ต่างชาติลงทุนไทย 10 เดือนแรกพุ่ง 3.2 แสนบาท ดีขึ้น 16%
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารายงานเงินลงทุนต่างชาติ 10 เดือนแรกปี 2569 สูงถึง 321,771 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16% จีนครองจำนวนธุรกิจสูงสุด แต่สิงคโปร์นำเรื่องมูลค่าการลงทุน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยข้อมูลการลงทุนของคนต่างด้าวในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2569 ว่ามีการอนุญาตให้ต่างด้าวเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยรวม 1,057 ราย มีมูลค่าเงินลงทุนรวมสูงถึง 321,771 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจและการฟื้นตัวของความเชื่อมั่นจาก นักลงทุนต่างชาติ ในภาพรวม
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่าปริมาณเงินลงทุนและจำนวนโครงการที่ผ่านการอนุมัติมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนถึง 16% การเติบโตในระดับนี้บ่งชี้ให้เห็นว่านโยบายการส่งเสริมการลงทุนของไทยยังคงมีความ吸引力และได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง แม้สภาวะเศรษฐกิจโลกจะมีความผันผวนก็ตามAlso readหนุ่ม กรรชัย-หนุ่ม คงกระพัน มอบทนายแก้ว แจ้งความ ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ปมเงินบริจาค
สิงคโปร์นำโด่งมูลค่าการลงทุนสูงถึง 92,286 ล้านบาท
ประเทศสิงคโปร์เป็นผู้นำในด้านการไหลเข้าของเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ โดยมียอดเงินลงทุนรวมสูงถึง 92,286 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นมูลค่าสูงสุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ทั้งหมด สิงคโปร์ยังคงสถานะเป็นคู่ค้าและแหล่งลงทุนหลักที่สำคัญของไทย เนื่องจากมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นและเป็น hubs ทางการเงินในระดับภูมิภาค
สำหรับประเทศญี่ปุ่น มาอยู่ในลำดับที่สองด้วยมูลค่าเงินลงทุนสูงถึง 60,659 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงความต่อเนื่องของการขยายธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิตจากญี่ปุ่นเข้าสู่ตลาดไทย ส่วนประเทศจีน มีมูลค่าเงินลงทุนรวมอยู่ที่ 47,834 ล้านบาท แม้จะน้อยกว่าสิงคโปร์และญี่ปุ่นในแง่ของมูลค่ารวม แต่จีนยังคงมีบทบาทสำคัญในโครงสร้างการลงทุนของไทย
ที่น่าสนใจคือ จีนครองอันดับหนึ่งด้านจำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ โดยมียอดรวม 197 ราย ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงกว่าประเทศอื่น ๆ ทั้งหมด การที่จีนมีจำนวนบริษัทมากที่สุดแสดงถึงกิจกรรมทางธุรกิจที่หลากหลายและมีการกระจายตัวในหลายภาคอุตสาหกรรม ไม่ใช่เพียงโครงการขนาดใหญ่เพียงไม่กี่รายการเท่านั้น
ช่องทาง BOI และเขต EEC ดึงดูดเงินลงทุนมหาศาล
กลไกการส่งเสริมการลงทุนผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ยังคงเป็นช่องทางหลักที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ โดยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2569 มีเงินลงทุนผ่านช่องทาง BOI สูงถึง 2.51 แสนล้านบาท ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนยอดเงินลงทุนรวมของประเทศ และแสดงถึงประสิทธิภาพของนโยบายจูงใจทางภาษีและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
นอกจากนี้ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ยังคงเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่ดึงดูดเงินลงทุนจากต่างด้าวได้สูงถึง 1.05 แสนล้านบาท ในช่วงเวลาเดียวกัน การรวมตัวกันของโครงสร้างพื้นฐานชั้นดีและความพร้อมด้านอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขต EEC ทำให้นักลงทุนเลือกที่จะขยายกิจการในพื้นที่นี้เพื่อเข้าถึงตลาดและซัพพลายเชนในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายกิตติวัฒน์ยืนยันตัวเลขการลงทุนตามพ.ร.บ.ต่างด้าว
นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกมาเปิดเผยและยืนยันข้อมูลการลงทุนเหล่านี้ว่าเป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ซึ่งเป็นกรอบกฎหมายหลักที่ควบคุมดูแลกิจกรรมทางธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย ข้อมูลดังกล่าวจึงมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือในการใช้เป็นดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจ
การที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสามารถจัดทำและเปิดเผยข้อมูลได้อย่างโปร่งใสและทันท่วงที ช่วยให้นักวิเคราะห์เศรษฐกิจและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถมองเห็นทิศทางของการไหลเข้าของเงินทุนต่างชาติได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนนโยบายและการตัดสินใจทางธุรกิจทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคต่อไป
แนวโน้มการลงทุนปี 2569 และบทบาทของจีน
แม้ว่าจีนจะครองอันดับหนึ่งด้านจำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตถึง 197 ราย แต่ในแง่ของมูลค่าเงินลงทุนรวมจีนอยู่ที่อันดับสามด้วยยอด 47,834 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จำนวนโครงการที่มากขึ้นอาจบ่งชี้ถึงการขยายตัวของ SMEs หรือธุรกิจบริการจากจีนที่เข้ามาจดทะเบียนประกอบกิจการในไทยมากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูงแต่มีจำนวนน้อยอย่างสิงคโปร์และญี่ปุ่น
ภาพรวมการลงทุน 10 เดือนแรกของปี 2569 สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของแหล่งเงินทุนต่างชาติที่เข้ามาในไทย โดยไม่พึ่งพาประเทศใดประเทศเดียวมากเกินไป การมีสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และจีน เข้ามาเป็น主要的นักลงทุนหลัก สร้างความสมดุลและเสถียรภาพให้กับภาคการลงทุนของประเทศ พร้อมกับการสนับสนุนจากเขต EEC และสิทธิประโยชน์จาก BOI ที่ช่วยกระตุ้นให้นักลงทุนตัดสินใจเข้ามาตั้งฐานการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย
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