ททท. ดัน 7 เมืองภาคกลาง สู่ศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เจาะตลาด Gen Y

ททท. ผลักดัน 7 จังหวัดภาคกลาง เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เจาะกลุ่ม Gen Y ด้วยเส้นทาง 'Journey of Longevity' เน้นพักผ่อน ฟื้นฟูสุขภาพ และเรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่น
อัปเดตล่าสุด: ททท. จับมือพันธมิตรเดินหน้าผลักดัน 7 เมือง ภาคกลาง สู่ศูนย์กลาง การท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ เจาะกลุ่ม Gen Y กระตุ้นเศรษฐกิจ\ การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (ททท.
) เดินหน้าผลักดัน 7 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ ชัยนาท, ลพบุรี, สิงห์บุรี, ราชบุรี, สมุทรสงคราม, สุพรรณบุรี และอ่างทอง ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบ โดยมุ่งเน้นเจาะกลุ่มเป้าหมายหลักคือคนรุ่นใหม่ (Gen Y) ที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่และให้ความสำคัญกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตเป็นอย่างมาก โครงการนี้เน้นย้ำถึงเส้นทาง 'Journey of Longevity' ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการเดินทางระยะสั้น เพื่อการพักผ่อนร่างกายและจิตใจ (Rest & Recharge) และลดความเครียดจากการใช้ชีวิตประจำวัน\นางสาววรรณภา เกียรติพงษา ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เปิดเผยถึงความมุ่งมั่นในการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวกลุ่ม Gen Y ที่ใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ ได้ออกเดินทางท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ มากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มพลังชีวิตและฟื้นฟูสุขภาพ โดยเน้นย้ำถึงศักยภาพของ 7 เมืองน่าเที่ยวภาคกลาง ผ่านเส้นทาง 'Journey of Longevity' ที่จะนำเสนอประสบการณ์ 'สุขยั่งยืน' ผ่านกิจกรรมและประสบการณ์หลากหลายรูปแบบ อาทิ Wellness Retreat, Local Experience และการใช้ชีวิตแบบ Work-Life Balance ในพื้นที่ต่างๆ ททท. เล็งเห็นว่าปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Y ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและสุขภาพมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมองว่าสุขภาวะที่ดีเป็นรากฐานสำคัญในการใช้ชีวิต การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) จึงกลายเป็นเทรนด์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และการเดินทางในรูปแบบ Rest & Recharge เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด ภาคกลางมีความได้เปรียบในด้านศักยภาพในการพัฒนาเป็น Hub of Wellness Travel ด้วยความพร้อมทั้งด้านอาหารเพื่อสุขภาพ, วิถีชีวิตชุมชนที่เรียบง่าย, ธรรมชาติที่สมบูรณ์ และความสะดวกในการเดินทาง เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวระยะสั้น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในช่วงสุดสัปดาห์ (Weekend Getaway) หรือทริปแบบ One Day Trip ใกล้กรุงเทพมหานคร\ททท. ได้ผนึกกำลังกับพันธมิตรหลายราย เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ครอบคลุมและยั่งยืน โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลเอส เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและข้อ, Ascend Travel, บริษัทรถเช่า ทรู ลีสซิ่ง, gettgo และ Sanook.com เพื่อผสานการพักผ่อน การดูแลสุขภาพ และการเรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่นเข้าด้วยกันอย่างลงตัว นพ.ดิตถพงษ์ บุญอำพล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลเอส เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและข้อ (S Spine and Joint Hospital) ได้กล่าวถึงแนวคิดที่น่าสนใจในการนำเสนอ 'ใบสั่งเที่ยว' แทน 'ใบสั่งยา' เพื่อช่วยฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ ซึ่งเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพราะสุขภาพที่ดีไม่ได้เกิดจากการรักษาเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการใช้ชีวิตที่สมดุลและมีความสุ
