ติณติณ New Country เปิดใจเคลียร์ปมดราม่า ยันผลตรวจยาเสพติดเป็นลบ พร้อมตรวจ DNA พิสูจน์ความเป็นพ่อ

ติณติณ ศิลปินวง New Country พร้อมทนายความแถลงโต้ข้อกล่าวหายาเสพติดและพรากผู้เยาว์ ยืนยันผลตรวจร่างกายสะอาด พร้อมขอตรวจ DNA หากเป็นลูกจริงยินดีรับเลี้ยง และเผยเตรียมไม่ต่อสัญญากับแกรมมี่
เหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับ ติณติณ ศิลปินหนุ่มมากความสามารถจากวง New Country ได้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้ตัดสินใจออกมาเผชิญหน้ากับความจริงด้วยการจัดงานแถลงข่าวเปิดใจอย่างเป็นทางการ โดยมีทนายความส่วนตัวคอยให้คำปรึกษาและร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงในทุกประเด็นที่ถูกโจมตีอย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเรื่องการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การพรากผู้เยาว์ ซึ่งเป็นคดีอาญาที่มีโทษสูง รวมถึงประเด็นที่สร้างความตกตะลึงให้กับแฟนคลับอย่างเรื่องการทำให้ฝ่ายหญิงตั้งครรภ์ โดย ติณติณ ได้กล่าวด้วยน้ำเสียงที่จริงจังว่า การที่เขาเลือกออกมายืนยันความจริงในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงเพื่อปกป้องชื่อเสียงของตนเองเท่านั้น แต่ยังต้องการสู้เพื่อความถูกต้องและปกป้องบุคคลรอบข้างที่ต้องพลอยได้รับผลกระทบจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่รุนแรงและขาดการกลั่นกรองข้อมูล ในส่วนของข้อกล่าวหาเรื่องยาเสพติดและการพรากผู้เยาว์นั้น ติณติณ และทีมกฎหมายยืนยันว่าข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ออกไปมีความบิดเบือนและรุนแรงเกินกว่าความเป็นจริงอย่างมาก เพื่อเป็นการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจ ติณติณ พร้อมด้วยพนักงานในร้านสักได้เดินทางไปเข้ารับการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายอย่างละเอียด โดยทางทนายความได้นำหลักฐานผลการตรวจย้อนหลังเป็นเวลาถึง 3 เดือนมายืนยันต่อหน้าสื่อมวลชน เพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิดอย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยผลตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเชื้อ HIV ซึ่งผลปรากฏว่าสะอาดและผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือเป็นการล้างมลทินในข้อกล่าวหาที่ทำให้ภาพลักษณ์ของศิลปินหนุ่มเสียหายอย่างหนักในสายตาของสาธารณชน สำหรับประเด็นความสัมพันธ์กับฝ่ายหญิงที่เป็นต้นเรื่องของดราม่า ติณติณ ได้ชี้แจงว่าสถานะที่แท้จริงนั้นเป็นเพียงเพื่อนร่วมวงการที่มีความสนิทสนมกันเท่านั้น ไม่ได้มีความสัมพันธ์ในเชิงคนรักหรือเป็นแฟนกันตามที่อีกฝ่ายได้กล่าวอ้างในโลกโซเชียล อย่างไรก็ตาม เขาได้ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าในวันเกิดเหตุนั้น ตนเองอยู่ในสภาวะที่ขาดสติและมีอาการมึนเมาอย่างหนัก ซึ่งนำไปสู่เหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้น ส่วนเรื่องของการตั้งครรภ์นั้น ติณติณ สังเกตเห็นความผิดปกติของไทม์ไลน์ที่ถูกนำเสนอ รวมถึงข้อความในแชตที่หลุดออกมาซึ่งมีลักษณะที่น่าสงสัยและไม่สมเหตุสมผล ทำให้เขาไม่ปักใจเชื่อในข้อกล่าวหานี้ตั้งแต่แรก ดังนั้น ขั้นตอนสำคัญที่เขาจะดำเนินการต่อจากนี้คือการประสานงานหาทางสถาบันทางการแพทย์ที่เป็นกลางเพื่อทำการ ตรวจ DNA ให้เร็วที่สุด เนื่องจากอายุครรภ์ในปัจจุบันสามารถทำการตรวจพิสูจน์ได้แล้ว โดยมีคุณแม่และครอบครัวคอยให้กำลังใจและพร้อมสนับสนุนทุกการตัดสินใจ ซึ่งเขาประกาศอย่างชัดเจนว่า หากผลการตรวจออกมาว่าเด็กในครรภ์เป็นลูกของเขาจริง เขาพร้อมที่จะรับผิดชอบด้วยการนำลูกมาดูแลและเลี้ยงดูด้วยตัวเองอย่างดีที่สุด แต่หากผลพิสูจน์ออกมาว่าไม่ใช่สายเลือดของเขา จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของค่ายเพลงและทีมกฎหมายในการพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ท้ายที่สุดในเรื่องของเส้นทางอาชีพในวงการ บันเทิง ติณติณ ได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญว่า ตนเองและเพื่อนร่วมวงอีก 2 คน คือ กีตาร์ และ มุก ได้มีการตกลงและพูดคุยกันเป็นการภายในว่าจะไม่ขอต่อสัญญาจ้างกับทางค่าย แกรมมี่ ซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นเสียอีก เนื่องจากสัญญาเดิมเหลือระยะเวลาอีกไม่นาน และทุกคนต้องการแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในชีวิต พร้อมกันนี้ ติณติณ ได้กล่าวขอโทษแฟนคลับทุกคนที่ทำให้ต้องผิดหวังในตัวเขา และขอบคุณทุกแรงใจที่ส่งมาให้ผ่านช่องทางส่วนตัว โดยเขายอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดในชีวิต ที่สอนให้เขารู้จักคำว่าสติ ความรอบคอบ และความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง ซึ่งเขาจะนำความผิดพลาดนี้ไปปรับปรุงตัวให้เป็นคนที่ดีขึ้นในอนาค.
เหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับ ติณติณ ศิลปินหนุ่มมากความสามารถจากวง New Country ได้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้ตัดสินใจออกมาเผชิญหน้ากับความจริงด้วยการจัดงานแถลงข่าวเปิดใจอย่างเป็นทางการ โดยมีทนายความส่วนตัวคอยให้คำปรึกษาและร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงในทุกประเด็นที่ถูกโจมตีอย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเรื่องการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การพรากผู้เยาว์ ซึ่งเป็นคดีอาญาที่มีโทษสูง รวมถึงประเด็นที่สร้างความตกตะลึงให้กับแฟนคลับอย่างเรื่องการทำให้ฝ่ายหญิงตั้งครรภ์ โดยติณติณได้กล่าวด้วยน้ำเสียงที่จริงจังว่า การที่เขาเลือกออกมายืนยันความจริงในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงเพื่อปกป้องชื่อเสียงของตนเองเท่านั้น แต่ยังต้องการสู้เพื่อความถูกต้องและปกป้องบุคคลรอบข้างที่ต้องพลอยได้รับผลกระทบจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่รุนแรงและขาดการกลั่นกรองข้อมูล ในส่วนของข้อกล่าวหาเรื่องยาเสพติดและการพรากผู้เยาว์นั้น ติณติณและทีมกฎหมายยืนยันว่าข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ออกไปมีความบิดเบือนและรุนแรงเกินกว่าความเป็นจริงอย่างมาก เพื่อเป็นการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจ ติณติณพร้อมด้วยพนักงานในร้านสักได้เดินทางไปเข้ารับการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายอย่างละเอียด โดยทางทนายความได้นำหลักฐานผลการตรวจย้อนหลังเป็นเวลาถึง 3 เดือนมายืนยันต่อหน้าสื่อมวลชน เพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิดอย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยผลตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเชื้อ HIV ซึ่งผลปรากฏว่าสะอาดและผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือเป็นการล้างมลทินในข้อกล่าวหาที่ทำให้ภาพลักษณ์ของศิลปินหนุ่มเสียหายอย่างหนักในสายตาของสาธารณชน สำหรับประเด็นความสัมพันธ์กับฝ่ายหญิงที่เป็นต้นเรื่องของดราม่า ติณติณได้ชี้แจงว่าสถานะที่แท้จริงนั้นเป็นเพียงเพื่อนร่วมวงการที่มีความสนิทสนมกันเท่านั้น ไม่ได้มีความสัมพันธ์ในเชิงคนรักหรือเป็นแฟนกันตามที่อีกฝ่ายได้กล่าวอ้างในโลกโซเชียล อย่างไรก็ตาม เขาได้ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าในวันเกิดเหตุนั้น ตนเองอยู่ในสภาวะที่ขาดสติและมีอาการมึนเมาอย่างหนัก ซึ่งนำไปสู่เหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้น ส่วนเรื่องของการตั้งครรภ์นั้น ติณติณสังเกตเห็นความผิดปกติของไทม์ไลน์ที่ถูกนำเสนอ รวมถึงข้อความในแชตที่หลุดออกมาซึ่งมีลักษณะที่น่าสงสัยและไม่สมเหตุสมผล ทำให้เขาไม่ปักใจเชื่อในข้อกล่าวหานี้ตั้งแต่แรก ดังนั้น ขั้นตอนสำคัญที่เขาจะดำเนินการต่อจากนี้คือการประสานงานหาทางสถาบันทางการแพทย์ที่เป็นกลางเพื่อทำการตรวจ DNA ให้เร็วที่สุด เนื่องจากอายุครรภ์ในปัจจุบันสามารถทำการตรวจพิสูจน์ได้แล้ว โดยมีคุณแม่และครอบครัวคอยให้กำลังใจและพร้อมสนับสนุนทุกการตัดสินใจ ซึ่งเขาประกาศอย่างชัดเจนว่า หากผลการตรวจออกมาว่าเด็กในครรภ์เป็นลูกของเขาจริง เขาพร้อมที่จะรับผิดชอบด้วยการนำลูกมาดูแลและเลี้ยงดูด้วยตัวเองอย่างดีที่สุด แต่หากผลพิสูจน์ออกมาว่าไม่ใช่สายเลือดของเขา จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของค่ายเพลงและทีมกฎหมายในการพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ท้ายที่สุดในเรื่องของเส้นทางอาชีพในวงการบันเทิง ติณติณได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญว่า ตนเองและเพื่อนร่วมวงอีก 2 คน คือ กีตาร์ และ มุก ได้มีการตกลงและพูดคุยกันเป็นการภายในว่าจะไม่ขอต่อสัญญาจ้างกับทางค่ายแกรมมี่ ซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นเสียอีก เนื่องจากสัญญาเดิมเหลือระยะเวลาอีกไม่นาน และทุกคนต้องการแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในชีวิต พร้อมกันนี้ติณติณได้กล่าวขอโทษแฟนคลับทุกคนที่ทำให้ต้องผิดหวังในตัวเขา และขอบคุณทุกแรงใจที่ส่งมาให้ผ่านช่องทางส่วนตัว โดยเขายอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดในชีวิต ที่สอนให้เขารู้จักคำว่าสติ ความรอบคอบ และความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง ซึ่งเขาจะนำความผิดพลาดนี้ไปปรับปรุงตัวให้เป็นคนที่ดีขึ้นในอนาค
ติณติณ New Country ตรวจ DNA ข่าวบันเทิง แกรมมี่
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