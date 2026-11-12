ต่าย เพ็ญพักตร์ เปิดใจเรื่องรับบทบุคคลประวัติศาสตร์ ขออนุญาตก่อนเสมอ
ต่าย เพ็ญพักตร์ อัปเดตสถานการณ์งานจิตอาสา และเผยเคล็ดลับการรับบทบุคคลในประวัติศาสตร์ ต้องขออนุญาตและศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนแสดง
ต่าย เพ็ญพักตร์ ศิลปินนักแสดงมากความสามารถ ได้ออกมาชี้แจงประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการรับบทบาทเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ผ่านสื่อต่างๆ โดยยืนยันว่าจะดำเนินการขออนุญาตจากผู้เกี่ยวข้องทุกครั้งก่อนจะรับงาน แสดงถึงความเคารพต่อเกียรติยศและประวัติของบุคคลเหล่านั้นอย่างสูงสุด
ขั้นตอนการรับบทบุคคลประวัติศาสตร์
สำหรับการรับบทเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ ต่าย เพ็ญพักตร์ กล่าวว่ากระบวนการแรกคือการขออนุญาตจากตระกูลหรือตัวแทนของผู้นั้นๆ เป็นเรื่องปกติที่ต้องทำก่อนเสมอ โดยจะบอกกล่าวท่านว่าตนเองต้องการรับบทนี้และต้องการมาเล่นเป็นท่าน เพื่อแสดงมารยาทอันดีงามAlso readvivo ทดสอบกล้อง X500 Pro Max กับคอนเสิร์ต NCT 127 ชูฟีเจอร์ Auto Framing และ LOFIC รองรับเลนส์เสริม ZEISS
นอกจากการขออนุญาตแล้ว การเตรียมตัวเพื่อรับบทยังต้องอาศัยความพยายามอย่างมากในการศึกษาข้อมูลhistorical data ว่าบุคคลนั้นดำรงชีวิตอย่างไร มีพฤติกรรมและบุคลิกอย่างไร เพื่อให้การแสดงมีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด
ความท้าทายด้านการพูดและภาษา
ประเด็นเรื่องสำเนียงและการพูดภาษาไทยให้เป็นแบบโบราณหรือแบบเฉพาะเจาะจงนั้น เป็นความท้าทายสำคัญของนักแสดงต่าย เพ็ญพักตร์ ยอมรับว่ายังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนจากทางผู้กำกับว่าจะต้องการให้พูดด้วยท่วงทำนองใด ลึกซึ้งเพียงใด หรือต้องใช้คำโบราณแค่ไหน
สิ่งที่ทำให้การรับบทเหล่านี้ยากยิ่งขึ้น คือการต้องเอ่ยชื่อและยศถาบรรดาศักดิ์ของตัวละครในเชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งมักจะเป็นคำยาวๆ และมีความซับซ้อน ทำให้ยากต่อการพูดให้ลื่นไหลและธรรมชาติ ผู้กำกับจึงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางในการพูดให้เหมาะสมกับบริบทของเรื่อง
อัปเดตสถานการณ์งานจิตอาสา
ในส่วนOfWorksจิตอาสาด้านสุขภาพ ต่าย เพ็ญพักตร์ ได้แถลงข่าวว่าต้องการขอถอนตัวจากงานนี้แล้ว โดยได้ฝากให้สองพี่น้องฝันดีและฝันเด่น เข้าไปดำเนินกิจกรรมแทน เพื่อให้นำอุปกรณ์หรือของที่ต้องการไปบริจาคให้กับองค์กรต่างๆ ตามวัตถุประสงค์เดิม
เหตุผลที่ต้องเปลี่ยนมือเนื่องจากประสบการณ์ที่ผ่านมา พบว่ามีการเข้าใจผิดเกี่ยวกับองค์กรต่างๆ ที่ร่วมมือกันทำกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งอาจส่งผลให้เป้าหมายของการบริจาคไม่ชัดเจน หรือเกิดการคลาดเคลื่อนในการส่งมอบความช่วยเหลือ จึงขอหยุดบทบาทนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
เปิดตัวละครฟอร์มยักษ์ไทยพีบีเอส
สำหรับงานล่าสุด ต่าย เพ็ญพักตร์ ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ฟอร์มยักษ์ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เรื่อง ทองมาร นางผู้เอาชนะต่อชะตาชีวิต ณ ศาลพระพรหม โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและ充滿ความหวังต่อผลงานชิ้นใหม่
ละครเรื่องนี้ถือเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่ทางสถานีคาดหวังว่าจะสร้างความประทับใจให้กับผู้ชม และต่าย เพ็ญพักตร์ ก็พร้อมที่จะถ่ายทอดตัวละครออกมาอย่างดีที่สุด ภายใต้ความเคารพต่อต้นฉบับและประวัติศาสตร์ของบุคคลที่หยิบยกมานำเสนอบนหน้าจอ
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