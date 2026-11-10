ตุ๊ก ชนกวนันท์ ปลื้มน้องแพรว สอบติดคณะทันตแพทยศาสตร์ตามเป้าหมาย
นักแสดงสาวตุ๊ก ชนกวนันท์ เผยความดีใจที่ลูกสาวน้องแพรว สอบติดคณะทันตแพทยศาสตร์ผ่านการคัดเลือกรอบพอร์ตโฟลิโอ พร้อมแชร์บทบาทและคำแนะนำของคุณแม่ให้เด็กรุ่นใหม่.
นักแสดงสาว ตุ๊ก ชนกวนันท์ เปิดเผยความปลื้มปีติหลังลูกสาวคนเก่ง น้องแพรว สอบติด คณะทันตแพทยศาสตร์ ตามที่ตั้งใจไว้ ท่ามกลางความตื่นเต้นและดีใจของทุกคนในครอบครัว ข่าวความสำเร็จของ น้องแพรว กลายเป็นที่พูดถึงในหมู่แฟนคลับและผู้ปกครองที่กำลังเตรียมตัวให้บุตรหลานสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีนี้.
คุณแม่ตุ๊กเล่าว่า น้องแพรวตั้งเป้าหมายเป็นทันตแพทย์มาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และไม่เคยเปลี่ยนความตั้งใจนั้นเลย ผลการคัดเลือกรอบพอร์ตโฟลิโอคือจุดที่ทำให้ครอบครัวลุ้นกันอย่างมาก จนถึงขั้นตั้งกล้องบันทึกคลิปไว้ เมื่อเห็นชื่อตัวเองติดคณะที่ฝันถึง น้องแพรวถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความดีใจทันที.Also readจันจิ เผยแผนอนาคตกับมาริโอ้ โฟกัสสร้างครอบครัวมากกว่าพิธีแต่งงาน
เส้นทางความฝันทันตแพทย์ของน้องแพรว
น้องแพรวใช้เวลาหลายปีในการวางเป้าหมายและมุ่งมั่นกับเส้นทางนี้อย่างต่อเนื่อง คุณแม่ตุ๊กระบุว่า ความแน่วแน่ของลูกสาวเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดมาตลอด ตั้งแต่เริ่มเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จนถึงวันที่ผลสอบออกมาเป็นที่น่ายินดี.
การสอบรอบพอร์ตโฟลิโอเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ผลงานและการเตรียมตัวอย่างต่อเนื่อง ครอบครัวจึงให้ความสำคัญกับการรอฟังประกาศผลในวันนั้นเป็นพิเศษ การได้เห็นชื่อของตัวเองในรายชื่อที่สอบติดจึงเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายต่อน้องแพรวมาก.
คุณแม่ตุ๊กยังเปิดเผยว่า น้องแพรวมาจากโรงเรียนทางเลือก และเริ่มต้นเตรียมตัวค่อนข้างช้ากว่านักเรียนหลายคนที่มุ่งสู่คณะเดียวกัน แต่ความพยายามและความตั้งใจจริงทำให้น้องแพรวสามารถคว้าความฝันมาได้ในที่สุด เรื่องราวนี้จึงกลายเป็นตัวอย่างว่าการเริ่มต้นช้าไม่ได้เป็นอุปสรรคเสมอไป.
บทบาทของคุณแม่ตุ๊กในการสนับสนุนลูกสาว
คุณแม่ตุ๊กระบุว่า หน้าที่หลักของตนในการซัพพอร์ตลูกสาวคือการเป็น 'คนขับรถและคนจ่ายตังค์' พร้อมสนับสนุนลูกสาวในทุกด้านอย่างเต็มที่ ทั้งเรื่องการเดินทางและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเรียนและการเตรียมตัว.
อย่างไรก็ตาม คุณแม่ตุ๊กเลือกที่จะไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของลูกสาว รวมถึงการฝึกซ้อมกีฬาของน้องแพรว โดยให้โค้ชเป็นผู้ดูแลการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ การแบ่งหน้าที่ชัดเจนแบบนี้ช่วยให้น้องแพรวมีพื้นที่ในการรับผิดชอบตัวเองมากขึ้น.
ในวันที่ลูกสอบติด คุณแม่ตุ๊กก็ได้เตือนสติลูกสาวเบาๆ ว่า การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยจะหนักหน่วงกว่าที่ผ่านมามาก เพื่อให้น้องแพรวเตรียมใจไว้ก่อนเข้าสู่การเรียนจริง.
คำแนะนำสำหรับนักเรียนที่อยากสอบติดคณะทันตแพทย์
คุณแม่ตุ๊กแนะนำว่า นักเรียนที่อยากเดินตามความฝันในลักษณะเดียวกันควรเริ่มเตรียมตัวและวางแผนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อไม่ให้เกิดความกดดันในช่วงปลายทางการศึกษา การเตรียมตัวล่วงหน้าช่วยให้มีเวลาพัฒนาทักษะและผลงานได้อย่างเป็นระบบ.
คำแนะนำนี้สะท้อนประสบการณ์ของครอบครัวตุ๊กโดยตรง เพราะน้องแพรวเริ่มเตรียมตัวค่อนข้างช้า ทำให้ความพยายามและความตั้งใจส่วนตัวกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้สอบติดได้ในที่สุด.
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