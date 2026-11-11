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ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ เปิดเผยพฤติกรรมการทำบุญด้วยตัวเอง

amarintvhd#40 in ประเทศไทย
ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ เปิดเผยพฤติกรรมการทำบุญด้วยตัวเอง
ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ · พฤติกรรมการทำบุญ · ทำบุญด้วยตัวเอง
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ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ ชี้ว่าชอบทำบุญด้วยตัวเอง ไม่ให้คนที่ไม่ทราบในบ้านทำบุญแทน

ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ เป็นนักแสดงหญิงที่หลายคนรู้จัก แต่ไม่ค่อยทราบถึงพฤติกรรมอันพิเศษในวงการบันเทิงของเธอ

พฤติกรรมการทำบุญด้วยตัวเอง

เมื่อถูกถามถึงพฤติกรรมการทำบุญ ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ได้เปิดเผยว่า เป็นสายบุญที่ชอบทำบุญมาก แต่มีแนวทางที่ชัดเจนมานานแล้วคือไม่ฝากบุญไว้กับคนที่ไม่ทราบในบ้าน นอกจากนี้ยังชอบนำเงินไปทำบุญกับวัดแถวบ้านเกิดในจังหวัดอุดรธานี

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ไม่ใช่เพราะไม่ไว้ใจหรือคิดเล็กคิดน้อย

แต่เพราะความถนัดของตัวเองที่ชอบทำด้วยตัวเอง

เมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤต เช่น น้ำท่วมที่หาดใหญ่ แม้จะมีมูลนิธิระดมความช่วยเหลือจำนวนมาก แต่สุดท้ายตุ๊กกี้ สุดารัตน์เพิกเฉยไม่ได้เลย

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แต่ในครั้งนั้นเลือกซื้อสิ่งของเอง นำมาแพ็กเป็นชุดๆ แล้วส่งให้ผู้ใหญ่บ้านมารับไปแจกจ่ายประชาชนโดยตรง เพื่อให้ได้รับจริงๆ

การทำบุญตามระบบเอกสารชัดเจน

ตนยังคงทำบุญกับองค์กรที่มีระบบเอกสารชัดเจน เช่น สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลสงฆ์ และมูลนิธิของเวิร์คพอยท์

เพราะมีความชัดเจนในเรื่องการออกใบอนุโมทนาบัตรและเอกสารทางภาษี

amarintvhd#40 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ พฤติกรรมการทำบุญ ทำบุญด้วยตัวเอง ไม่ให้ที่มิทราบ

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