ถอดรหัสปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้: จากอุดมการณ์สู่ผลประโยชน์ทางการเมือง
วิเคราะห์เชิงลึกว่าความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ไม่ใช่แค่เรื่องแบ่งแยกดินแดน แต่เป็นกลไกสร้างรายได้ให้ข้าราชการและนักการเมือง ผ่านงบขวัญกำลังใจและธุรกิจสีเทา
ความขัดแย้งในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยมีพัฒนาการที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างมีนัยสำคัญ โดยในอดีตปัญหาเริ่มจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อแยกดินแดนจัดตั้งรัฐปัตตานี แต่เมื่อเข้าสู่ยุคของนาย ทักษิณ ชินวัตร ที่มีดำรัสกล่าวถ้อยคำ "โจรกระจอก" ในปี พ.ศ. 2544 ได้จุดประกายให้คนรุ่นใหม่ชาวมุสลิมตอบโต้ด้วยกระบวนการก่อการร้ายที่เปลี่ยนรูปแบบการต่อสู้จากอุดมการณ์ล้วนๆ มาเป็นการสร้างความกลัวและความสะใจให้แก่ขบวนการมากขึ้น
ระบบข้าราชการและทหารได้ประโยชน์จากความรุนแรง
ผู้เขียนมีประสบการณ์ตรงจากการสังเกตการณ์ระบบราชการในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย โดยพบว่าจังหวัดชายแดนใต้ได้กลายมาเป็น "แผ่นดินทอง" สำหรับข้าราชการและทหาร ตำรวจ เนื่องจากได้รับสิทธิพิเศษในการเลื่อนขั้นและขึ้นเงินเดือนเป็นพิเศษทุกปี ซึ่งทำให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวเติบโตสู่ตำแหน่งระดับสูง เช่น อธิบดี หรือปลัดกระทรวง ได้รวดเร็วกว่าเพื่อนร่วมงานในพื้นที่อื่นอย่างเห็นได้ชัดAlso read“สรรเพชญ” ลุยคลอง ร.1 หาดใหญ่ ตรวจความพร้อมประตูระบายน้ำรับมือฝนตกหนัก-น้ำหลาก
นอกจากสิทธิประโยชน์ทางราชการแล้วยังมีปรากฏการณ์ของกิจกรรมพิเศษและธุรกิจสีเทาที่เติบโตขึ้นอย่างมากมายในยุคหลัง ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการมีอยู่ของขบวนการแบ่งแยกดินแดนภาคใต้โดยมีข้อสงสัยว่าฝ่ายความมั่นคงบางส่วนอาจไม่ต้องการให้สถานการณ์นี้หมดไป เพื่อรักษาผลประโยชน์และอำนาจไว้ พร้อมทั้งสร้างภาพให้คนนอกพื้นที่เชื่อว่าความรุนแรงจะไม่มีวันจบสิ้น และในบางกรณีมีการสร้างสถานการณ์ให้รุนแรงขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
งบขวัญกำลังใจและปรากฏการณ์งบตกค้างในสภา
ผู้เขียนในฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในช่วง พ.ศ. 2549 - 2551 และดำรงตำแหน่งกรรมาธิการงบประมาณ เคยเผชิญกับกรณีผิดปกติในการพิจารณางบประมาณจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่ออดีต ส.ส. จากพรรคการเมืองใหญ่เสนอขอเพิ่มงบประมาณอีก 700 ล้านบาท ซึ่งได้รับการเห็นชอบและยกมือสนับสนุนอย่างรวดเร็วจากกรรมาธิการโดยไม่มีคำถามมากนัก
เมื่อสอบถามวิปกรรมาธิการซึ่งเป็นบุคคลในวงการทหารได้รับคำอธิบายว่าเงินส่วนนี้ต้องยอมให้ผ่านเพราะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เสนอเพิ่มกันทุกปีเพื่อใช้เป็น "ขวัญและกำลังใจ" ให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งต่อมาผู้เขียนได้พูดคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นสมาชิกสภาและเคยเป็นกรรมาธิการสร้างสมานฉันท์ภาคใต้ ชุดที่มีนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน ซึ่งท่านอธิบายว่าวลี "ขวัญและกำลังใจ" ในทางปฏิบัติหมายถึงการเอาไปแบ่งกันกินแบ่งกันใช้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทนรับความเสี่ยงชีวิตได้ โดยเปรียบเสมือนการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบทางอ้อม
