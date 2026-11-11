ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ เปิดเผยพฤติกรรมการทำบุญด้วยตัวเอง
ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ ชี้ว่าชอบทำบุญด้วยตัวเอง ไม่ให้คนที่ไม่ทราบในบ้านทำบุญแทน
ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ เป็นนักแสดงหญิงที่หลายคนรู้จัก แต่ไม่ค่อยทราบถึงพฤติกรรมอันพิเศษในวงการบันเทิงของเธอ
พฤติกรรมการทำบุญด้วยตัวเอง
เมื่อถูกถามถึงพฤติกรรมการทำบุญ ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ได้เปิดเผยว่า เป็นสายบุญที่ชอบทำบุญมาก แต่มีแนวทางที่ชัดเจนมานานแล้วคือไม่ฝากบุญไว้กับคนที่ไม่ทราบในบ้าน นอกจากนี้ยังชอบนำเงินไปทำบุญกับวัดแถวบ้านเกิดในจังหวัดอุดรธานีAlso readนายพิพัฒน์เปิดโครงการรางสานสัมพันธ์กับท่าเรือ ทอ. ไปใช้
ไม่ใช่เพราะไม่ไว้ใจหรือคิดเล็กคิดน้อย
แต่เพราะความถนัดของตัวเองที่ชอบทำด้วยตัวเอง
เมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤต เช่น น้ำท่วมที่หาดใหญ่ แม้จะมีมูลนิธิระดมความช่วยเหลือจำนวนมาก แต่สุดท้ายตุ๊กกี้ สุดารัตน์เพิกเฉยไม่ได้เลย
แต่ในครั้งนั้นเลือกซื้อสิ่งของเอง นำมาแพ็กเป็นชุดๆ แล้วส่งให้ผู้ใหญ่บ้านมารับไปแจกจ่ายประชาชนโดยตรง เพื่อให้ได้รับจริงๆ
การทำบุญตามระบบเอกสารชัดเจน
ตนยังคงทำบุญกับองค์กรที่มีระบบเอกสารชัดเจน เช่น สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลสงฆ์ และมูลนิธิของเวิร์คพอยท์
เพราะมีความชัดเจนในเรื่องการออกใบอนุโมทนาบัตรและเอกสารทางภาษี
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