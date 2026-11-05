ททท. รับรางวัล Gold Award ประเทศอาหารอร่อยที่สุดในโลก จากสหราชอาณาจักร
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัล Gold Award สาขาประเทศจุดหมายปลายทางอาหารยอดเยี่ยมที่สุด จากงาน Wanderlust Reader Travel Awards 2026 สหราชอาณาจักร
การท่องเที่วแห่งประเทศไทย (ททท.) นำโดย นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัล Gold Award สาขา Most Desirable Country for Gastronomy หรือประเทศจุดหมายปลายทางด้านอาหารที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก จากงาน The 25th Anniversary Wanderlust Reader Travel Awards ที่จัดขึ้น ณ Maritime Greenwich กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
รางวัลอาหารยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของโลกจากอังกฤษ
รางวัลนี้เป็นการยกระดับความสำเร็จอย่างสูงจากการขยับจากอันดับที่ 8 ในปี 2568 สู่การครองตำแหน่งอันดับ 1 ในปี 2569 ด้วยคะแนนโหวตท่วมท้นจากผู้อ่านสื่อ Wanderlust สื่อท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดในสหราชอาณาจักรและเป็นพันธมิตรหลักของงาน World Travel Market 2026 หรือ WTM 2026Also readฮวงจุ้ยภาพวาดในบ้าน เสริมสิริมงคลหรือทำลายพลังงานบวก
ความหลากหลายระดับ Street Food ถึง Fine Dining
ประเทศไทยชนะใจผู้ทรงคุณวุฒิและนักท่องเที่ยวจากความหลากหลายของรสชาติตั้งแต่ Street Food ที่เข้าถึงง่าย ไปจนถึงอาหารระดับ Fine Dining อย่างมิชลินสตาร์ผ่านโครงการ The Michelin Guide Thailand ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด Healing is the New Luxury ที่เน้นการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ
ผลการแข่งขันกับ 10 ประเทศทั่วโลกในสาขานี้
ประเทศไทยได้รับรางวัล Gold Award จากการแข่งขันกับ 10 ประเทศที่เข้าชิงรางวัล ได้แก่ อิตาลี ฝรั่งเศสดูได้รับรางวัล Silver และ Bronze ตามลำดับ ส่วนประเทศอื่นๆ ที่เข้าชิงรางวัลในสาขานี้ ได้แก่ ญี่ปุ่น กรีซ สเปน เกาหลีใต้ มาเลเซีย ตุรกี และเวียดนาม
นโยบาย Must Taste สนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก
รางวัลนี้ตอกย้ำความสำเร็จของแคมเปญ Must Taste หนึ่งใน 5 Must-Do in Thailand ที่ช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการไทย โดยเน้นการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นและภูมิปัญญาการปรุงอาหารดั้งเดิมที่ส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่น สร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่มีมูลค่าสูง
แนวโน้มตัวเลขนักท่องเที่ยวอังกฤษและเส้นทางบินใหม่
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2569 มีนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรเดินทางเข้าประเทศไทยแล้วจำนวน 818,380 คน โดยมีวันหยุดเฉลี่ยประมาณ 14.18 วัน และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 68,720 บาทต่อคนต่อทริป คาดการณ์ว่าในปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรเดินทางเข้าประเทศไทยกว่า 1,041,987 คน และสร้างรายได้กว่า 71,605 ล้านบาท
การขยายเส้นทางบินสู่ประเทศไทยช่วงปลายปี 2569
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังคงผลักดันตลาดสหราชอาณาจักรผ่านการขยายเส้นทางบินสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้ต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบิน Virgin Atlantic เส้นทางลอนดอน-ภูเก็ต เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา และเตรียมเปิดเส้นทางใหม่ของ Norse Atlantic เส้นทางลอนดอน-ภูเก็ต และแมนเชสเตอร์-กรุงเทพฯ ในเดือนธันวาคม 2569 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวคุณภาพจากยุโรป
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