ยวกว่า 78% เปิดรับการใช้ AI ในการค้นหาข้อมูล วางแผน และจองที่พัก ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวไทยที่ 98% พร้อมเปิดรับ AI ในชีวิตประจำวันและการทำงาน นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีความพร้อมในทุกมิติ ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว การบริการด้านการท่องเที่ยว และระบบสาธารณูปโภคด้านไอที ที่พร้อมรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวในยุค AI\'Amazing Thailand Travel Guide GPTs' ทำหน้าที่เป็นเสมือนไกด์ส่วนตัวที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยทำงานบนแพลตฟอร์ม OpenAI และมาพร้อมฟังก์ชัน Plug-in ที่สามารถให้คำแนะนำการเดินทางได้แบบเรียลไทม์และตรงตามความสนใจของแต่ละบุคคล ผู้ช่วยอัจฉริยะนี้สามารถช่วยนักท่องเที่ยวในการเลือกเส้นทางท่องเที่ยว ข้อมูลที่พัก ร้านอาหาร กิจกรรมที่เหมาะสม รวมถึงการแนะนำเทศกาลและกิจกรรมสำคัญในแต่ละท้องถิ่นได้อย่างแม่นยำและครอบคลุม การพัฒนาครั้งนี้เป็นการร่วมมือกับบริษัท กู๊ด มู๊ด จำกัด และ Insightist.AI ภายใต้แนวคิด 'AI IS THE GOAL SUPPORTER' เพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เหนือกว่าสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่ม Digital Nomads ที่นิยมทำงานควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว ข้อมูลระบุว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้กว่า 68% มีแผนจะทำงานไปพร้อมกับการเดินทางในทริปถัดไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด Everything Traveler ที่มองว่าการท่องเที่ยวคือการผสมผสานการทำงานและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ AI ในการท่องเที่ยวไม่เพียงแต่ช่วยอำนวยความสะดวกในการวางแผนและจัดการการเดินทางเท่านั้น แต่ยังช่วยให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการส่วนบุคคลอย่างแท้จริง\การเปิดตัว 'Amazing Thailand Travel Guide GPTs' ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้ก้าวทันยุคสมัยและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ททท. คาดหวังว่าผู้ช่วยเดินทางอัจฉริยะนี้จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ โดยเฉพาะกลุ่ม Digital Nomads และช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวไปยังเมืองรองต่างๆ เพื่อกระจายรายได้และสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระยะยาว นอกเหนือจากการให้ข้อมูลและคำแนะนำการเดินทางแล้ว GPTs ยังสามารถปรับปรุงประสบการณ์การท่องเที่ยวโดยรวมได้อีกด้วย โดยการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น เทคโนโลยี AI ยังช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความซับซ้อนในการจัดการการเดินทาง และเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ ททท. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุง 'Amazing Thailand Travel Guide GPTs' อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ช่วยอัจฉริยะนี้จะยังคงเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้ก้าวไกลในระดับสาก
