ถนนทรงวาด คว้าอันดับ 1 ถนนคูลสุดโลกปี 2026
ถนนทรงวาด คว้าอันดับ 1 ถนนที่คูลที่สุดในโลก ประจำปี 2026 จากนิตยสาร Time Out ส่วนช้างม่อยเชียงใหม่ได้อันดับที่ 15 แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนของไทย
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศข่าวดีว่า ถนนทรงวาด ใน กรุงเทพมหานคร ได้รับการจัดอันดับให้เป็นถนนที่คูลที่สุดในโลก ประจำปี 2026 โดยนิตยสาร Time Out สื่อระดับโลกด้านไลฟ์สไตล์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ซึ่งสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยอย่างมาก
การยอมรับจากนิตยสาร Time Out ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่าความมีเอกลักษณ์ของพื้นที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวหลักเท่านั้น แต่ยังรวมถึงย่านท้องถิ่นที่มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่โดดเด่น ซึ่งดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้อย่างมีนัยสำคัญAlso readTERRAHINT BRAND SERIES 2026 ธีมโลกหมุนด้วยความรัก มุ่งสู่อสังหาฯ เพื่อสุขภาวะ
ทำไมทรงวาดถึงถูกโหวตว่าเป็นถนนที่คูลที่สุด
รองโฆษกฯ อธิบายว่า ประเด็นสำคัญที่ทำให้ถนนทรงวาด คว้าอันดับหนึ่งมาจากความสามารถในการผสมผสานระหว่างอาคารเก่าแก่และร้านค้าดั้งเดิม เข้ากับคาเฟ่ ร้านอาหาร แกลเลอรี และธุรกิจสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว จนกลายเป็นย่านที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว
พื้นที่แห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในย่านสร้างสรรค์ (Creative District) ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งทุนทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสให้ชุมชน serta ผู้ประกอบการสามารถเติบโตไปพร้อมกับการยกระดับย่านเก่าสู่จุดหมายใหม่ของเมือง
ช้างม่อย เชียงใหม่ ติดอันดับ 15 โลกสะท้อนเสน่ห์ท้องถิ่น
นอกจากความโดดเด่นของถนนทรงวาดแล้ว ยังพบว่า ถนนช้างม่อย ในจังหวัดเชียงใหม่ ติดอันดับที่ 15 ของการจัดอันดับถนนที่คูลที่สุดในโลกในปีนี้ด้วย ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงเสน่ห์อันน่าประทับใจของเมืองเชียงใหม่ที่ไม่เหมือนใคร
โครงสร้างอาคารเดิมของถนนช้างม่อยยังคงยืนหยัดบอกเล่าเรื่องราวในอดีตและส่งต่อมาถึงปัจจุบันได้อย่างงดงาม โดยพื้นที่นี้มีการพัฒนาจากการเป็นชุมชนที่มีชีวิตชีวา สู่การเป็นชุมชนการค้าและศูนย์รวมกิจการของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันอย่างสมบูรณ์
การสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านย่านวัฒนธรรม
การจัดอันดับดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพของประเทศไทยในการรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยใหม่ ซึ่งนโยบายดังกล่าวส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรักษาเอกลักษณ์ท้องถิ่นไว้ ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์
ทั้งนี้ การที่ถนนทั้งสองสายได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ ในการพัฒนาจุดแข็งของตนเพื่อให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางใหม่ที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นให้ความสำคัญ
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