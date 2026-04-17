ถ้ำพระยานคร: มรดกประวัติศาสตร์อันล้ำค่าและศูนย์รวมศรัทธาของราชวงศ์จักรี

สำรวจความงดงามและเรื่องราวประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของ ถ้ำพระยานคร สถานที่ท่องเที่ยว Unseen แห่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเปิดตำนาน 'พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์' และ 5 เคล็ดลับควรรู้ก่อนเดินทางไปเยือน
ถ้ำพระยานคร ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ ท่องเที่ยว อันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์รวมทาง ประวัติศาสตร์ อันทรงคุณค่าที่สะท้อนให้เห็นถึงพระราชดำริอันลึกซึ้งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ 5 ) พระองค์ทรงมีพระราชอัธยาศัยโปรดปรานถ้ำแห่งนี้เป็นพิเศษถึงขั้นเสด็จประพาสถึง 4 ครั้ง ซึ่งการเสด็จประพาสแต่ละครั้งล้วนมีความสำคัญทาง ประวัติศาสตร์ และส่งผลต่อการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมอันงดงามนามว่า ' พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ ' พลับพลาทองคำที่ตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นท่ามกลางลำแสงธรรมชาติที่สาดส่องลงมาอย่างน่าอัศจรรย์ ปัจจุบัน ถ้ำพระยานคร ได้เปิดโอกาสให้นัก ท่องเที่ยว ได้สัมผัสความงามและเรื่องราวทาง ประวัติศาสตร์ นี้ พร้อมทั้งแนะนำเคล็ดลับ 5 ข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปเยือนในปี 2569 เพื่อให้การเดินทางเต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ที่ดีที่สุด โดยเฉพาะการตรวจสอบช่วงเวลาที่แสงส่องสว่างภายในถ้ำจะสวยงามที่สุด
จุดกำเนิดของชื่อ 'ถ้ำพระยานคร' มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า ชื่อนี้มีที่มาจาก 'เจ้าพระยานคร' ผู้ปกครองเมืองนครศรีธรรมราชในสมัยโบราณ ท่านได้ค้นพบถ้ำแห่งนี้โดยบังเอิญเมื่อครั้งนำเรือหลบพายุเข้ามาจอดพักหลบภัย ณ บริเวณหาดแหลมศาลาในช่วงยุคสมัยอยุธยา ด้วยลักษณะทางกายภาพของถ้ำที่เป็นปล่องขนาดใหญ่ เปิดโล่งถึงท้องฟ้า ทำให้แสงสว่างสามารถส่องลงมาถึงภายในถ้ำได้อย่างทั่วถึง ประกอบกับบรรยากาศที่สงบเงียบ เยือกเย็น และน่าเลื่อมใส สถานที่แห่งนี้จึงเริ่มเป็นที่รู้จักและเป็นที่กล่าวขวัญนับแต่นั้นมา
ความสำคัญของถ้ำพระยานครยิ่งทวีความโดดเด่นและศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) พระองค์ทรงมีความผูกพันและทรงระลึกถึงถ้ำแห่งนี้อย่างลึกซึ้ง ปรากฏหลักฐานการเสด็จประพาสถึง 4 ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งมีความหมายและเหตุผลที่แตกต่างกันไป
ครั้งที่ 1: พ.ศ. 2406 (การเสด็จฯ เยือนครั้งแรกในวัยเยาว์) ในช่วงที่พระองค์ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ ได้ทรงตามเสด็จพระบรมชนกนาถ (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4) ในการประพาสหัวเมืองชายทะเลฝั่งตะวันตก การเสด็จฯ ครั้งนี้ถือเป็นการทอดพระเนตรความมหัศจรรย์ของถ้ำพระยานครเป็นครั้งแรกในขณะที่ทรงพระเยาว์ ประสบการณ์ในความสงบเงียบและความงดงามตามธรรมชาติของถ้ำได้สร้างความประทับใจอย่างลึกซึ้ง และเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พระองค์ทรงจดจำสถานที่แห่งนี้ไว้ในพระราชหฤทัย และทรงมีพระราชประสงค์จะกลับมาเยือนอีกหลายครั้งเมื่อทรงขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ในเวลาต่อมา
