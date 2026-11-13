ทช. คืบหน้าโครงการ ปท.5021 กว่า 62% คาดเปิดใช้ ปี 2570
กรมทางหลวงชนบท เผยความคืบหน้าถนนสาย ปท.5021 ปทุมธานี ข้ามเขต 3 จังหวัด ก่อสร้างคืบหน้า 62% พร้อมขยาย 13 สะพาน มั่นใจแล้วเสร็จ เปิดใช้งานเต็มรูปแบบในปี 2570
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดี กรมทางหลวงชนบท ได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าล่าสุดของโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบท สาย ปท.5021 ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบคมนาคมขนส่งในเขต จังหวัดปทุมธานี และพื้นที่เชื่อมต่อใกล้เคียง โดยจากการติดตามงานอย่างใกล้ชิดพบว่า ขณะนี้ภาพรวมการก่อสร้างมีความคืบหน้าเกินเป้าหมายไปแล้ว
ข้อมูลล่าสุดยืนยันว่า งานก่อสร้างมีความคืบหน้ารวมอยู่ที่ร้อยละ 62 ซึ่งถือว่าเร็วกว่าแผนงานที่กำหนดไว้เดิมอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้โครงการนี้กลายเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่กำลังจะแล้วเสร็จภายในช่วงต้นปีหน้าเพื่อรองรับปริมาณการเดินทางที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ภาคกลางAlso readธปท. ส่งสัญญาณ 'เงินเฟ้อ' ปี 70 จ่อติดลบ เตือนราคาพลังงานฉุดเศรษฐกิจไทย
รายละเอียดพื้นที่และขอบเขตโครงการก่อสร้าง
ถนนทางหลวงชนบทสาย ปท.5021 มีระยะทางตลอดสายทางรวมทั้งหมด 32.655 กิโลเมตร โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ที่ กิโลเมตรที่ 0+000 บริเวณสะพานเทพกุญชร 8 และสิ้นสุดโครงการที่ กิโลเมตรที่ 32+655 บริเวณประตูระบายน้ำปากคลองแยก 1 ขวา เส้นทางนี้ทำหน้าที่เป็นแกนเชื่อมสำคัญระหว่างอำเภอคลองหลวงกับอำเภอหนองเสือในจังหวัดปทุมธานี
นอกจากนี้ เส้นทางดังกล่าวยังเป็นแนวทางการขนานไปกับรอยต่อของสามจังหวัดหลัก ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจที่มีการเติบโตสูง โดยตัดผ่านจุดเชื่อมต่อทางหลวงสายหลัก ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 9 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 352 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3262
สำหรับการแบ่งช่วงการก่อสร้างนั้นมีรายละเอียดชัดเจน โดยช่วง กิโลเมตรที่ 0+000 ถึง กิโลเมตรที่ 24+600 ดำเนินการขยายผิวทางเป็นแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างช่องละ 7 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร พร้อมไหล่ทางด้านซ้ายและด้านขวา ส่วนช่วง กิโลเมตรที่ 24+600 ถึง กิโลเมตรที่ 32+655 ก็ใช้มาตรฐานเดียวกันในการขยายถนนให้มีความกว้างและประสิทธิภาพการรับน้ำหนักที่เหมาะสมกับการจราจรเชิงพาณิชย์
สถานะงานปัจจุบันและโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานในส่วนสำคัญหลายด้าน ได้แก่ งานทรายถมคันทาง งานรองพื้นทางด้วยวัสดุมวลรวม งานผิวทางหินคลุกซีเมนต์ และงานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดใช้งานในอนาคต โดยนอกจากการขยายผิวถนนแล้ว ยังมีการขยายสะพานจำนวน 13 แห่ง ทั่วทั้งสายทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและรองรับการสัญจร
เพื่อให้การอำนวยความสะดวกสูงสุด กรมทางหลวงชนบทยังได้ติดตั้งระบบเครื่องสัญญาณจราจร ไฟฟ้าส่องสว่าง และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ กระจายตัวตลอดทั้ง 32.655 กิโลเมตร เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นเส้นทางและใช้งานถนนได้อย่างปลอดภัยตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน
มุมมองผู้เกี่ยวข้องและผลกระทบทางเศรษฐกิจ
การดำเนินการก่อสร้างนี้เป็นไปตามนโยบายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่มุ่งเน้นส่งเสริมเศรษฐกิจภาคการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภาคกลาง โดยเฉพาะการรองรับการขยายตัวของเมืองและการเชื่อมโยงการเดินทางให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เส้นทางการจราจรสาย ปท.5021 ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับปริมาณรถบรรทุกลำเลียงสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งจะช่วยกระจายความแออัดและช่วยลดเวลาในการขนส่งสินค้าจากพื้นที่ภาคกลางสู่ภูมิภาคอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในส่วนของมุมมองต่อประชาชนและผู้ใช้เส้นทางทั่วไป ถนนสายนี้ยังทำหน้าที่เป็นทางลัดหรือทางเลี่ยงสำหรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสำคัญ ช่วยแบ่งเบาภาระการจราจรบนถนนสายหลักได้เป็นอย่างดี ทำให้เกิดความสะดวกสบายและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรติดขัด
ความปลอดภัยและแผนการเปิดใช้งาน
โครงการนี้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวมทั้งหมด 788.883 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายหลักในการส่งมอบเส้นทางให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างเต็มที่ภายในปี พ.ศ. 2570 ซึ่งกรมทางหลวงชนบทได้วางมาตรการความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างอย่างเข้มงวด
มีการติดตั้งป้ายเตือนและสัญญาณไฟกระพริบให้ปรากฏเด่นชัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุกับผู้ใช้ทางและคนงานในไซต์งาน รวมถึงมีการดูแลพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบและตรวจสอบเครื่องยนต์กลไกของยานพาหนะในการทำงาน เพื่อลดมลพิษทางอากาศอย่างควันดำในพื้นที่โดยรอบ
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