ถอดรหัสโจทย์ใหญ่ SME ยุค AI: ควบคุมต้นทุนและความปลอดภัย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

บทความวิเคราะห์ความท้าทายในการใช้ AI ของ SMEไทย ตั้งแต่ปัญหาเรื่องงบบานปลายและข้อมูลรั่วไหว ไปจนถึงแนวทางการแก้ไขผ่านความร่วมมือระหว่างเอไอเอสและไมโครซอฟท์ พร้อมตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในกลุ่มธุรกิจต่างๆ
การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( SME ) ไทย กำลังเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในเรื่องของ ต้นทุน และความปลอดภัยในการใช้งาน ปัจจุบัน SME ส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยการใช้ AI แบบฟรี แต่เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น ปัญหาด้านค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดก็เริ่มปรากฏชัด การใช้ AI ในระดับธุรกิจต้องเผชิญกับข้อจำกัดด้านโทเคนที่หมดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้งบประมาณบานปลาย และการควบคุม ต้นทุน ทำได้ยากเนื่องจากต้องพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศ นอกจากนี้ การใช้งาน AI ยังถูกจำกัดอยู่เฉพาะในระดับผู้บริหารเท่านั้น ทำให้พนักงานในองค์กรไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้การทำงานไม่ต่อเนื่องและขาดประสิทธิภาพ นายกสมาคมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไทย ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า แม้ AI จะช่วยให้องค์กรที่มีพนักงานเพียง 5 คนสามารถทำงานได้เทียบเท่ากับ 500 คน แต่ก็ต้องตระหนักถึงข้อควรระวังเหล่านี้ AI ไม่ใช่แค่ของเล่น หากแต่เป็นเพื่อนร่วมงานที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ และลูกน้องในองค์กรทุกคนควรได้ใช้ AI เพื่อให้การทำงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน กลุ่ม SME ในประเทศ ไทย สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลักตามลักษณะการใช้งาน AI กลุ่มแรกคือกลุ่มค้าปลีกและค้าส่ง ซึ่งมีสัดส่วนมากถึง 40% ของ SME ทั้งหมด กลุ่มนี้ใช้ AI สำหรับแชทบอท 24 ชั่วโมง ระบบจัดการสินค้าคงคลังอัจฉริยะ และการตลาดเฉพาะกลุ่มแบบเรียลไทม์ กลุ่มที่สองคือบริการและการท่องเที่ยว ใช้ AI ในการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเฉพาะบุคคล กลยุทธ์การตั้งราคาแบบยืดหยุ่น และเทคโนโลยีการแปลภาษา กลุ่มที่สามคือภาคการผลิต ใช้ AI ร่วมกับกล้องและระบบประมวลผลภาพเพื่อตรวจจับข้อบกพร่อง คัดแยกสินค้าอัตโนมัติ และระบบบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ที่วิเคราะห์ข้อมูลจากเซนเซอร์เพื่อคาดการณ์การเสียหายของเครื่องจักร กลุ่มที่สี่คือเกษตรอัจฉริยะ ใช้ AI ในการทำเกษตรแม่นยำด้วยโดรนและการพยากรณ์อากาศ ผลลัพธ์จากการใช้ AI ช่วยประหยัดเวลาได้มากกว่า 20 ชั่วโมงต่อเดือน เพิ่มผลผลิต 20% ในภาคการผลิต ปรับปรุงการบริการลูกค้าดีขึ้น 65% และเพิ่มดัชนีความเชื่อมั่นจาก 67.
1% เป็น 80.6% อย่างไรก็ตาม การสำรวจพบว่า SME ขนาดเล็กหรือไมโครซึ่งมีพนักงานน้อยกว่า 5 คน โดยเฉพาะในธุรกิจค้าปลีก อาหาร และฟรีแลนซ์ กลับใช้เครื่องมือ AI แบบฟรี ในขณะที่ SME ขนาดเล็กที่มีพนักงาน 6-50 คน เช่น คลินิกหรือโรงงานขนาดเล็ก มักใช้ AI แบบกึ่งอัตโนมัติและระบบ CRM มีเพียง SME ขนาดกลางที่มีพนักงาน 51-200 คนในภาคการผลิตและซอฟต์แวร์เท่านั้นที่ใช้ AI ขั้นสูง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว สภาอุตสาหกรรม SME ได้ร่วมมือกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส ในการเปิดตัวโครงการ "AI Ready for SME" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง AIS Business และไมโครซอฟท์ โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ SME สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก AI ได้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านโซลูชันที่ปลอดภัย ใช้งานสะดวก และมีการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง จุดแข็งของเอไอเอสคือการมีเน็ตเวิร์กและคลาวด์ที่เก็บข้อมูลและประมวลผลในประเทศ ทำให้ข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจไม่ต้องถูกส่งออกไปต่างประเทศ แพ็กเกจของเอไอเอสออกแบบมาเพื่อ SME โดยเฉพาะ ช่วยให้เจ้าของธุรกิจที่ไม่มีความรู้ด้านไอทีสามารถเริ่มต้นใช้ AI ได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งมีกิจกรรม Workshop และ Enablement Program เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนการประยุกต์ใช้ AI อย่างเป็นรูปธรรม ทางด้านกรรมการผู้จัดการใหญ่ของไมโครซอฟท์ ประเทศไทย กล่าวว่า ในอดีต SME ต้องเผชิญข้อจำกัดในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลทั้งด้านทักษะ บุคลากร และงบประมาณ แต่ในยุค AI ข้อจำกัดเหล่านี้ลดลงอย่างมาก Microsoft 365 Copilot มี AI หลายตัวให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับธุรกิจ แม้ว่า AI จะมีการอัปเดตฟังก์ชันการทำงานอย่างต่อเนื่อง SME ก็ไม่ต้องกังวลเพราะสามารถเลือกใช้งานได้อย่างอิสระ ความได้เปรียบทางธุรกิจในยุค AI ไม่ได้วัดจากขนาดองค์กร แต่ขึ้นอยู่กับความเร็วในการปรับตัวและการนำเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดผลจริง สำหรับ SME ไทย AI คือโอกาสในการยกระดับผลิตภาพ สร้างนวัตกรรม และขยายโอกาสทางธุรกิจอย่างยั่งยื
AI SME ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน ต้นทุน ไทย
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