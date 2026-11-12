ถล่มอพาร์ตเมนต์บรุกลิน นิวยอร์ก เสียชีวิต 5 ศพ บาดเจ็บ 17 ราย
เหตุอาคาร 3 ชั้นถล่มในบรุกลิน นครนิวยอร์ก เมื่อ 11 พ.ย. ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 5 คน บาดเจ็บ 17 ราย ขณะที่ทีมกู้ภัยกว่า 250 นายเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตภายใต้ซากปรักหักพัง
อาคารพักอาศัยสามชั้นแห่งหนึ่งในเขต บรุกลิน นคร นิวยอร์ก ได้เกิดพังทลายลงอย่างกะทันหันและรุนแรง ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน ส่งผลให้มีรายงาน ผู้เสียชีวิต อย่างน้อย 5 คน และมีผู้บาดเจ็บรวม 17 ราย จากเหตุการณ์นี้ ทำให้เมืองใหญ่ของสหรัฐฯ ต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่ ดับเพลิง และกู้ภัยเข้าปฏิบัติการ ค้นหาผู้รอดชีวิต อย่างเร่งด่วนทันที
สถานการณ์การกู้ภัยและความเสียหาย
นายกเทศมนตรีแห่งนครนิวยอร์ก ได้สั่งการให้ทีมดับเพลิงและกู้ภัยจำนวนไม่น้อยกว่า 250 คน เข้าประจำการในพื้นที่เกิดเหตุทันที เพื่อทำการค้นหาผู้รอดชีวิตที่อาจติดอยู่ภายใต้ซากปรักหักพัง โดยสถานการณ์ความเสียหายนั้นรุนแรงมาก เนื่องจากอิฐและเศษซากของอาคารกองสลับซับซ้อนและสูงลิ่ว ทำให้อาการภายในตึกถูกฉีกออก เผยให้เห็นเสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ของทรัพย์สินภายในบ้านที่กระจายตัวอยู่ทั่วบริเวณAlso readColorOS 17 เสริม OPPO AI ให้ครอบคลุมการจัดระเบียบไฟล์แปลงภาพแปลภาษาและป้องกันการปลอมใบหน้า
รายงานจากสำนักข่าว CNN ของสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 12 พฤศจิกายน ระบุว่า ทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนครนิวยอร์ก ยังคงมุ่งมั่นพยายามขุดค้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนในกองอิฐและซากอาคารที่พังถล่มลงมาในช่วงบ่ายของวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน เพื่อหาคำตอบว่ายังมีผู้ติดค้างอยู่ใต้ซากปรักหักพังหรือไม่ ซึ่งการกู้ภัยเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากโครงสร้างอาคารพังทลายลงบนพื้นที่ก่อสร้างเปิดโล่งที่อยู่ติดกัน
รายละเอียดผู้บาดเจ็บและเหยื่อ
ตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการค้นพบศพเหยื่อรายที่ 3 เมื่อเวลาประมาณ 01.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของเช้าวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน ทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตในขณะนั้นอยู่ที่ 3 คน และมีผู้บาดเจ็บอีก 17 คน โดยในจำนวนผู้บาดเจ็บมีถึง 4 คนที่อยู่ในภาวะวิกฤติ จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน
ทางหน่วยงานเกี่ยวข้องระบุว่า มีเหยื่อที่เป็นเด็กรวมอยู่ในการสูญเสียครั้งนี้ด้วย แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ชัดเจนว่าเด็กคนดังกล่าวเสียชีวิตหรือไม่ อย่างไรก็ตาม สำนักข่าวเอพี (Associated Press) ได้อัปเดตข้อมูลล่าสุดว่า ตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 5 คนแล้ว ส่วนจำนวนผู้บาดเจ็บยังคงอยู่ที่ 17 คนเช่นเดิม ซึ่งยังคงอยู่ในการดูแลของบุคลากรทางการแพทย์
สาเหตุและประวัติอาคาร
การพังทลายของอาคารสูง 3 ชั้นหลังนี้เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุจากพื้นที่ก่อสร้างที่ใกล้เคียง โดยอาคารดังกล่าวสร้างมาตั้งแต่ปี 1930 และถูกใช้งานเป็นที่อยู่อาศัยและร้านค้าตั้งอยู่ที่เลขที่ 1321 ถนนแฟลตบุช อเวนิว (Flatbush Ave) ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นในขณะที่คนงานก่อสร้างกำลังขุดดินอยู่บริเวณใกล้เคียง
สำนักข่าว เอบีซี นิวส์ ของสหรัฐอเมริกา ระบุว่า เหตุการณ์ถล่มเกิดขึ้นเมื่อเวลา 16.00 น. ของวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน โดยคนงานก่อสร้างกำลังทำการขุดดินอยู่ใกล้ๆ อาคาร และทำให้โครงสร้างอาคารไม่สามารถรับน้ำหนักหรือแรงสั่นสะเทือนได้พังทลายลงมาอย่างรวดเร็ว โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบสาเหตุการถล่มอย่างละเอียดว่าเป็นเพราะโครงสร้างเก่าแก่หรือความผิดพลาดจากการก่อสร้าง
การตอบสนองของทีมกู้ภัย
ทีมดับเพลิงนครนิวยอร์กสามารถเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีหลังจากเกิดเหตุ และเริ่มปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตทันทีด้วยความร่วมมืออย่างเต็มที่จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม สาเหตุการถล่มยังคงอยู่ระหว่างกระบวนการสอบสวนทางวิศวกรรมและทางการ เพื่อให้แน่ใจว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นซ้ำในอนาคต
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