ตี๋ลี่เร่อปา อยู่โรงแรมโดยไม่ซื้อบ้าน คลิปสัมภาษณ์เก่าถูกนำกลับมาแชร์อีกครั้ง
คลิปสัมภาษณ์เก่าของตี๋ลี่เร่อปาถูกนำกลับมาแชร์อีกครั้ง หลังนักแสดงหญิงชื่อดังเคยเผยว่าใช้ชีวิตในโรงแรมโดยยังไม่เคยซื้อบ้าน เพราะตารางงานถ่ายทำต่างเมือง
คลิปสัมภาษณ์เก่า ของ ตี๋ลี่เร่อปา นักแสดงหญิงชื่อดังชาวจีน ถูกนำกลับมาเผยแพร่และแชร์ต่อในโลกออนไลน์อีกครั้ง เนื้อหาในคลิปเกี่ยวกับรูปแบบการใช้ชีวิตของเธอที่เลือกพักอาศัยในโรงแรมมาเป็นเวลานาน และยังไม่เคยซื้อบ้านเป็นของตัวเอง ท่ามกลางข่าวลือเรื่องทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลที่ถูกพูดถึงมาต่อเนื่อง
กระแสดังกล่าวทำให้มีการพูดถึงตัวเลขการพักโรงแรมของตี๋ลี่เร่อปาอย่างกว้างขวาง โดยมีการระบุว่าเธอใช้ชีวิตในโรงแรมต่อเนื่องนานถึง 16 ปี ทั้งนี้ ตัวเลขดังกล่าวไม่ได้เป็นคำพูดโดยตรงจากตี๋ลี่เร่อปา แต่เป็นการคำนวณของชาวเน็ตจากอายุปัจจุบันของเธอ ต่อยอดจากช่วงเวลาที่เธอเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงAlso read'นายกเฮง' แจงแล้ว เคลียร์ดราม่า แจก Gemini Enterprise ฟรี 50,000 สิทธิ์
ตี๋ลี่เร่อปาเคยเปิดเผยเรื่องการพักโรงแรมในปี 2019
ตี๋ลี่เร่อปาเคยเปิดเผยเรื่องการไม่ซื้อบ้านผ่านรายการโทรทัศน์ในปี 2019 ขณะที่เธออายุ 27 ปี โดยเธอเล่าว่านับตั้งแต่เข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ 18 ปี เป็นเวลาประมาณ 9 ปีในขณะนั้น เธอยังไม่เคยซื้อบ้านเป็นของตัวเอง และส่วนใหญ่เลือกพักอาศัยตามโรงแรมแทน
เหตุผลหลักที่ตี๋ลี่เร่อปาให้ไว้คือลักษณะงานที่ต้องเดินทางไปถ่ายละครและภาพยนตร์ตามสถานที่ต่างๆ อยู่เสมอ จนแทบไม่ได้อาศัยอยู่ในเมืองใดเมืองหนึ่งเป็นเวลานาน ประกอบกับการเดินทางด้วยเครื่องบินจำนวนมากในแต่ละปี ทำให้โรงแรมกลายเป็นที่พักที่เหมาะกับรูปแบบชีวิตของเธอมากกว่าบ้านส่วนตัว
ตี๋ลี่เร่อปายังเล่าว่าเธอคุ้นชินกับการใช้ชีวิตแบบเดินทางตลอดเวลาเป็นอย่างมาก เมื่อเข้าพักในโรงแรมแต่ละครั้ง เธอใช้เวลาเพียงประมาณ 20 นาทีในการจัดเตียงและจัดเก็บสัมภาระ เพราะสามารถปรับตัวกับการย้ายที่พักได้อย่างรวดเร็ว
มุมมองของชาวเน็ตและข้อวิเคราะห์เรื่องการซื้อบ้าน
ในโลกออนไลน์ มีการวิเคราะห์ว่าแม้ตี๋ลี่เร่อปาจะซื้อบ้านจริง แต่ด้วยตารางงานที่ต้องออกกองต่างเมืองเป็นประจำ บ้านหลังนั้นอาจถูกปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการมีบ้านอาจไม่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของเธอในช่วงที่ผ่านมา
ตี๋ลี่เร่อปาเคยพูดติดตลกในทำนองว่า หากซื้อบ้านแล้วไม่ได้อยู่อาศัย ก็คงเหมือนซื้อไว้เพียงเพื่อเก็บกระเป๋าเดินทางเท่านั้น คำพูดดังกล่าวถูกนำมาใช้อธิบายมุมมองของเธอต่อการมีบ้านในฐานะคนทำงานที่ต้องเดินทางบ่อย
ส่วนข่าวลือเรื่องทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลของตี๋ลี่เร่อปาเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงควบคู่กับการพักโรงแรม อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินดังกล่าวยังไม่มีการยืนยันจากแหล่งข้อมูลที่ระบุไว้ในรายงาน
ข้อดีของการพักโรงแรมต่อชีวิตประจำวันของดารา
การพักอาศัยในโรงแรมช่วยลดภาระด้านการดูแลบ้านของตี๋ลี่เร่อปา ทั้งเรื่องค่าน้ำ ค่าไฟ การซ่อมบำรุง และงานจุกจิกในชีวิตประจำวันที่ต้องจัดการเอง ทำให้เธอสามารถโฟกัสกับตารางงานที่เดินทางต่อเนื่องได้มากขึ้น
นอกจากนี้ โรงแรมระดับสูงยังมีระบบรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวที่เหมาะกับคนดังที่ต้องเดินทางบ่อย ปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้การพักโรงแรมกลายเป็นทางเลือกที่สอดคล้องกับชีวิตการทำงานของตี๋ลี่เร่อปามากกว่าการซื้อบ้านเป็นของตัวเอง
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