ตู่-นพดล และ มาวิน เปิดใจเรื่องครอบครัวและการทำงานการกุศล
ตู่-นพดล และ มาวิน ร่วมพูดคุยเจาะลึกความในใจเรื่องแผนมีบุตรคนที่สอง พร้อมชี้แจงเจตนาแท้จริงในการช่วยเหลือสังคมผ่านช่องทางตรงและการสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน
ตู่-นพดล และ มาวิน คู่สามีภรรยาที่ครองรักและทำธุรกิจร่วมกันอย่างยาวนาน ได้มีโอกาสมาพูดคุยเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวและการทำงานอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องแผนการขยาย ครอบครัว และการชี้แจงข้อสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ทั้งสองคนเคยมีส่วนร่วม
แผนมีบุตรคนที่สองและความพร้อมด้านร่างกาย
ทั้งคู่เริ่มพูดคุยโดยย้อนไปถึงความรู้สึกเมื่อครั้งที่ต้อนรับสมาชิกใหม่อย่าง "เหมียวหมี่" ซึ่งตู่ระบุว่าเมื่อเห็นลูกเล่นกับเด็กคนอื่น ๆ แล้วรู้สึกอยากมีน้องให้เขาบ้าง เพราะลูกชายมักจะชอบกอดและสัมผัสกับเด็กคนอื่น ๆ ในระหว่างการทำกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนมาวินแม้จะเห็นว่ามีความน่ารักถ้ามีสองคน แต่กลับขำกลิ้งออกมาว่าตัวเองกลัวว่าลูกชายจะรักเหมียวหมี่มากกว่าตนเอง ซึ่งตู่ก็ยอมรับในความรู้สึกนี้เช่นกัน การพิจารณาเรื่องการมีบุตรคนที่สองไม่ใช่ว่าจะตัดสินใจทันที แต่ทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องตรวจสอบความพร้อมทางร่างกายอย่างเคร่งครัด โดยตู่ระบุว่ากำลังรอผลตรวจฮอร์โมนจากคุณหมอในเดือนหน้าเพื่อยืนยันว่าร่างกายยังแข็งแรงพอที่จะรับภาระเพิ่มได้หรือไม่ ขณะที่มาวินมองว่าจิตใจมีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ ทั้งความตั้งใจในการเลี้ยงดู การหารายได้ และการสู้ชีวิต ซึ่งหากผลตรวจออกมาว่าร่างกายพร้อม พวกเขาทั้งสองก็ยินยอมที่จะมีบุตรเพิ่มขึ้น มาวินยังเสริมถึงความคาดหวังเชิงอารมณ์ว่า หากมีลูกเพิ่มขึ้นมาจริง ๆ สิ่งที่ต้องการที่สุดคืออยากให้มีคนมาเชียร์ทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ของลูกชายเพิ่มขึ้นอีกสักหนึ่งคน โดยชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันเหมียวหมี่ซึ่งเป็นลูกชายคนโตก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของแมนยูฯ มีทั้งเสื้อสีแดงและสีดำพร้อมเชียร์พ่ออย่างเหนียวแน่น ซึ่งตู่ก็ยืนยันด้วยรอยยิ้มว่าแม้พ่อจะเสิร์ฟเชียร์ แต่ลูกก็ต้องเชียร์ทีมของพ่อเช่นกัน
ปรัชญาการทำงานเพจและตอบโต้คอมเมนต์ลบAlso read‘ครูเล็ก ภัทราวดี’ ใช้ศิลปะสร้างโอกาส เปิดห้องเรียนชีวิตให้ผู้มีภาวะดาวน์ซินโดรม
ในด้านการทำงาน สื่อออนไลน์ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ตู่-นพดล และ มาวิน ใช้ในการสร้างรายได้และช่วยเหลือสังคม อย่างไรก็ตามทั้งคู่ต้องเผชิญกับคอมเมนต์ลบจากผู้ใช้งานบางกลุ่มที่เข้าใจผิดว่าพวกเขาใช้เวลาทั้งวันเพื่อกินอาหารเพียงอย่างเดียว โดยไม่ทราบว่าเบื้องหลังคือการทำเพจเพื่อช่วยสร้างอาชีพให้ร้านค้าต่าง ๆ ซึ่งตู่ยอมรับว่าคนภายนอกอาจมองไม่เห็นกระบวนการเหล่านั้น เมื่อมีคอมเมนต์โจมตีว่ามัวแต่กินไม่ไปช่วยเรื่องอุทกภัยหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ตู่และมาวินยืนยันว่าพวกเขาไม่ได้เพิกเฉย แต่เลือกที่จะช่วยเหลือในสิ่งที่ตัวเองถนัดที่สุด การลงพื้นที่จริงโดยไม่ได้มีความเชี่ยวชาญอาจกลายเป็นภาระเพิ่มให้แก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยกู้ภัยที่ทำงานอยู่เบื้องหน้า