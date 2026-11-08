ตุรกีปล่อยก๊าซมีเทนจากขยะสูงสุดโลกเป็นอันดับ 5 ก่อนเป็นเจ้าภาพ COP31
ข้อมูลดาวเทียมพบตุรกีปล่อยก๊าซมีเทนจากขยะสูงเป็นอันดับ 5 ของโลก เพิ่มขึ้น 25% ใน 10 ปี ท่ามกลางการเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุม COP31
ตุรกี ประกาศตัวเป็นประเทศที่ปล่อย ก๊าซมีเทน จากขยะมูลฝอยมากเป็นอันดับ 5 ของโลก ตามข้อมูลจาก Climate TRACE ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก โดยประเทศที่มีสัดส่วนการปล่อยสูงกว่า ตุรกี ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา รัสเซีย และบราซิล การค้นพบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ ตุรกี กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อทำหน้าที่เจ้าภาพจัดการประชุมด้านสภาพภูมิอากาศระดับนานาชาติ COP31 ที่เมืองอันตอลยา ในระหว่างวันที่ 9 ถึง 20 พฤศจิกายน
แหล่งปล่อยก๊าซมีเทนขนาดใหญ่นอกอิสตันบูล
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส (UCLA) ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Tanager-1 ของ Carbon Mapper ในช่วงเดือนมกราคม 2568 ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2569 พบกลุ่มก๊าซมีเทนที่พวยพุ่งออกมาจำนวน 70 กลุ่ม จากแหล่งกำจัดขยะ 10 แห่งที่มีการปล่อยก๊าซสูงที่สุดในประเทศตุรกี อัตราการปล่อยก๊าซที่ตรวจพบเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 841 กิโลกรัม ถึง 7.4 เมตริกตันต่อชั่วโมง โดยในจำนวนนี้มี 3 แห่งตั้งอยู่บริเวณรอบนครอิสตันบูล และที่เหลือกระจายอยู่ใกล้กรุงอังการา เมืองอิซเมียร และเมืองอันตอลยาAlso readตุลาคมปีนี้ร้อนทุบสถิติโลก อุณหภูมิขึ้นทะลุเป้า 1.5 องศา ปีหน้าเดือดต่อจากเอลนีโญ อุณหภูมิทะเลร้อน เสี่ยงภัยพิบัติ
ระบบรวบรวมก๊าซยังจัดการไม่ได้ผล
พื้นที่ landfill ทางตะวันตกของนครอิสตันบูลใกล้เมืองเซย์เมนมีอัตราการปล่อยก๊าซที่ตรวจพบเฉลี่ยประมาณ 7.4 ตันต่อชั่วโมง ซึ่งใกล้เคียงกับแหล่งปล่อยก๊าซจาก landfill ที่มีอัตราการปล่อยสูงที่สุดในบัญชีรายชื่อระดับโลกประจำปี 2568 ระบบรวบรวมก๊าซมีการใช้งานอย่างแพร่หลายใน landfill ของเทศบาลขนาดใหญ่ในตุรกี โดยมีบริษัท ISTAC ทำหน้าที่รวบรวมก๊าซที่เกิดจากการย่อยสลายของวัสดุอินทรีย์ที่ถูกฝังกลบ และบริษัทพลังงานแห่งหนึ่งนำก๊าซดังกล่าวไปเผาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าซึ่งเปิดดำเนินการในปี 2563 ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 22,000 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อเดือน
ข้อโต้แย้งจากหน่วยงานจัดการขยะ
อัยเซน เออร์ดินชเลอร (Aysen Erdincler) เจ้าหน้าที่ของ ISTAC ชี้แจงว่าปริมาณการปล่อยก๊าซโดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 4-6 ตันต่อชั่วโมง แต่การวัดจากดาวเทียมในวันหนึ่งพบปริมาณสูงถึง 12 ตันต่อชั่วโมง ซึ่งทำให้ค่าเฉลี่ยพุ่งสูงขึ้น ฟาติห์ อุกร์ (Fatih Ugur) หัวหน้า ISTAC อธิบายเพิ่มเติมว่าในพื้นที่ landfill ประมาณ 30 เฮกตาร์ยังไม่ได้ปิดคลุมเนื่องจากมีการดำเนินงานเกี่ยวกับท่อรวบรวมก๊าซมีเทน และความกดอากาศต่ำก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ความเข้มข้นของก๊าซมีเทนสูงขึ้น ขณะที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมของตุรกีชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ได้มาจากการวัดอย่างต่อเนื่อง จึงไม่สามารถนำมาใช้วัดปริมาณการปล่อยก๊าซรายปีจาก landfill เซย์เมนได้
ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมก่อน COP31
ข้อมูลจากธนาคารโลกซึ่งอ้างอิงฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซ EDGAR ของคณะกรรมาธิการยุโรป ระบุว่า การปล่อยก๊าซมีเทนจากภาคขยะของตุรกีเพิ่มขึ้นเกือบ 25% ในช่วง 10 ปีจนถึงปี 2567 เมื่อเทียบกับตัวเลขการเพิ่มขึ้นที่ 6% ในประเทศอื่น ๆ ขณะที่โครงการ Zero Waste Initiative ของรัฐบาลตุรกีซึ่งส่งเสริมการรีไซเคิลมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะที่นำไปฝังกลบและช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทน โดยอัตราการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ของประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 37.53% ในปี 2568 จาก 13% ในปี 2560 แม้ตุรกีจะยังไม่ได้เข้าร่วมคำมั่นสัญญาระดับโลกในการลดก๊าซมีเทนอย่างเต็มรูปแบบ แต่การปล่อยก๊าซจากภาคส่วนนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศและอนาคต
ก๊าซมีเทนเป็นสาเหตุสำคัญอันดับสองของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรองจากคาร์บอนไดออกไซด์ และมีศักยภาพในการทำให้โลกร้อนรุนแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 80 เท่าในช่วง 20 ปีแรกที่อยู่ชั้นบรรยากาศ ดังนั้นการลดการปล่อยก๊าซมีเทนอย่างรวดเร็วจึงสามารถช่วยชะลอภาวะโลกร้อนได้ในระยะเวลาไม่นานนัก การปล่อยก๊าซจาก landfill ขนาดใหญ่หลายแห่งโดยเฉพาะบริเวณใกล้เคียงอิสตันบูลที่เป็นแหล่งกำเนิดขยะจากประชากร 16 ล้านคน สะท้อนให้เห็นว่าระบบรวบรวมก๊าซเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะป้องกันก๊าซปริมาณมากออกสู่บรรยากาศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสำเร็จของวาระการลดการปล่อยก๊าซมีเทนในเวที COP31 ที่ตุรกีกำลังจะจัดขึ้น
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