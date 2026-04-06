ตูน บอดี้สแลม และ แพท พาวเวอร์แพท นำทีมนักวิ่งจิตอาสา วิ่งการกุศล “วิ่งให้โอกาส 2026” สนับสนุน รพ.สระบุรี

ร้านยากรุงเทพ จัดงานวิ่งการกุศล “วิ่งให้โอกาส 2026” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมี ตูน บอดี้สแลม และ แพท พาวเวอร์แพท ร่วมนำทีมนักวิ่งจิตอาสาสร้างบุญระดมทุนเพื่อปรับปรุงห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลสระบุรี
ตูน บอดี้สแลม และ แพท พาวเวอร์แพท ร่วมกับนักวิ่งจิตอาสาทั่วประเทศ เข้าร่วมงาน วิ่งการกุศล “วิ่งให้โอกาส 2026” ที่จัดขึ้นโดย ร้านยากรุงเทพ เพื่อระดมทุนสนับสนุนการปรับปรุง ห้องฉุกเฉิน ของ โรงพยาบาลสระบุรี งานวิ่งครั้งนี้จัดขึ้น ณ บางกอกเวิร์ล สวนสยาม ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยพลังแห่งการแบ่งปัน โดยมีผู้เข้าร่วมหลากหลายกลุ่ม ทั้งนักวิ่งสายสุขภาพ นักวิ่งสายจิตอาสา และยังมีเหล่าศิลปิน ดารา และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมาร่วมสร้างสีสันและความคึกคักให้กับงาน นอกจากนี้ ยังมีบุคลากรทางการแพทย์
เภสัชกร และเจ้าหน้าที่จากสภาเภสัชกรรมเข้าร่วมแสดงพลังความสามัคคีและจิตอาสาอย่างพร้อมเพรียง\การจัดงาน “วิ่งให้โอกาส 2026” เป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด “ก้าวด้วยหัวใจ ให้โอกาส ให้ชีวิต” สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของร้านยากรุงเทพในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนผ่านการออกกำลังกาย พร้อมๆ กับการสร้างประโยชน์คืนสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง นายชูวิทย์ วัยศิริโรจน์ (รักษาการ) กรรมการผู้จัดการบริษัท กรุงเทพดรักสโตร์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการทำเพื่อสังคมมาโดยตลอด กิจกรรม “วิ่งให้โอกาส” ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน จนสามารถจัดต่อเนื่องมาถึงปีที่ 4 หัวใจสำคัญคือการอยากให้คนไทยเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน และได้ร่วมทำความดีเพื่อสังคมไปพร้อมๆ กัน สำหรับปีนี้รายได้ทั้งหมดจากการสมัครเข้าร่วมงาน โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ จะถูกนำไปมอบให้โรงพยาบาลสระบุรี เพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องฉุกเฉิน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที\งานวิ่งครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วยและสร้างชีวิตใหม่ให้กับพวกเขา การสนับสนุนโรงพยาบาลสระบุรีในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของร้านยากรุงเทพ และเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสังคมรอบข้าง ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก พญ.ภาวิณี เอี่ยมจันทน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และภาคสาธารณสุข เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีและยั่งยืนยิ่งขึ้น การจัดงานวิ่งครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ได้รับเสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความดีและความปรารถนาดีของคนไทยในการช่วยเหลือผู้อื่น และสร้างสรรค์สังคมให้ดียิ่งขึ้
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
