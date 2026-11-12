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ต่าย เพ็ญพักตร์ เปิดใจเรื่องรับบทบุคคลประวัติศาสตร์ ขออนุญาตก่อนเสมอ

MGROnlineLive#39 in ประเทศไทย
ต่าย เพ็ญพักตร์ เปิดใจเรื่องรับบทบุคคลประวัติศาสตร์ ขออนุญาตก่อนเสมอ
ต่าย เพ็ญพักตร์ · งานจิตอาสา · ฟอร์มยักษ์
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ต่าย เพ็ญพักตร์ อัปเดตสถานการณ์งานจิตอาสา และเผยเคล็ดลับการรับบทบุคคลในประวัติศาสตร์ ต้องขออนุญาตและศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนแสดง

ต่าย เพ็ญพักตร์ ศิลปินนักแสดงมากความสามารถ ได้ออกมาชี้แจงประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการรับบทบาทเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ผ่านสื่อต่างๆ โดยยืนยันว่าจะดำเนินการขออนุญาตจากผู้เกี่ยวข้องทุกครั้งก่อนจะรับงาน แสดงถึงความเคารพต่อเกียรติยศและประวัติของบุคคลเหล่านั้นอย่างสูงสุด

ขั้นตอนการรับบทบุคคลประวัติศาสตร์

สำหรับการรับบทเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ ต่าย เพ็ญพักตร์ กล่าวว่ากระบวนการแรกคือการขออนุญาตจากตระกูลหรือตัวแทนของผู้นั้นๆ เป็นเรื่องปกติที่ต้องทำก่อนเสมอ โดยจะบอกกล่าวท่านว่าตนเองต้องการรับบทนี้และต้องการมาเล่นเป็นท่าน เพื่อแสดงมารยาทอันดีงาม

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นอกจากการขออนุญาตแล้ว การเตรียมตัวเพื่อรับบทยังต้องอาศัยความพยายามอย่างมากในการศึกษาข้อมูลhistorical data ว่าบุคคลนั้นดำรงชีวิตอย่างไร มีพฤติกรรมและบุคลิกอย่างไร เพื่อให้การแสดงมีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด

ความท้าทายด้านการพูดและภาษา

ประเด็นเรื่องสำเนียงและการพูดภาษาไทยให้เป็นแบบโบราณหรือแบบเฉพาะเจาะจงนั้น เป็นความท้าทายสำคัญของนักแสดงต่าย เพ็ญพักตร์ ยอมรับว่ายังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนจากทางผู้กำกับว่าจะต้องการให้พูดด้วยท่วงทำนองใด ลึกซึ้งเพียงใด หรือต้องใช้คำโบราณแค่ไหน

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สิ่งที่ทำให้การรับบทเหล่านี้ยากยิ่งขึ้น คือการต้องเอ่ยชื่อและยศถาบรรดาศักดิ์ของตัวละครในเชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งมักจะเป็นคำยาวๆ และมีความซับซ้อน ทำให้ยากต่อการพูดให้ลื่นไหลและธรรมชาติ ผู้กำกับจึงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางในการพูดให้เหมาะสมกับบริบทของเรื่อง

อัปเดตสถานการณ์งานจิตอาสา

ในส่วนOfWorksจิตอาสาด้านสุขภาพ ต่าย เพ็ญพักตร์ ได้แถลงข่าวว่าต้องการขอถอนตัวจากงานนี้แล้ว โดยได้ฝากให้สองพี่น้องฝันดีและฝันเด่น เข้าไปดำเนินกิจกรรมแทน เพื่อให้นำอุปกรณ์หรือของที่ต้องการไปบริจาคให้กับองค์กรต่างๆ ตามวัตถุประสงค์เดิม

เหตุผลที่ต้องเปลี่ยนมือเนื่องจากประสบการณ์ที่ผ่านมา พบว่ามีการเข้าใจผิดเกี่ยวกับองค์กรต่างๆ ที่ร่วมมือกันทำกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งอาจส่งผลให้เป้าหมายของการบริจาคไม่ชัดเจน หรือเกิดการคลาดเคลื่อนในการส่งมอบความช่วยเหลือ จึงขอหยุดบทบาทนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

เปิดตัวละครฟอร์มยักษ์ไทยพีบีเอส

สำหรับงานล่าสุด ต่าย เพ็ญพักตร์ ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ฟอร์มยักษ์ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เรื่อง ทองมาร นางผู้เอาชนะต่อชะตาชีวิต ณ ศาลพระพรหม โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและ充滿ความหวังต่อผลงานชิ้นใหม่

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ละครเรื่องนี้ถือเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่ทางสถานีคาดหวังว่าจะสร้างความประทับใจให้กับผู้ชม และต่าย เพ็ญพักตร์ ก็พร้อมที่จะถ่ายทอดตัวละครออกมาอย่างดีที่สุด ภายใต้ความเคารพต่อต้นฉบับและประวัติศาสตร์ของบุคคลที่หยิบยกมานำเสนอบนหน้าจอ

MGROnlineLive#39 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

ต่าย เพ็ญพักตร์ งานจิตอาสา ฟอร์มยักษ์ ทองมาร นางผู้เอาชนะ ศาลพระพรหม ไทยพีบีเอส

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