ดังนั้นการอยู่ตรงจุดที่ตัวเองถนัดจึงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่า มาวินระบุเพิ่มเติมว่าคอมเมนต์ลบหรือการด่าทอไม่ได้ทำให้พวกเขาเสียใจหรือหยุดทำงาน เพียงแต่มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาของสีสันบนโลกโซเชียล บางคนอาจสงสัยว่าทำไมกินเผ็ดแล้วยังไม่ตาย หรือส่งข้อความถามว่าทำไมยังอยู่ดี ๆ ก็ยังคงมีอยู่ได้ ซึ่งทั้งคู่ยอมรับว่าทุกคอมเมนต์คือส่วนหนึ่งของงานที่ต้องรับฟัง เพราะการอ่านคอมเมนต์ช่วยให้นักทำคอนเทนต์เข้าใจความต้องการและรสนิยมของผู้ชมว่าชอบสิ่งใดมากขึ้น
การช่วยเหลือสังคมแบบตรงจุดและสร้างอาชีพยั่งยืน
ประเด็นสำคัญที่ทั้งสองคนย้ำ repeatedly คือรูปแบบการช่วยเหลือสังคมที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยการออกสื่อหรือการทำโชว์เพื่อสร้างความชื่นชม โดยตู่ระบุว่าเป้าหมายหลักคือการช่วยเหลือจริง ๆ และมีหลักฐานทุกอย่างรองรับ แม้จะไม่มีการโพสต์ลงโซเชียลก็ตาม ซึ่งครอบคลุมถึงการปลดหนี้สินให้ครอบครัวที่ขาดแคลนเป็นจำนวนหลายแสนบาท และการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนอย่างต่อเนื่อง มาวินอธิบายกลไกการทำงานว่าพวกเขาจะค้นหาผู้ต้องการความช่วยเหลือโดยตรงผ่านโรงเรียนหรือติดต่อไปยังบ้านเรือนในจังหวัดต่าง ๆ โดยไม่ผ่านสื่อกลาง ตัวอย่างเช่นเคสของเด็กผู้หญิงวัย 4 ขวบที่ช่วยงานบ้านและรับจ้างนวดเพื่อหาเงินจนก่อหนี้ในระบบ ทั้งคู่ได้เข้าไปดำเนินการเคลียร์หนี้สินนั้นให้ทันที เพื่อให้เด็กและครอบครัวสามารถนำรายได้กลับไปหมุนเวียนสำหรับการกินอยู่และประกอบอาชีพได้จริง ตู่ยังยกตัวอย่างเคสของครอบครัวที่อาศัยอยู่ติดกับเล้าหมู ซึ่งไม่ปลอดภัยและไม่ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะสำหรับเด็กผู้หญิงที่จำเป็นต้องอาบน้ำกลางแจ้ง โดยทั้งคู่ได้เข้าไปดำเนินการสร้างบ้านใหม่พร้อมห้องน้ำและฝัก Shower ให้น้องคนดังกล่าว ซึ่งสร้างความดีใจอย่างมากมายเพราะน้องไม่เคยได้สัมผัสความสบายแบบนั้นมาก่อน การทำเช่นนี้ถือเป็นแนวทางแก้ปัญหายั่งยืนที่ตู่เชื่อว่าการศึกษาและสภาพแวดล้อมที่ดีจะนำไปสู่การสร้างอาชีพในอนาคต
ความแตกต่างสไตล์การบริจาคและเจตนาแท้จริง
นอกจากการช่วยเหลือรายบุคคลแล้ว ยังมีการพูดถึงกรณีของมูลนิธิที่ได้รับความสนใจและข้อวิจารณ์ในวงการบันเทิง โดยตู่และมาวินระบุว่าทั้งสองคนเคยบริจาคเงินเข้ามูลนิธิเหล่านั้นจริง ๆ แต่มีแนวคิดที่แตกต่างกันในเรื่องช่องทางในการส่งต่อความช่วยเหลือ มาวินซึ่งเชื่อในเรื่องการช่วยเหลือแบบ Direct Aid หรือการส่งตรงถึงมือผู้ประสบภัย ยอมรับว่าเคยอวดผู้ใหญ่ว่าตัวเองก็มีส่วนในการบริจาคด้วยเช่นกัน แต่จุดยืนของเขาคือการเห็นว่าเงินบริจาคที่ผ่านองค์กรอาจเข้าไม่ถึงมือผู้ต้องการความช่วยเหลือจริงๆ ในบางจุด ซึ่งแตกต่างจากตู่ที่มองว่าแม้จะส่งเงินผ่านมูลนิธิแต่ก็เชื่อมั่นว่าผู้ลงพื้นที่จะนำไปกระจายต่ออย่างเหมาะสม ทั้งสองคนย้ำว่าเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่การประกาศเกียรติคุณว่าเป็นผู้ใจบุญหรือการสร้างความชอบธรรมให้ตัวเอง แต่เป็นการทำในสิ่งที่ทำให้พวกเขารู้สึกมีความสุขและสบายใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่ต้องแข่งขันกันว่าเป็นใครดีเลิศกว่ากัน เพียงแค่อยากอยู่ในจุดที่ตัวเองมีความสุขและเป็นประโยชน์ต่อสังคมในรูปแบบของตัวเอง
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