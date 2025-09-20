ททท. ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยด้วย AI: สร้างประสบการณ์เที่ยวแบบไร้รอยต่อ

ททท. เปิดตัวโครงการ “Amazing Thailand Travel Guide GPTs” ใช้ AI ยกระดับการท่องเที่ยวไทย เชื่อมนักเดินทางทั่วโลก พร้อมนำเสนอประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวยุคดิจิทัล
20 กันยายน 2568 เวลา 12:55 น. ททท. ผลักดันยุทธศาสตร์ดิจิทัลเต็มรูปแบบ ใช้ AI ยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เชื่อมโยงนักเดินทางทั่วโลก สัมผัสประสบการณ์เที่ยวไทยแบบไร้รอยต่อ ภายใต้โครงการ “Amazing Thailand Travel Guide GPTs” ภายใต้แนวคิด AI IS THE GOAL SUPPORTER การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ( ททท. ) เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดิจิทัลอย่างเข้มข้น โดยร่วมมือกับ บริษัท กู๊ด มู๊ด จำกัด และ Insightist.
AI เพื่อพัฒนาและผสานนวัตกรรมด้าน AI เข้ากับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอย่างเต็มรูปแบบ โครงการ “Amazing Thailand Travel Guide GPTs” ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ไร้รอยต่อและตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล ภายใต้แนวคิดหลักคือ AI IS THE GOAL SUPPORTER โดยมีเป้าหมายหลักในการใช้พลังของปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อเชื่อมโยงนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกให้สามารถเข้าถึงวัฒนธรรมและสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวไทยในมุมมองที่แปลกใหม่และน่าสนใจยิ่งขึ้น\นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ได้กล่าวถึงความสำคัญของเทคโนโลยี AI ที่มีต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกในปี 2568 โดยอ้างอิงจากรายงาน SiteMinder's Changing Traveler Report 2025 ที่ระบุว่า นักท่องเที่ยวกว่า 78% มีความเปิดรับการใช้ AI ในการค้นหาข้อมูล วางแผนการเดินทาง และทำการจองที่พักต่างๆ นอกจากนี้ ผู้บริโภคชาวไทยเองก็แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการใช้งาน AI ที่สูงถึง 98% ทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว การบริการด้านการท่องเที่ยว และระบบสาธารณูปโภคด้านไอทีที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้คนในยุค AI ได้อย่างลงตัว ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงมีศักยภาพอย่างมากในการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี โดยเฉพาะกลุ่ม Digital Nomads ที่นิยมทำงานในรูปแบบ Remote หรือ Work from Anywhere นอกจากนี้ ข้อมูลยังเปิดเผยว่า นักท่องเที่ยวถึง 68% มีแผนที่จะทำงานควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวในทริปถัดไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด “Everything Traveler” ที่มองว่าการท่องเที่ยวไม่ใช่เพียงแค่การพักผ่อนหย่อนใจ แต่เป็นการผสมผสานการทำงานและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ\โครงการ “Amazing Thailand Travel Guide GPTs” ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ โดยใช้ระบบ AI-powered Travel Assistant ที่มาพร้อมกับฟังก์ชัน Plug-in “Amazing Thailand” บนแพลตฟอร์ม OpenAI เพื่อทำหน้าที่เป็นเสมือนไกด์ส่วนตัวที่สามารถให้คำแนะนำการเดินทางได้อย่างเรียลไทม์และตรงกับความสนใจของแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเส้นทางการท่องเที่ยว ข้อมูลที่พัก ร้านอาหาร หรือกิจกรรมที่เหมาะสม รวมถึงการแนะนำเทศกาลและกิจกรรมสำคัญในแต่ละท้องถิ่น นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวยังมีส่วนช่วยในการกระจายการเดินทางท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปยังเมืองรองและชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ โครงการนี้ยังเป็นการตอกย้ำถึงเป้าหมายของ ททท. ในการผลักดันประเทศไทยให้เป็นผู้นำด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และสร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคล (Personalized Travel Experience) ที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักเดินทางในยุคดิจิทัลได้อย่างแท้จริง AI จะไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักท่องเที่ยววางแผนการเดินทางได้ง่ายขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการสร้างคุณค่าใหม่ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ททท. เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวที่สนใจได้ทดลองใช้ Plug-in “Amazing Thailand” เพื่อสัมผัสประสบการณ์จริงของการใช้งาน AI Travel Assistant ที่จะทำหน้าที่เสมือนไกด์ส่วนตัว คอยแนะนำเส้นทางการท่องเที่ยว ข้อมูลที่พัก ร้านอาหาร กิจกรรมท้องถิ่น ตลอดจนเทศกาลสำคัญต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์และตรงตามความสนใจของแต่ละบุคค
ททท. AI การท่องเที่ยว Amazing Thailand Travel Guide Gpts Digital Nomads