ครั้งที่ 2: พ.ศ. 2429 (การเสด็จฯ เพื่อจารึกพระปรมาภิไธยย่อ) ในการเสด็จประพาสครั้งนี้ เพื่อเป็นการระลึกถึงและแสดงความผูกพันต่อสถานที่อันทรงคุณค่า พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จารึกพระปรมาภิไธยย่อ 'จปร.' ไว้ที่ผนังด้านเหนือของถ้ำพระยานคร เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความทรงจำ พระองค์ได้ทรงใช้เวลาในการสำรวจความงามทางธรรมชาติของถ้ำอย่างละเอียด รวมถึงศึกษาลักษณะทางกายภาพของถ้ำอย่างถี่ถ้วน และได้ทรงมีพระราชวินิจฉัยถึงความเหมาะสมของพื้นที่สำหรับการจัดสร้างสิ่งก่อสร้างอันเป็นที่ระลึก การจารึกพระปรมาภิไธยย่อในครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความสำคัญและความผูกพันที่พระองค์มีต่อถ้ำพระยานครอย่างเป็นทางการ
ครั้งที่ 3: พ.ศ. 2432 (การเสด็จประพาสต้นเพื่อเตรียมการก่อสร้าง) พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังถ้ำพระยานครอีกครั้งเพื่อทอดพระเนตรสถานที่และวางแผนการก่อสร้าง 'พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์' ซึ่งเป็นพลับพลาแบบจตุรมุขที่ทรงออกแบบด้วยพระองค์เอง พระองค์ทรงคำนึงถึงตำแหน่งที่แสงตะวันจะสามารถส่องลงมาจากปล่องถ้ำได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้องค์พระที่นั่งมีความงดงามที่สุดเมื่อได้รับแสงสว่างจากธรรมชาติในยามสาย การเสด็จประพาสครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงพระวิริยอุตสาหะและความใส่พระราชหฤทัยในรายละเอียดของการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมอันล้ำค่ากลางธรรมชาติภูเขา
ครั้งที่ 4: พ.ศ. 2433 (พิธียกช่อฟ้าและฉลองพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์) เป็นช่วงเวลาสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเพื่อเป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าและเฉลิมฉลองการก่อสร้างพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์จนเสร็จสมบูรณ์ พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ และทรงประทับพักแรม ณ บริเวณถ้ำพระยานคร ท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธาและความปลื้มปีติ พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์องค์นี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีและเป็นมรดกทางศิลปกรรมไทยที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งยังคงสืบทอดความงดงามมาจนถึงปัจจุบัน
นอกจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้ว ยังมีพระมหากษัตริย์อีกหลายพระองค์ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินประพาสถ้ำพระยานครแห่งนี้ เช่น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) และพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ซึ่งยิ่งเป็นการตอกย้ำว่า ถ้ำพระยานครเป็นสถานที่ที่เปี่ยมไปด้วยบุญญาบารมีและประวัติศาสตร์อันยาวนานของราชวงศ์จักรี
'พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์' พลับพลาทองคำหนึ่งเดียวในถ้ำ ไฮไลต์สำคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้เมื่อมาเยือนถ้ำพระยานคร คือ 'พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์' ซึ่งเป็นพลับพลาแบบจตุรมุขอันงดงาม สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นที่กรุงเทพฯ ก่อนจะทำการส่งมาประกอบใหม่ภายในถ้ำ ความพิเศษของสถาปัตยกรรมนี้อยู่ที่การออกแบบที่ชาญฉลาด โดยคำนึงถึงการรับแสงสว่างจากปล่องถ้ำด้านบนอย่างพอดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่แสงอาทิตย์ส่องกระทบลงมา จะทำให้องค์พระที่นั่งดูสว่างไสวเปล่งประกายราวกับทองคำ และความงดงามนี้เองที่ทำให้พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ได้รับการยกย่องให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในปัจจุบัน
