ททท. ตั้งเป้าปี 2570 ดึงนักท่องเที่ยวระยะไกล 11 ล้านคน สร้างรายได้ 7.3 แสนล้านบาท
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้งเป้ารับนักท่องเที่ยวระยะไกลปี 2570 จำนวน 11 ล้านคน โดยมุ่งตลาดยุโรปและอเมริกาชดเชยผลกระทบสงครามกลางตะวันออก เผชิญ 5 ความท้าทายด้านราคาและเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. ประกาศตั้งเป้าหมายชัดเจนสำหรับการตลาด นักท่องเที่ยวระยะไกล ในปี พ.ศ. 2570 โดยมีเป้าตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจากตลาดระยะไกลที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยสูงถึง 11 ล้านคน และคาดหวังที่จะสร้างรายได้เข้าประเทศรวมประมาณ 730,000 ล้านบาท
ก่อนหน้านี้ในช่วงต้นปี ททท. ได้มีการกำหนดเป้าหมายเบื้องต้นไว้ที่ 10.7 ล้านคนสำหรับปีปัจจุบัน แต่จากการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มล่าสุด คาดการณ์ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกลจะเติบโตทะลุเป้าหมายเดิม โดยจะอยู่ที่ประมาณ 10.77 ถึง 10.86 ล้านคน ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่คาดการณ์ไว้เบื้องต้นที่ระดับ 680,000 ถึง 690,000 ล้านบาท ท่ามกลางปัจจัยลบและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาAlso readInfinix XPAD 30 Pro จอ 2.5K 90Hz ชิป Helio G200
การปรับตัวรับวิกฤตตะวันออกกลางและเปลี่ยนงบตลาด
ททท. ได้มีการวางกลยุทธ์และแก้เกมเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในมาตรการสำคัญคือการแก้ไขปัญหาระบบ Hub การบินที่หยุดชะงัก จากเดิมที่นักท่องเที่ยวยุโรปจำนวนมากเดินทางมาประเทศไทยผ่าน Hub ในตะวันออกกลาง แต่เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งทำให้เส้นทางนี้สะดุด ททท. จึงต้องมอนิเตอร์การเปิด-ปิด ของท่าอากาศยานในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะกรณีที่สนามบินในกรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย ปิดให้บริการชั่วคราวทำให้เที่ยวบินตรงจากริยาดเข้าไทยต้องหยุดบินไปชั่วคราว
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ททท. ได้ประสานงานร่วมกับสายการบินที่ยังสามารถให้บริการได้เพื่อให้เส้นทางบินยังคงดำเนินการต่อไปได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ องค์กรยังได้ปรับแผนงบประมาณโดยการดึงงบจากตลาดตะวันออกกลางไปเสริมการทำตลาดในทวีปอเมริกาเหนือ หรือ อเมริกา ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อสูงและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวในวงจำกัดน้อยที่สุด เพื่อชดเชยตัวเลขที่ขาดหายไป
การฟื้นตัวของตลาดตะวันออกกลางและสถิติการหดตัว
สำหรับตลาดตะวันออกกลางซึ่งเดิมถือเป็นแหล่งรายได้สำคัญ แม้จะเผชิญปัญหาแต่ ททท. ก็เดินหน้าลดผลกระทบให้น้อยที่สุดด้วยการสร้างความมั่นใจผ่านการสื่อสารเชิงรุกในช่วงแรกที่เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2569 ซึ่งทำให้ตลาดภูมิภาคนี้มีตัวเลขติดลบสูงถึงประมาณ 30% ททท. จึงได้จัด Conference ด้านประชาสัมพันธ์ โดยนำผู้บริหารระดับสูงเดินทางออกสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกับสื่อมวลชนระดับ High-End และ Influencer เพื่อฟื้นฟูความรู้สึกหรือ Sentiment ของนักเดินทาง
ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวทำให้ยอดนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางทยอยฟื้นตัวกลับมา โดยในเบื้องต้นจำนวนนักท่องเที่ยวจากกลุ่มนี้เคยลดลงไปประมาณ 200,000 คน จากปีที่แล้วที่ทำไว้ราว 800,000 คน มาอยู่ที่ประมาณ 600,000 ถึง 700,000 คน ส่งผลให้ในภาพรวมของตลาดระยะไกล มีเพียงตลาดจากตะวันออกกลางเท่านั้นที่ยังคงติดลบ ททท. จึงพยายามดึงอัตราการติดลบของตลาดนี้ตลอดทั้งปีให้เหลือไม่เกิน 6%
ปัจจัยท้าทาย 5 ด้านและกลยุทธ์ W x L x D
แม้จะมียอดเติบโตเกินเป้าจากตลาดอื่นอย่างยุโรป สแกนดิเนเวีย และอเมริกาชดเชยมา แต่ปี 2570 นักท่องเที่ยวระยะไกลยังคงต้องเผชิญปัจจัยท้าทายสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ 1. ราคาตั๋วเครื่องบินที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการเลือกจุดหมายและงบประมาณ 2. ภาวะเศรษฐกิจในยุโรปและค่าครองชีพที่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น 3. การแข่งขันด้านราคาจากประเทศคู่แข่ง 4. การรับรู้ที่ว่าประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น และ 5. อุปทานที่พักที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในบางช่วง
นอกจากนี้ ททท. ยังได้ปรับโครงสร้างข้อมูลการท่องเที่ยวทั้งหมดให้รองรับระบบ AI Search เพื่อให้ระบบปัญญาประดิษฐ์สามารถดึงข้อมูลการท่องเที่ยวไทยไปประมวลผลได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น พร้อมรักษาสัมพันธ์กับภาคธุรกิจท่องเที่ยวหรือ Travel Trade และขยายไปสู่กลุ่ม MICE และ Incentive โดยจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ขายทัวร์ ส่วนกลยุทธ์การขับเคลื่อนตลาดในปีหน้า ททท. จะเดินหน้าใช้กลยุทธ์ "กว้าง-ยาว-ลึก" หรือ W x L x D ซึ่งในแนวกว้างคือการขยายฐานตลาดใหม่เพื่อลดการพึ่งพาแหล่งเดิมและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน
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