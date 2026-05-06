ถอดบทเรียนจากผู้พัฒนา BONK: เส้นแบ่งระหว่าง Memecoin ขยะกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ยั่งยืนในยุค TradFi

Nom ผู้พัฒนาหลักของ BONK เผยวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยน Memecoin ให้เป็นสินทรัพย์ที่น่าเชื่อถือผ่านโครงสร้างทางกฎหมายและการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq เพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาว
ในการประชุมครั้งสำคัญอย่าง Consensus Miami ที่เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ประเด็นที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงอย่างเผ็ดร้อนและน่าสนใจที่สุดเรื่องหนึ่งคืออนาคตของ Memecoin โดย Nom ซึ่งเป็นผู้ร่วมพัฒนาหลักของเหรียญ BONK ได้ขึ้นเวทีเสวนาเพื่อแบ่งปันมุมมองที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างโปรเจกต์ที่สร้างขึ้นเพื่อหลอกลวงกับโปรเจกต์ที่มีความตั้งใจจะสร้างมูลค่าในระยะยาว โดย Nom ได้เปรียบเทียบสถานการณ์การลงทุนใน Memecoin โปรเจกต์ใหม่ๆ ในปัจจุบันว่ามีความเสี่ยงสูงมาก และมีโอกาสประสบความสำเร็จหรือทำกำไรได้ในสัดส่วนที่น้อยอย่างน่าตกใจ ซึ่งเขาเปรียบเปรยว่ามันมีความยากพอๆ กับการแทงพนันกีฬาแบบสเต็ป 7 คู่ที่ต้องทายให้ถูกทั้งหมดทุกคู่ถึงจะได้เงินรางวัล ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการกระโดดเข้าไปในกระแสเหรียญเกิดใหม่โดยไม่มีการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนนั้นไม่ต่างอะไรกับการเสี่ยงโชคที่โอกาสชนะต่ำมาก สิ่งที่ Nom ให้ความสำคัญและมองว่าเป็นจุดตัดสำคัญที่แยกแยะระหว่างเหรียญที่จะอยู่รอดกับเหรียญที่จะพังทลาย คือความมุ่งมั่นของทีมพัฒนาในการผลักดันโปรเจกต์ให้เข้าสู่ระบบระเบียบทางกฎหมายที่ถูกต้องและชัดเจน เขากล่าวว่าทีมสร้าง Memecoin ส่วนใหญ่มักจะขาดความอดทนและขาดศักยภาพในการนำพาโปรเจกต์ผ่านกระบวนการทางกฎหมายที่ซับซ้อน ซึ่งตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดคือ การนำเหรียญเข้าจดทะเบียนในกระดานเทรดระดับโลก การยื่นขอจัดตั้งกองทุน ETF และการวางโครงสร้างองค์กรให้เป็นบริษัทมหาชน สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของเอกสาร แต่เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความตั้งใจในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในระดับสถาบัน นอกจากนี้ เขายังได้วิพากษ์วิจารณ์ระบบนิเวศของ คริปโตเคอร์เรนซี ในปัจจุบันที่เก่งกาจในการสร้างกระแสฉาบฉวย เช่น การใช้ระบบสะสมแต้มหรือการทำฟาร์ม Airdrop เพื่อดึงดูดผู้ใช้งานจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งกลุ่มคนที่เข้ามามักจะเป็นกลุ่มทุนที่หวังผลกำไรระยะสั้นหรือที่เรียกว่าทุนรับจ้าง เมื่อผลประโยชน์หมดลง กิจกรรมบนเครือข่ายเหล่านั้นก็จะพังทลายลงอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม สำหรับกรณีของ BONK นั้นถือเป็นตัวอย่างของการก้าวข้ามขีดจำกัดของ Memecoin ทั่วไป โดยปัจจุบันได้มีการจัดตั้ง Bonk Holdings ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ของสหรัฐอเมริกา โดยเป็นการรีแบรนด์มาจากบริษัทเครื่องดื่มที่ชื่อว่า Safety Shot เมื่อเดือนตุลาคม 2025 ที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญ เพราะ Bonk Holdings ได้เข้าถือครองอุปทานหมุนเวียนของเหรียญ BONK อยู่ประมาณร้อยละ 2.
7 และมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการสะสมเหรียญให้มีมูลค่ารวมแตะระดับ 115 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในสิ้นปี 2026 ซึ่งการมีบริษัทมหาชนเข้ามาเป็นผู้ถือครองและสนับสนุน จะช่วยยกระดับความน่าเชื่อถือของเหรียญให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้ในสายตาของนักลงทุนสถาบันและโลกการเงินแบบดั้งเดิม ยิ่งไปกว่านั้น ระบบนิเวศของ BONK ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น LetsBonk.fun แพลตฟอร์มปล่อยเหรียญบนเครือข่าย Solana ที่สามารถทำวอลุ่มการซื้อขายรายเดือนแซงหน้าคู่แข่งรายใหญ่อย่าง Pump.fun ได้ในช่วงต้นปี รวมถึง BonkBot บน Telegram ที่มีฐานผู้ใช้งานจริงมากกว่าหนึ่งล้านกระเป๋า ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงการมี Use Case ที่ใช้งานได้จริง เมื่อมองไปถึงอนาคตและทิศทางที่นักลงทุนควรจับตามอง Nom ได้ให้คำแนะนำที่น่าสนใจว่า ชุมชนคริปโตกลุ่มต่อไปที่จะเกิดการระเบิดตัวอย่างรุนแรงมักจะมาจากสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองข้ามในปัจจุบัน โดยเขาได้ชี้เป้าไปที่เครือข่าย TON และโปรเจกต์ต่างๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์ม Telegram เนื่องจากมีฐานผู้ใช้งานมหาศาลและมีความสามารถในการเข้าถึงผู้คนได้ง่าย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้าง Community ที่แข็งแกร่งเหมือนกับที่ Shiba Inu เคยทำสำเร็จมาแล้วในอดีต บทสรุปสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในกลุ่ม Memecoin คือการเปลี่ยนมุมมองจากการไล่ตามราคาเพียงอย่างเดียว ไปสู่การค้นหาโปรเจกต์ที่มี Use Case ชัดเจน มีโครงสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง และที่สำคัญที่สุดคือมีความพยายามที่จะเชื่อมต่อกับโลกการเงินดั้งเดิมหรือ TradFi เพราะการนำตัวเองเข้าสู่กรอบของกฎหมายและการยอมรับจากสถาบันการเงินจะเป็นเกราะป้องกันความเสี่ยงที่ดีที่สุด และช่วยให้สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นเติบโตได้อย่างยั่งยืน แทนที่จะเป็นเพียงแค่เครื่องมือในการปั่นราคาเพื่อทิ้งให้นักลงทุนรายย่อยต้องแบกรับความเสียหายเพียงลำพั
