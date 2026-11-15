ต๊ะ-นารากร เปิดประสบการณ์โดนหลอกรักสองครั้งรอดตาย
ต๊ะ-นารากร ติยายน เปิดเผยการโดน Romance Scam ค้างคอกสองครั้ง เผยเทคนิคสแกมเมอเรอร์ใช้เงินเริ่มต้น 100 ดอลลาร์หลอกไว้วางใจ ก่อนขโมย 3 ล้านบาท
นารากร ติยายน หรือ ต๊ะ ดาราสื่อสารมวลชนที่มีประสบการณ์กว่า 35 ปี เผชิญหน้ากับขบวนการหลอกลวงออนไลน์ประเภท Romance Scam ถึงสองครั้ง โดยผู้บุกรุกใช้เทคนิคสร้างความผูกพันทางอารมณ์เพื่อหลอกลวง แต่เธอมีสติและตัดการติดต่อได้ทันท่วงที
กลลวงสร้างความผูกพันด้วยคำหวาน
สแกมเมอเรอร์เริ่มทักทายผ่านข้อความ โดยใช้ภาพโปรไฟล์ชายชาวเอเชียหน้าตาดี อ้างตัวเป็นคนจีนที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์ แทนที่จะบล็อกข้อความ นารากร ติยายน ตอบกลับว่ารู้ทันทีว่าเป็นมิจฉาชีพ แต่ผู้ร้ายกลับโต้แย้งและเริ่มบทสนทนาอย่างนุ่มนวลAlso readสาวเกาหลีใต้ช้ำรัก ! สูญเงินกว่า 70 ล้านวอน หลัง ‘Elon Musk’ แอดมาขอเป็นเพื่อนบน IG
กลุ่มผู้ต้องหาเก่งกาจในการจับนิสัยใจคอ ยอมเสียเวลาทักทายทุกเช้า ถามไถ่เรื่องงานและการกินอยู่ จนมีการย้ายไปคุยในแอปพลิเคชันไลน์และเรียกเธอว่า Honey เพื่อสร้างความคุ้นเคย
แผนลงทุนปลอมที่ให้กำไรจริง 20,000 บาท
เมื่อความไว้วางใจเกิดขึ้น สแกมเมอเรอร์ชวนลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล อ้างว่าผู้เชี่ยวชาญที่มีกำไรหลายล้านดอลลาร์ โดยส่งลิงก์ให้ทดลองลงทุนโดยไม่ต้องใช้เงินตัวเอง ผลปรากฏว่ากำไรขึ้นสองเท่าและถอนเงินต้นพร้อมกำไรเข้าบัญชีจริง
นารากร ติยายน จึงลองลงทุนด้วยเงินจำนวน 100 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,000 บาท เป็นจำนวนสามครั้งและได้เงินคืนพร้อมกำไรจริงอีกประมาณ 20,000 บาท เพื่อสร้างภาพว่าเป็นระบบที่น่าเชื่อถือ
ความกดดันทางอารมณ์ก่อนสรุปยอด 3 ล้านบาท
เมื่อความไว้วางใจเต็มเปี่ยม ผู้ต้องหาเสนอโอกาสลงทุนครั้งใหญ่ที่ผลตอบแทนสูงสุด โดยต้องลงเงิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3 ล้านบาท นารากร ติยายน ตัดสินใจปฏิเสธอย่างเด็ดขาด ไม่ยอมเสียเงินก้อนใหญ่ไปกับคนที่ไม่เคยพบหน้า
เมื่อกลยุทธ์การเงินล้มเหลว สแกมเมอเรอร์เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นฝ่ายข่มขู่และตำหนิ ด้วยประโยคที่ว่า เราไม่รักกันจริงหรือ หรือจะสร้างอนาคตร่วมกันไม่ได้ ถ้าไม่ยอมลงทุน ซึ่งทำให้เห็นเจตนาที่แท้จริงของการหลอกลวง
การทวงเงิน 20,000 บาทที่เพิ่งได้รับ
หลังจากปิดการติดต่อ กลุ่มผู้ต้องหาได้ใช้บัญชี Facebook หลายบัญชีส่งข้อความมาทวงเงิน 20,000 บาท ที่นารากร ติยายน ได้กำไรกลับไปก่อนหน้านี้ โดยขู่จะนำแชทไลน์มาแฉและเอาผิดทางกฎหมาย
เมื่อข่มขู่ไม่สำเร็จ ผู้ร้ายเปลี่ยนมาอ้อนวอน บอกว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินของบริษัทและถูกหัวหน้าข่มขู่จนชีวิตเป็นอันตราย นารากร ติยายน ไม่เชื่อและบล็อกช่องทางทั้งหมด พร้อมเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย
บทเรียนจากความหวังรวยเร็ว
ประสบการณ์ครั้งนี้สอนให้ต๊ะ นารากร ติยายน เห็นว่าการรอดพ้นจากการหลอกลวงไม่ใช่เพราะความฉลาดเหนือกว่า แต่เป็นการไม่ยอมให้ความหวังรวยเร็วเข้ามาบดบังสติปัญญา
เธอสรุปว่าหากไม่ยอมเสียเงินจำนวนเล็กน้อยเพื่อเสี่ยงโชคในครั้งแรก ขบวนการมิจฉาชีพก็คงไม่สามารถขยายผลสู่เงินมูลค่ามหาศาลได้ ซึ่งถือเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับประชาชนทุกคน
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