ตี้ วรรณวลี อดน้ำ 7 วัน เข้า ICU ราชทัณฑ์ ทนายด่างยื่นประกันตัวอีกครั้ง
วรรณวลี ธรรมสัตยา ผู้ต้องขังคดี ม.112 อดอาหาร 28 วัน อดน้ำ 7 วัน อาการทรุดหนักต้องเข้ารักษาในห้อง ICU โรงพยาบาลราชทัณฑ์ ทนายด่างเตรียมนัดยื่นคำร้องขอประกันตัวอีกครั้ง ขณะที่ครอบครัวและทีมทนายงานแสดงความกังวลต่อมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมในคดีนี้
แนวร่วมธรรมศาสตร์ และการชุมนุม ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 ว่า น.ส. วรรณวลี ธรรมสัตยา หรือที่รู้จักในชื่อ "ตี้ วรรณวลี" ผู้ต้องขังคดี มาตรา 112 ต้องถูกนำตัวเข้ารับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU) ของ โรงพยาบาลราชทัณฑ์ หลังภาวะร่างกายทรุดโทรมจากการอดอาหารเป็นเวลา 28 วัน และงดดื่มนานถึง 7 วัน
ภาวะวิกฤติสุขภาพผู้ป่วยคดี ม.112
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากศาลฎีกา มีคำสั่งปฏิเสธการขอปล่อยตัวชั่วคราวของ น.ส.วรรณวลี ธรรมสัตยา โดยให้เหตุผลหลักว่าเกรงว่าจำเลยจะหลบหนี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งนับเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการต่อสู้คดีก่อนคำพิพากษาถึงที่สุด น.ส.วรรณวลี ธรรมสัตยา ถูกจำคุกเป็นเวลา 2 ปี 8 เดือน จากกรณีกล่าวปราศรัยในการชุมนุมบริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563Also readวิโรจน์ ขึ้นเบิกความคดี44สส.ก้าวไกล ลั่นสบายใจได้ชี้แจงเจตนา ‘เบญจา’นัด17พย.
สถานะปัจจุบันของ น.ส.วรรณวลี ธรรมสัตยา ในห้อง ICU โรงพยาบาลราชทัณฑ์ สะท้อนถึงความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตอย่างรุนแรงเนื่องจากขาดน้ำและสารอาหารมาเป็นเวลานาน ทำให้ทีมทนายความและครอบครัวมีความกังวลอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยในชีวิตของผู้ต้องขังรายนี้ ท่ามกลางความตึงเครียดของกระบวนการพิจารณาคดีที่ยืดเยื้อและมีการปฏิเสธสิทธิการประกันตัวซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ทนายความตั้งคำถามมาตรฐานการปล่อยตัวชั่วคราว
นายกฤษฎางค์ นุตจรัส หรือ "ทนายด่าง" ทนายความด้านสิทธิมนุษยชน และอดีตผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้โพสต์ข้อความแสดงความกังวลผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว "Krisadang-Pawadee Nutcharus" โดยระบุว่าตลอดระยะเวลาการต่อสู้คดี ตั้งแต่ชั้นตำรวจจนถึงศาลอาญา น.ส.วรรณวลี ธรรมสัตยา ได้รับการประกันตัวมาโดยตลอด และเดินทางมาศาลตามนัดทุกครั้งอย่างถูกต้อง
ทนายด่าง ยืนยันว่าตนกำลังเตรียมไปยื่นคำร้องขอประกันตัว น.ส.วรรณวลี ธรรมสัตยา อีกครั้งที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก แม้จะไม่คาดหวังว่าศาลจะอนุญาตก็ตาม ทนายความรายนี้ตั้งคำถามอย่างแรงต่อมาตรฐานการพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว ของศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา ซึ่งต่างไม่เห็นด้วยกับการปล่อยตัว โดยให้เหตุผลเดิมว่าเกรงว่าจะหลบหนี ทั้งที่ น.ส.วรรณวลี ธรรมสัตยา ถูกคุมขังมานานกว่า 1 เดือนเต็ม นับตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2569
ในประเด็นนี้ ทนายด่าง ได้ยกตัวอย่างคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ถล่ม และคดีทุจริตให้สินบน โดยระบุว่ามีผู้ต้องขังในคดีเหล่านั้นได้รับโทษสูงกว่า น.ส.วรรณวลี ธรรมสัตยา แต่กลับได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว ในขณะที่คดีมาตรา 112 กลับมีการปฏิเสธสิทธิในการประกันตัวอย่างเคร่งครัด ทนายความรายนี้ถามว่า การใช้อำนาจดุลพินิจของศาลอยู่ในมาตรฐานเดียวกันหรือไม่
นายกฤษฎางค์ นุตจรัส ยังได้นำกรณีความเสียชีวิตของ น.ส.เนติพร เสน่ห์สังคม หรือ "บุ้ง" ระหว่างถูกคุมขัง มาอ้างอิงเพื่อสะท้อนความกลัวว่าจะเกิดความสูญเสียซ้ำรอยในอดีต โดยเรียกร้องให้ประธานศาลฎีกาตระหนักถึงหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ (Presumption of Innocence) ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานที่ผู้ต้องสงสัยทุกคนควรได้รับ จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดจากศาล
ผลกระทบสังคมและความหวังกระบวนการยุติธรรม
น.ส.วรรณวลี ธรรมสัตยา ได้เคยบอกกับทนายความว่า การต่อสู้ในครั้งนี้ไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของเธอเท่านั้น แต่เพื่อปกป้องหลักการแห่งความยุติธรรมและสิทธิของทุกคน รวมถึงลูกหลานของผู้พิพากษาและผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากเธอ ซึ่งควรได้รับสิทธิในการต่อสู้คดีภายใต้หลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เช่นกัน
การนำตัว น.ส.วรรณวลี ธรรมสัตยา เข้าห้อง ICU โรงพยาบาลราชทัณฑ์ เป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญต่อสังคมไทย regarding สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะในคดีที่มีประเด็นทางการเมืองและความเชื่อแทรกซ้อนอยู่ การอดอาหารเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขนาดนี้ มักนำไปสู่การเสียชีวิตโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หากไม่ได้รับการช่วยเหลือทางการแพทย์ที่เหมาะสมและทันที
ทนายด่าง ระบุว่าเขาไม่ต้องการให้ น.ส.วรรณวลี ธรรมสัตยา เสียชีวิต ก่อนที่คดีจะถึงที่สุด และเขาไม่รู้ว่าในกระบวนการยุติธรรมของไทย มีใครบ้างที่ต้องการให้เธอเสียชีวิตในลักษณะนี้ คำกล่าวนี้เป็นเครื่องสะท้อนถึงความสิ้นหวังและความจำเป็นเร่งด่วน ในการทบทวนแนวปฏิบัติในการจับกุมและคุมขังผู้ต้องขังคดีมาตรา 112 ในระยะยาว
เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่Read the full story at MGROnlineLive
Get an alert when there is news on CrimeFollow Crime