วงจรธุรกิจสีเทาและอำนาจทางการเมืองท้องถิ่น
จากข้อมูลสื่อมวลชนในพื้นที่พบว่าการบริหารประเทศในยุคนายกรัฐมนตรีคนก่อนหน้าที่มีภาพลักษณ์เด่นชัด ได้เอื้อให้เกิดธุรกิจสีเทาขึ้นมากมายในเขตใกล้เคียงและภายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกลุ่มผู้มีอิทธิพล นักการเมือง และนักธุรกิจที่ใช้ความสัมพันธ์กับนักการเมืองเป็นเครื่องมือ ได้ใช้สถานการณ์ความรุนแรงเป็นเกราะกำบังไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปปราบปรามได้อย่างจริงจัง
กลุ่มเหล่านี้ยังมีการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงโดยเชื่อมโยงกับวันสำคัญหรือเทศกาลของชาวมุสลิม เพื่อสร้างความหวาดหวั่น และใช้อาวุธที่ทำขึ้นเองง่ายๆ ที่ได้มาจากส่วนราชการ ซึ่งสะท้อนถึงความรั่วไหลของอาวุธและทำให้สงสัยว่าทำไมอาวุธราชการจึงหายไปเป็นจำนวนมากโดยไม่มีการสืบสวนหาผู้กระทำความผิดอย่างละเอียดถี่ถ้วน
กลยุทธ์ทางการเมืองเพื่อรักษาฐานเสียงและอิทธิพล
นักการเมืองท้องถิ่นในภาคใต้ให้ข้อมูลว่าผลการเลือกตั้งในจังหวัดชายแดนใต้แสดงให้เห็นว่าผู้ชนะการเลือกตั้งมักเป็นชาวมุสลิมในพื้นที่มาโดยตลอด ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีรัฐศาสตร์ที่นักการเมืองต้องสร้างความนิยมอย่างต่อเนื่องและรักษาฐานอำนาจไม่ให้เปลี่ยนแปลง โดยตราบใดที่ปัญหาความรุนแรงยังดำรงอยู่ ยากอย่างยิ่งที่คนนอกพื้นที่ซึ่งอ้างว่าเข้าใจท้องถิ่นดีที่สุดจะสามารถเข้ามาแย่งตำแหน่งทางการเมืองได้
นอกจากนี้ยังมีการปลูกฝังความเชื่อที่ปิดกั้นคนนอกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าพ่อนักธุรกิจจากต่างถิ่นเข้ามาขยายอิทธิพลทางธุรกิจในพื้นที่เดิม ซึ่งผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นรวมถึงนักการเมืองเจ้าของพื้นที่จะใช้โอกาสนี้แสดงศักยภาพในการจัดการปัญหา เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเมืองของตนเองไว้
การ重新审视南部分离主义根源
จากข้อสังเกตทั้ง 5 ประการข้างต้น จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับต้นตอของปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้ใหม่ โดยเดิมทีความเชื่อนั้นมุ่งเน้นไปที่ประวัติศาสตร์ เชื้อชาติ หรือวัฒนธรรมในการแบ่งแยกดินแดน แต่ในปัจจุบันต้นตอปัญหาอาจเป็นเรื่องของระบบผลประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ซับซ้อนมากกว่า ซึ่งผู้เขียนมีความเชื่อมั่นในสมมติฐานนี้เนื่องจากมีประสบการณ์ตรงจากการสัมผัสกับกลไกเหล่านี้โดยตรง
ดังนั้น การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนจำเป็นต้องมองข้ามภาพของความขัดแย้งทางอุดมการณ์เพียงอย่างเดียว และต้องพิจารณาถึงโครงสร้างอำนาจเศรษฐกิจ การกระจายงบประมาณที่ไม่โปร่งใส และกลไกทางการเมืองที่เอื้อต่อการคงอยู่ของสถานการณ์ความรุนแรง ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของประเทศไทยในอนาคต
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