'5 เรื่องควรรู้ก่อนพิชิตถ้ำพระยานคร ปี 2569' 1. ตรวจสอบช่วงเวลา 'แสงส่องสว่าง' ที่สวยที่สุด: ช่วงเวลาที่แสงอาทิตย์ส่องลงมาจากปล่องถ้ำเป็นภาพที่งดงามที่สุด มักจะเป็นช่วงเวลาประมาณ 10:00 น. ถึง 14:00 น. ควรตรวจสอบสภาพอากาศล่วงหน้าเพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามที่สุด 2. การเดินทางไปยังถ้ำ: นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังถ้ำพระยานครได้หลายวิธี วิธีที่นิยมคือการเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จากนั้นเดินเท้าไปยังหาดแหลมศาลา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการขึ้นเรือหางยาวเพื่อเดินทางต่อไปยังปากถ้ำ หรือจะเลือกเดินเท้าขึ้นเขาไปยังถ้ำก็ได้ แต่ต้องเตรียมกำลังกายให้พร้อม 3. เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น: ควรเตรียมน้ำดื่ม หมวก แว่นกันแดด ครีมกันแดด และยาประจำตัวไปด้วย การเดินขึ้นเขาและภายในถ้ำอาจมีอากาศร้อนและมีความชื้นสูง 4. แต่งกายสุภาพและเหมาะสม: เนื่องจากเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นที่เคารพ ควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย การสวมรองเท้าที่เดินสบายเป็นสิ่งสำคัญ 5. การดูแลรักษาความสะอาด: ช่วยกันรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ ไม่ทิ้งขยะ และไม่ทำลายทรัพย์สินทางธรรมชาติและโบราณสถาน เพื่อให้นักท่องเที่ยวรุ่นต่อไปได้ชื่นชมความงามของถ้ำพระยานครเช่นกัน
ถ้ำพระยานคร ประจวบคีรีขันธ์ รัชกาลที่ 5 พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ สถานที่ท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์
เปิดเหตุผล คนทะลัก 'ถ้ำนาคา' แห่กราบไหว้ เศียรพญานาค เชื่อเสริมบารมี โชคลาภเปิดเหตุผล ทำไมคนถึงล้นทะลัก 'ถ้ำนาคา' พาเปิดตำนาน 'เศียรพญานาค' จุดไฮไลท์ที่คนนิยมขึ้นไปกราบไหว้ เชื่อช่วยเสริมบารมี และโชคลาภ ถ้ำนาคา อุทยานแห่งชาติภูลังกา บึงกาฬ คมชัดลึก คมชัดลึกออนไลน์
Read more »
ททท.ประกาศผลโหวต 25 แหล่งท่องเที่ยวใหม่ Unseen New Chapters 2566ททท. ประกาศผล 25 แหล่งท่องเที่ยว Unseen New Chapters 2566 ปักหมุดมุมใหม่ เปิดไทยในมุมต่าง พร้อมดึงกลยุทธ์ “Music Marketing” สร้างแรงบันดาลใจผ่านเสียงเพลง ร้อยเรียงแหล่งท่องเที่ยวเป็น “Unseen Music Vacation” กระุต้นท่องเที่ยว ททท ฐานเศรษฐกิจ
Read more »
เผย 25 แหล่งท่องเที่ยวใหม่ 25 Unseen New Chapters 2566 คนไทยต้องไปสักครั้งททท.ประกาศผล Finalist 25 Unseen New Chapters 2566 แหล่งท่องเที่ยวอันซีนสุด Amazing จากผลโหวตของนักท่องเที่ยวทั่วไทย พร้อมดึงกลยุทธ์ 'Music Marketing' สร้างแรงบันดาลใจผ่านเสียงเพลง ร้อยเรียงแหล่งท่องเที่ยวเป็น 'Unseen Music Vacation'
Read more »
อัปเดต 5 ที่เที่ยวใหม่สุดอันซีนของ 'ภาคใต้' ประเทศไทยไฮไลต์สถานที่ท่องเที่ยว Unseen ใหม่ของประเทศไทยในภาคใต้ จากแคมเปญ “Unseen New Chapters : ปักหมุดมุมใหม่ เปิดไทยมุมต่าง” โดย ททท.
Read more »
'ดอยพระฌาน' 1 ใน 25 อันซีนใหม่ของประเทศจังหวัดลำปางจัด เดิน วิ่ง ปั่น โปรโมทดอยพระฌาน 1 ใน 25 Unseen New Chapters ของประเทศ และ 1 ใน 5 Unseen New Chapters แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ 2023
Read more »
'กรมราชทัณฑ์' จัด “Unseen in Prisons” นำเยี่ยมชม Supermax ตามรอยเรือนจำท่องเที่ยว'กรมราชทัณฑ์' จัด “Unseen in Prisons” นำเยี่ยมชม Supermax ตามรอยเรือนจำท่องเที่ยว วันที่ 10 มีนาคม 2568 ที่เรือนจำกลางระยอง พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบหมายนายกูเฮง ยาวอหะซัน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังในเรือนจำท่องเที่ยว “Unseen in Prisons”...
Read more »